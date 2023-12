Qué salarios volverían a pagar Ganancias en 2024

Para alcanzar la meta de reducción del déficit fiscal, por un equivalente a 5 puntos del PBI, el Gobierno nacional ha planteado una serie de medidas. Entre las primeras, se encuentra volver a bajar el tope salarial a partir del cual se empieza a pagar Ganancias. De esta manera, el Estado no sólo recibirá un incremento en sus ingresos, sino que los asalariados que vuelvan a tributar tendrán una disminución en sus ingresos, que contribuirá a la recesión.

El proyecto que trascendió establece que los asalariados que superen los $976.516 brutos pagarán Ganancias sobre el excedente del Mínimo No Imponible (MNI), que se fija en $634.371 para los trabajadores solteros y $839.180 para los casados con dos hijos. En el caso de los autónomos, no pagarán Ganancias quienes perciban ingresos hasta $435.097 mensuales cuando sean solteros sin hijos y hasta $605.088 los casados con dos hijos.

El 13 de septiembre, Sergio Massa emitió un decreto -que luego fue avalado por el Congreso Nacional, con una ley- que elevaba el monto máximo para quedar exento del pago de Ganancias a 15 Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM), lo que equivalía a $1,7 millón ese mes y pasaba a unos $2 millones en octubre.

De esta manera, en el marco de la campaña, se buscaba que el impuesto sólo recayera en los ingresos más altos y en las jubilaciones y pensiones de privilegio. Para quienes aún quedaban alcanzados -aproximadamente, un 1% de los asalariados- se establecía un impuesto cedular, con una escala progresiva de alícuotas que iban del 27% al 35%.

Cuanto todavía era diputado nacional, el ahora presidente Javier Milei votó a favor de esta elevación del tope de ingresos para empezar a pagar Ganancias. De hecho, cuando resultó electo, confirmó que iba a sostener la reducción de este tributo. Sin embargo, para alcanzar la meta de reducción del déficit, la nueva gestión no pudo recurrir únicamente a un achicamiento de los gastos, sino que también debió optar por reinstalar algunos impuestos.

Debate en Diputados por la suba del monto a partir del cual se empieza a pagar el impuesto a las Ganancias, que Javier Milei apoyó. Foto: Federico Lopez Claro

La asesora financiera Elena Alonso resaltó que, a partir de 2024, el ajuste del mínimo no imponible ya no se realizará en función de la variación del salario mínimo vital y móvil (los 15 que habían quedado establecidos), sino que se aplicará anualmente por el coeficiente que surja de la variación anual de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte), correspondiente al mes de octubre del año anterior.

Carlos Schestakow, contador tributarista, lanzó que deben invertir mucho tiempo en estudiar modificaciones que no saben si van a ocurrir o no. Sumó que, cuando se elevó el piso de Ganancias a 15 SMVyM ya les advirtió a sus clientes que era difícil que se sostuviera, porque las provincias iban a manifestarse en contra. “Vuelve a estar el principio de la recaudación por encima de los principios tributarios”, manifestó. Y añadió que, cuando un político está en la oposición vota una cosa, pero cuando lo votan y se encuentra con que no tiene dinero, cambia la mirada.

En cuanto a cuál será el nuevo esquema, indicó que estaba pagando solo el 1% de los trabajadores de relación dependencia y que todo indica que se volvería a la situación anterior, con el inconveniente de que, quien gane hasta $ 967 mil no pagará nada, mientras que quien tenga ingresos por $ 968 mil deberá tributar $ 300 mil, sin una escala progresiva (que sí fijaba la ley que entra en vigencia en 2024).

El economista José Vargas comentó que, desde el punto de vista de las finanzas de la provincia, que se reinstaure Ganancias es una buena noticia, porque todas habían dejado de percibir fondos por ese impuesto y no habían sido compensadas. Recordó que Mendoza llevó el reclamo a la Justicia y esta modificación implicaría una recuperación de recursos para las arcas provinciales.

Pero también reconoció que, desde el punto de vista del asalariado, que había empezado a tener un nivel superior de ingresos y ahora lo perdería, se vería obligado a modificar su patrón de consumo y terminaría repercutiendo en la actividad económica en general.

Sebastián Laza, economista, señaló que esta medida va a profundizar más la recesión, porque es gente que había logrado mejorar su poder adquisitivo -ya que el impuesto implica un buen porcentaje del salario- y, de repente, va a perder esa mejora. Añadió que muchos votaron a La Libertad Avanza conociendo que iba a haber aumento de combustibles, de tarifas, de transporte, de productos de supermercado, pero no preveían que, además, les iban a reducir sus ingresos, por lo que hay mucho descontento con la iniciativa.