Qué pasará con el aguinaldo en diciembre: esto dijo Javier Milei

Diciembre es un mes particular tanto para los trabajadores en relación de dependencia, como los jubilados y pensionados. Es que se efectúa el pago de la segunda mitad del Sueldo Anual Complementario (SAC) o medio aguinaldo, por lo que los ingresos son más altos.

Respecto al sector estatal, el pago se hará una vez que el presidente electo Javier Milei asuma el poder el 10 de diciembre, por lo que en las últimas horas dio definiciones en entrevistas con medios de comunicación.

QUÉ DIJO MILEI DEL PAGO DEL AGUINALDO EN DICIEMBRE

En diálogo con “A dos voces” (TN), el presidente electo Javier Milei dijo este miércoles por la noche que “a la gente no se la toca”, deslizando que sigue con normalidad el pago del medio aguinaldo de diciembre.

Al ser consultado sobre el tema, el mandatario electo declaró: “No tenemos plata y habrá que recortar gastos, pero mi premisa es que a la gente no se la toca, así que caerá el ajuste sobre los gastos que hace la política”.

QUÉ DIJO MILEI DE LOS JUBILADOS Y EL PAMI

Respecto al sistema previsional, Milei señaló que tiene un elemento fundamental: la relación entre aportantes y beneficiarios. Y cargó contra el gobierno saliente de Alberto Fernández: “Durante varios episodios del kirchnerismo aumentaron la cantidad de beneficiarios sin contraparte de aportantes”.

Para el libertario, esta situación generó un “desequilibrio muy fuerte” dentro del sistema previsional. En esa línea, explicó qué cambios aplicaría dentro del régimen laboral.

“La modernización del mercado laboral va a permitir que se generen muchos más puestos de trabajo y en ese contexto de aumento de productividad y mayores salarios reales, la población económicamente activa sube. Por lo tanto, le permite poner en caja al sistema previsional sin tocar los derechos adquiridos”, prometió el libertario.

Y en cuanto a la obra social de los jubilados, Milei manifestó: “El PAMI va a seguir, pero va a ser eficiente”.

CUÁNDO SE PAGA EL AGUINALDO DE DICIEMBRE

El sueldo anual complementario es abonado en dos cuotas (dos medios sueldos). La primera cuota se efectiviza hasta el 30 de junio y la segunda puede pagarse en torno al 18 de diciembre de cada año.

El mes que viene, muchos podrían no cobrar el día 18, ya que la ley contempla excepciones para cumplir con el pago, previendo posibles dificultades administrativas hacia el interior de las empresas, y tiene que ver con una extensión de hasta cuatro días hábiles. Entonces, las fechas posibles de cobro son:

18 de diciembre

19 de diciembre

20 de diciembre

21 de diciembre

22 de diciembre

Es que, este año, el día 18 de diciembre cae lunes, y hasta el viernes siguiente, se podrá extender la fecha de pago. Las empresas deben pagar el aguinaldo el 18 de diciembre o hasta 4 días hábiles posteriores a esa fecha.

CÓMO SE CALCULA EL PAGO DEL AGUINALDO

Cada medio aguinaldo corresponde al 50% de la mayor remuneración mensual percibida por el trabajador dentro de cada uno de los semestres.

Si durante el semestre, el trabajador no trabajó todos los meses (ya sea porque empezó a trabajar recientemente o porque se extinguió el contrato), hay que pagarle el proporcional a los meses trabajados.

Para calcular cuánto vas a cobrar de aguinaldo, aplicá la siguiente fórmula: (el salario / 12) x los meses trabajados (caso proporcional). En otro modo, basta con saber la mitad de tu mejor sueldo en el segundo semestre.

Ejemplo 1 - proporcional: empezaste a trabajar en septiembre de 2023, es decir, llevás cuatro meses. Tu salario es de $250.000. El medio aguinaldo que se abona en diciembre corresponde a (80.000/12) x 4. El valor del aguinaldo es $83.333.

Ejemplo 2: empezaste trabajar hace tres años (número al azar). El mejor salario del segundo semestre de 2023 equivale a $280.000. El medio aguinaldo que se abona en diciembre corresponde a la mitad, es decir, $140.000.

QUÉ INCLUYE EL PAGO DEL AGUINALDO

En el aguinaldo se incluyen “horas extras y comisiones” que el trabajador pudiera haber realizado durante el semestre que se considere. Es decir, se toma en cuenta para calcular la mejor remuneración.

Si durante los meses previos al pago del aguinaldo el trabajador hubiera reducido su jornada laboral, corresponderá el pago de “la mejor remuneración devengada”, sin computar dicha reducción de mutuo acuerdo.

Si un mes se hubiera cobrado más, por incluirse un retroactivo, éste se prorratea en los meses en los que se debió cobrar, y esa proporción se incluye en el aguinaldo.

Por el contrario, los conceptos no remunerativos no se incluyen en el cálculo del aguinaldo, por no tener naturaleza remunerativa o salarial.

Otros conceptos como el pago de “maternidad” también quedan excluidos, por ser subsidio, y no sueldo; y el mismo criterio se aplica para todos los beneficios sociales.

En el caso de las licencias sin goce de sueldo, no se computan.

