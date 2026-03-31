Producto Bruto: Mendoza creció un punto menos que Argentina en 2025

El 2025 marcó un crecimiento promedio del Producto Bruto Interno (PBI) de Argentina del 4,4% . La cifra es positiva, pero tiene sabor amargo ya que si bien en el total se registró una mejora con relación al 2024, la economía se estancó a partir de abril del año pasado con un importante derrumbe en el último trimestre. Situación que se manifestó en un deterioro del mercado laboral con caída en el poder de compra de los salarios.

El Informe Anual 2025 y Perspectivas 2026 de la Economía de Mendoza del Ieral de la Fundación Mediterránea se presentará este martes 31 a las 18.30 en el Hyatt. Los economistas Gustavo Reyes y Jorge Day realizaron un adelanto de las principales conclusiones. Entre ellas se destacó que la provincia creció, en promedio, casi un punto menos que la Argentina.

Así, Mendoza incrementó su producto cerca de 3,5% durante el año pasado . La salvedad es la misma que a nivel país ya que si bien es una mejora frente a un 2024 con subas y bajas, la situación no se vive como de crecimiento luego de un 2025 en donde casi todos los meses estuvieron, en el mejor de los casos, con una actividad congelada y hacia abajo.

Los profesionales de la Fundación Mediterránea explicaron que la provincia tuvo peor desempeño que el promedio nacional debido a que no cuenta con ninguno de los sectores que ha impulsado la economía a nivel país. “Mendoza no tuvo minería ni agro ni petróleo no convencional”, subrayó Reyes . Day agregó, por otra parte, que el sector vitivinícola también cayó mientras que el turismo –un vector que mejoró a nivel nacional- no logró repuntar en la provincia.

En este marco hay dos puntos que los economistas remarcaron. Uno es federal y está relacionado con que si bien la macro se estancó, no estaba tan mal como para que la actividad disminuyera tanto como lo hizo. En el contexto de una mejora sectorial, los profesionales atribuyeron las complicaciones a la falta de confianza en líneas generales. Situación que se agravó a partir de septiembre por las elecciones y que hizo retraer la economía aún más debido a una fuerte compulsión por comprar dólares y, por tanto, a consumir menos.

Viñedos vino vitivinicultura La vitivinicultura no tuvo su mejor año

El otro ítem por el que Mendoza creció menos tuvo que ver con el dinamismo de las exportaciones. Entre las provincias exportadoras, casi todas tuvieron alzas mientras que la nuestra registró una caída que rondó en torno al 4%. Las ventas al exterior perdieron impulso por los mismos motivos que la actividad mejoró menos que a nivel nacional: Mendoza no posee los sectores dinámicos de la economía actual al tiempo que el vino –que concentra el 50% de las exportaciones- tuvo una caída de consumo a nivel global.

El turismo fue uno de los sectores en los que la provincia podría haber seguido el camino de la mejora que se verificó en promedio a nivel país. Sin embargo, aquí también se produjo una baja. En palabras de Gustavo Reyes, se trata de un sector con fuertes oportunidades que, no obstante, parecía sobredimensionado para la capacidad real de la provincia.

Entre los sectores ganadores del 2025, Jorge Day explicó que fueron los que estuvieron vinculados a la posibilidad de financiamiento. En este caso, la venta de autos y de inmuebles fueron los que manifestaron performances más activas. Del mismo modo, algunos servicios mejoraron como el consumo en los patios de comida de los shopping en contraposición con las ventas de los negocios de estos lugares.

Entre los perdedores se encuentran las ya mencionadas exportaciones y la industria tradicional que, en el caso de Mendoza, impacta fuerte en la metalmecánica. En tanto, la construcción tuvo un buen comienzo de año, pero se frenó en el segundo trimestre mientras que algo similar sucedió con el comercio que se paralizó en el segundo semestre de 2025.

Mendocinos con problemas de trabajo

Entre los datos calculados por los economistas de la Fundación Mediterránea, se destacó la última foto del mercado laboral de Mendoza. Si bien el cálculo se realiza en función de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec, los profesionales del Ieral lo amplificaron para proyectarlo en toda la provincia más allá del Gran Mendoza.

De este modo, de un millón de personas que aproximadamente están en el mercado de trabajo, hay 275.000 mendocinos que o están desempleados o buscan trabajar más horas porque no les alcanza el sueldo. El número es alto en opinión de los economistas que agregaron que en el último trimestre de 2025 hubo una caída muy fuerte del empleo. Unos meses antes, el salario también había comenzado a caer.

Así, mientras el índice de salarios estaba en 116 en julio, en diciembre se ubicó en 104. Del mismo modo, en el segundo trimestre el empleo registró un índice de 102 y en el cuarto fue de 97. “En todo el año creció 0,3%, pero se advierte una fuerte caída del empleo formal”, comentó Reyes. El mercado laboral de Mendoza no fue el principal motor de la economía en 2025 y se registró una baja.

El informe del Ieral diferenció 2 motores más. Uno fue el financiero y otro el sector público. El primero tuvo una mejora excepcional hasta septiembre en la relación préstamos y depósitos, pero luego se planchó hasta retraerse. El segundo fue el que más empujó a la economía de la mano de un año eleccionario. En este marco, las cuentas fiscales provinciales empeoraron. Aunque aún no están los números cargados hasta diciembre, en la comparación enero-septiembre hubo una disminución interanual del superávit. Esta tuvo que ver con el aumento del gasto más que con la disminución de los ingresos en un contexto relativamente recesivo.