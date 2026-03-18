18 de marzo de 2026 - 11:05

Qué pasó con Ualá: las cifras de morosidad generaron preocupación y una importante aclaración

La fintech argentina Ualá se impuso como tendencia en las redes tras la circulación de cifras que hablaban de un deterioro en el repago de sus créditos.

Ualá: qué nivel de morosidad muestra la fintech

Ualá: qué nivel de morosidad muestra la fintech

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La fintech argentina Ualá quedó envuelta en una polémica tras la circulación de cifras en redes sociales que hablaban de un fuerte deterioro en el repago de sus créditos. El número que más ruido hizo fue un supuesto 64% de morosidad, rápidamente desmentido por la propia compañía.

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Desde la firma aclararon a diario La Nación que el dato que se viralizó es “incorrecto” y explicaron que, tras cambios en su modelo de negocio, como la discontinuación del esquema de préstamos peer-to-peer y el traspaso de su cartera de mejor calidad a Ualá Bank, los niveles reales son sensiblemente menores.

La mora de Ualá Bank se ubicaría en torno al 18% en enero y 17% en febrero, aunque registros más amplios marcan un 38% en enero antes de depurar esos datos.

Pierpaolo Barbieri (Gentileza Ualá)
Pierpaolo Barbieri, fundador de Ual&aacute; (Gentileza Ual&aacute;)

Pierpaolo Barbieri, fundador de Ualá (Gentileza Ualá)

Más allá del caso puntual que encendió la discusión, distintos relevamientos coinciden en que el aumento de la morosidad es un fenómeno extendido.

La consultora EcoGo estimó que el incumplimiento en el segmento no bancario alcanzó el 23,9% en enero, mientras que 1816 lo ubicó incluso por encima del 27%.

Hay un contraste en los datos entregados en el Banco Central de la República Argentina, que indica que la mora en préstamos a hogares se ubicó en 9,3% en diciembre y habría escalado a 10,6% en enero, máximos en más de dos décadas.

Por qué hay más morosos en Argentina

Detrás de estos números aparece un combo conocido en la economía argentina: caída del poder adquisitivo, tasas de interés elevadas y un descalce entre ingresos y obligaciones financieras.

Analistas del sector explicaron que hacia mediados de 2025 se produjo una suba significativa de tasas que encareció el crédito y tensionó la capacidad de pago, primero en empresas y luego en hogares. A eso se sumó la volatilidad del período electoral y el posterior reacomodamiento financiero.

Sebastián Menescaldi, de EcoGo, advirtió que los niveles actuales de morosidad son de los más altos de los últimos 20 años, con la excepción de la crisis de 2001.

Morosidad: alertan por el nivel que tiene la población argentina
Morosidad: alertan por el nivel que tiene la población argentina

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En este contexto, las fintech aparecen más expuestas, ya que suelen operar con clientes de mayor riesgo y tasas más altas, lo que amplifica el impacto cuando la economía se deteriora.

¿Qué pasa mientras tanto con Mercado Pago? El brazo financiero de Mercado Libre reportó una mora cercana al 4,4% a nivel regional, según precisó iProUp, aunque sin desglose por país, un nivel considerablemente más bajo.

Moody’s alertó sobre la mora bancaria en Argentina

La morosidad total del sector privado alcanzó el 5,5% en diciembre de 2025, el nivel más alto desde julio de 2021, impulsada principalmente por el segmento de familias, cuya mora ascendió al 9,3%, mientras que los incumplimientos de las empresas se ubicaron en 2,5%.

Moody’s, plataforma que proporciona datos, inteligencia y herramientas analíticas para ayudar a los líderes empresariales y financieros a tomar decisiones con confianza, indicó que la suba de esa relación, junto con un deterioro de los salarios reales, presionó la capacidad de pago de los hogares.

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