28 de octubre de 2025 - 08:22

La reconocida fintech del empresario libertario que echó a 135 empleados en Argentina y el exterior

La novedad se conoció justo el día después del triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas.

La fintech Ualá echó a 135 empleados a nivel regional

Foto:

Pierpaolo Barbieri, de Ualá, junto a Javier Milei

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El día después del triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas y en medio de la euforia en los mercados, la fintech Ualá, fundada por el empresario libertario Pierpaolo Barbieri, anunció un nuevo recorte de personal que afectará a 110 empleados en Argentina.

La medida se enmarca en un ajuste regional que también incluye 25 despidos en otras oficinas de la compañía en el exterior. En total, el achique representa un 8% del total de la plantilla de la empresa.

Desde Ualá confirmaron a Los Andes que la determinación se tomó en "búsqueda de una mayor eficiencia regional y producto de la automatización de tareas", con el objetivo de lograr un "mejor posicionamiento en un mercado cada vez más dinámico y competitivo".

La compañía busca empleados en Argentina. Foto: Gentileza Ualá
Ualá recorta personal en Argentina y en el exterior

La compañía, que comanda Barbieri, aseguró que se trata de una única tanda de recortes y negó que se vayan a dar nuevas olas de despidos. A los trabajadores afectados se les ofrecieron "acuerdos de salida que superan los requisitos legales".

No es la primera vez que la fintech realiza un ajuste de este tipo. En mayo de 2024, Ualá había despedido a 140 empleados (el 9% de su plantilla en ese entonces), argumentando la necesidad de reestructurar para "optimizar la operación debido a la duplicación de puestos tras adquisiciones recientes".

Esas adquisiciones incluyen Wilobank en Argentina (el banco digital de Eduardo Eurnekian) y ABC Capital en México, que le permitieron a Ualá obtener licencias bancarias en ambos países.

A pesar de que Ualá funciona como un banco, apenas una pequeña porción de sus empleados está enrolado en la Asociación Bancaria. El resto está encuadrado en otras organizaciones gremiales.

Las oficinas porteñas de Ualá fueron visitadas por el presidente Javier Milei en noviembre del año pasado, en ocasión de un anuncio de la fintech sobre una ronda de inversión Serie E por 300 millones de dólares, liderada por Allianz X, el brazo financiero del Grupo Allianz.

Ualá informó entonces que esa ronda de financiamiento representaba la mayor inversión privada en América Latina en los últimos tres años y posicionaba a la fintech con una valuación de 2.750 millones de dólares.

