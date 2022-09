PreViaje cerró antes de lo previsto y generó malestar en el sector

El ministerio de Turismo y Deportes publicó en el boletín oficial una disposición que le puso fin a la tercera edición de PreViaje; y aunque Mendoza celebra que más de 49 mil turistas la prefirieron frente a otras localidades del país, el cambio de planes de último momento generó malestar.

Se había anunciado que el 18 de septiembre iba a ser el último día para realizar compras anticipadas y hasta el 21 de septiembre se podrían cargar los tickets, pero se alcanzó el presupuesto estipulado y de la noche a la mañana, desde la cartera turística nacional decidieron darle un cierre. Así, las nuevas fechas pasaron a ser: 14 de septiembre como último día para sumar promociones y hoy, 15, para cargar tickets.

Más allá del abrupto final, desde el ministerio informaron a Los Andes que Mendoza resultó ser la sexta provincia más elegida, y la séptima en términos de facturación.

Hasta el mediodía del miércoles 14, se contaban 15.373 viajes con destino a Mendoza, y un total de 49.146 turistas que contrataron algún servicio en la provincia (alojamiento, traslados, etc.) La inversión total de los viajeros en la provincia se calculó, hasta ese momento en $1.130 millones, y estos, a su vez, recibirán $565 millones una vez iniciada las fechas de sus viajes.

Vista desde el Pasaje San Martín, ubicado sobre Peatonal Sarmiento y Avenida San Martín. Foto: Orlando Pelichotti/ Los Andes

Mendoza es la única provincia con dos de las ciudades más elegidas

Asimismo, desde la cartera de Turismo, explicaron que la localidad más elegida en la provincia fue la Ciudad de Mendoza, en donde se espera la llegada de 29.336 turistas (se compraron 9.599 viajes con destino a la provincia, además de servicios, y alojamientos que completan el número final). Esto, significa gastos por $706 millones, por parte de los viajeros y $353 millones que devolverá el Estado Nacional.

En tanto que, por la cantidad de turistas, se puede destacar que la localidad más visitada durante los próximos meses (en el contexto de PreViaje) será Bariloche, en Río Negro; seguido por Puerto Iguazú, Misiones; la Ciudad de Salta; Ushuaia en Tierra del Fuego; el Calafate en Santa Cruz; Mendoza, en sexto lugar; Puerto Madryn, Chubut; Mar del Plata, en Buenos Aires y San Martín de Los Andes, Neuquén; Villa Carlos Paz en Córdoba; y San Rafel en Mendoza.

Previaje 3: Mendoza resultó ser la sexta provincia más elegida, y la séptima en términos de facturación.

Malestar por el final inesperado

La decisión de no prorrogar y dar fin al programa, quedó ratificada a través de la Disposición 26/2022: “Establécese el 14 de septiembre de 2022 como fecha límite para la compra anticipada de servicios turísticos a ser usufructuados del 1 de noviembre al 5 de diciembre de 2022″, puede leerse en el primer artículo de la misma.

“Establécese el 15 de septiembre de 2022 como fecha límite para la acreditación en la plataforma del Programa de las compras anticipadas de servicios turísticos a ser prestados entre el 1 de noviembre de 2022 y el 5 de diciembre de 2022″, se agrega en el último artículo, antes de los agregados de forma.

Pese a que el impulso que le otorgó Previaje al turismo en la provincia para los próximos dos meses es positivo, el final inesperado generó malestar entre los prestadores del sector.

Así lo confirmó a Los Andes, Arturo González, titular de la Cámara de Turismo de Mendoza, quien destacó que se presentarán notas en reclamo por una “improvisación que terminó por complicar los planes de los mismos pasajeros”, pero para “sentar presendente”, porque se entiende que con una Disposición ya publicada en el Boletín Oficial de la Nación, no hay puertas abiertas para una extensión del programa.

“Es lamentable, los pasajeros tenían otros tiempos estipulados, y esto complica la planificación de las familias. Antes de viajar se piden licencias, se arman presupuestos, y esto redujo las posibilidades”, comentó.

No obstante, González, señaló que “se ha vendido”, en el marco del programa, pero sin dudas, esta tercera edición “no tuvo el resultado de las anteriores, porque fue más corta y de menor alcance”. “El periodo de venta en la segunda edición fue más largo, así como el tiempo que se otorgó para utilizar los beneficios”, remarcó, atendiendo a que, la devolución del 50% o el 70% de lo que se gaste podrá utilizarse solo hasta fin de año.

Finalmente, señaló que los cuatro días que restaban para la compra de servicios turísticos hubieran evitado el “cuello de botella que se generó este 14 de septiembre, con los prestadores ‘corriendo’ para cumplir con la demanda y los tiempos de facturación”.

De igual manera, desde la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Mendoza (AEGHA), señalaron que, “si bien ha servido para la promoción de Mendoza como destino, los meses de octubre y noviembre no son bajos en sí para Mendoza. Por eso, es que si se hubiera aplicado en meses realmente bajos, como mayo y junio, probablemente hubiera servido mucho más para la tracción de turistas en la provincia”.

Al igual que González, la comisión directiva de la institución consideró el programa cerrado luego de que se publicara la disposición en el Boletín.

Por su parte, Santiago Laugero, del sector turismo de la Federación Económica de Mendoza (FEM), consideró que el efecto negativo del cierre anticipado no será tan grande, ya que la mayoría de las operaciones se habían concretado y las características de esta etapa ya habían acotado bastante el impacto del programa.

En tanto, el presidente de la Cámara Hotelera de Mendoza, Adrian González, lamentó el cierre anticipado y opinó que “toda acción que se baja impacta en las ventas de los hoteles que cumplían con el perfil del programa”.

De todas formas, aclaró que en su caso particular decidió no participar de esta edición, debido a que la tarifa que se había designado (como techo) estaba muy por debajo de lo que ya estaba vendido para octubre y noviembre. “Como en mi caso, varios establecimientos más no se inscribieron por este motivo”, subrayó.

El empresario agregó que, con las tarifas propuestas, es muy difícil vender categorías más altas que la estándar. “A nivel general Mendoza tiene un nivel alto de reservas y si bien este es un gran programa, para distintos actores del sector no aportaba mucho”, apuntó.

El cambio de planes en PreViaje generó indignación en las redes

Este 15 de septiembre se pueden cargar las últimas facturas

Una vez realizada la precompra de tu viaje, registrate con tu usuario y contraseña de Mi Argentina, completá el formulario y cargá los comprobantes. Los comprobantes deben estar emitidos con tu nombre, tipo y número de documento.

El beneficio aprobado se acreditará en una Tarjeta Precargada emitida por el Banco de la Nación Argentina y en la Billetera Electrónica BNA+ desde la fecha de inicio de tu viaje.

Todos los servicios turísticos comercializados por prestadores inscriptos. Agencias de viaje, alojamiento, vuelos y ómnibus de larga distancia tienen un tope de $70.000. Los demás prestadores tienen un tope de $5.000 en total, por persona.

Todos los límites son por persona, mayor de 18 años, siempre y cuando los comprobantes estén a su nombre.