PreViaje 3: cómo anotarse, cuándo comprar, cuánto dura y cómo utilizar el dinero reintegrado

El PreViaje es un programa lanzado por el Gobierno nacional por primera vez a fines del año 2020 con el fin de promover la actividad turística, tan golpeada en aquel tiempo el confinamiento a causa de la pandemia de COVID-19. En 2021 volvió a entrar en vigencia y desde este martes 6 de septiembre comenzará oficialmente su tercera edición.

Las novedades tienen que ver con las fechas para comprar. Según informaron, las personas que viajen entre el 10 de octubre y el 5 de diciembre pueden comprar del 6 al 11 de septiembre y cargar sus comprobantes del 6 al 14 de septiembre en previaje.gob.ar. Quienes lo hagan entre el 1 de noviembre y el 5 de diciembre podrán efectuar sus compras del 6 al 18 de septiembre y cargar sus comprobantes del 6 al 21 de septiembre.

A continuación, las dudas más frecuentas con su correspondiente respuesta.

Cuánto te devuelven y cómo funciona

A través de este programa, el Estado nacional devuelve el 50% (el 70%, a los afiliados del PAMI) de la compra de servicios turísticos (pasajes, hospedaje, excursiones, gastronomía, espectáculos, etcétera). El dinero reintegrado debe ser utilizado en servicios turísticos, sin excepciones.

Cualquier persona podrá cargar las facturas de las compras realizadas a servicios turísticos nacionales: viajes, alojamiento, pasajes aéreos y terrestres y/u otros servicios turísticos a prestadores registrados en el programa.

El trámite se habilitará en la página oficial el día 6 de septiembre y estará vigente de acuerdo a las fechas ya mencionadas.

¿Es para todo el país?

Si bien al principio se creía que esta edición del Previaje sería solo para destinos emergentes, finalmente se informó que será para todo el territorio nacional, sin restricciones.

Cómo y cuándo se devuelve el 50% de lo que gasté

El dinero se carga en el momento de empezar el viaje tras informar en el sistema. El depósito se hace a través de una tarjeta prepaga que llega antes el domicilio del turista (si ya participó de las ediciones anterior del PreViaje se usará el mismo plástico) o bien en una cuenta del Banco Nación que se abre automáticamente sin costo alguno y sin que se deba realizar ninguna gestión específica. Para consultar el saldo y los consumos de esa cuenta se debe utilizar la billetera electrónica BNA+.

¿Se podrán usar los servicios para el verano?

Esta edición del PreViaje está destinada a quienes viajen en los meses de octubre y noviembre, por lo que no entra la temporada de verano.

Dónde y hasta cuándo se puede comprar con el gasto reintegrado por PreViaje

En cualquier servicio turístico en todo el país, como restaurantes, alojamientos, alquiler de automóviles, entre otros rubros. El prestador no debe estar necesariamente inscripto en PreViaje, basta con que pertenezca a los rubros turísticos habilitados por el programa y tenga un posnet para poder cobrar con tarjeta (en caso de tener la tarjeta física) o QR (en caso de usar BNA+).

El crédito del Previaje solo podrá usado durante el 2022. A partir del 1 de enero de 2023, ya no estará disponible. Otra aclaración importante es que, al no ser una tarjeta de crédito sino que es una prepaga, no se puede pagar en cuotas. Es así que todos los gastos que se hagan con el crédito del PreViaje se harán en un solo pago.

Monto máximo de devolución

El reintegro por PreViaje tiene un mínimo de $5.000 y un máximo de $70.000. Desde el Ministerio de Turismo explicaron que la baja en el monto máximo con respecto a las ediciones anteriores (fue de $100.000) tiene que ver con que este tercer lanzamiento es acortado y fuera de temporada, por lo que se espera que los viajes sean muchos más cortos.