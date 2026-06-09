Préstamos para jubilados: qué bancos los ofrecen, cómo pedirlos y cuál tiene la tasa más baja si pedís 5 millones

Los préstamos para jubilados son una de las opciones más buscadas por quienes necesitan afrontar gastos, cancelar deudas o acceder a dinero extra en cuotas. Actualmente, distintos bancos ofrecen líneas especiales con tasas y plazos diferentes según cada entidad.

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Entre las alternativas disponibles aparecen Banco Nación, BBVA y Banco Comafi , aunque no todos manejan las mismas condiciones. De hecho, la diferencia en la tasa puede hacer que un jubilado termine pagando varios millones más por el mismo crédito.

Banco Nación ofrece préstamos para jubilados, pensionados y retirados que cobren sus haberes en la entidad. El banco informó que el préstamo permite acceder a montos desde $100.000 hasta $50.000.000, con un plazo de financiación de hasta 72 cuotas .

La entidad aplica una TNA del 56% y una TEA del 72,92% . Además, aclaró que el valor de la cuota no debe superar el 35% del haber neto . Para un préstamo de $5.000.000 a devolver en 24 meses , la cuota estimada ronda los $349.000 mensuales. El monto total a devolver sería cercano a $8.376.000 .

El monto aprobado depende de los ingresos y la situación crediticia del solicitante.

BBVA

BBVA ofrece préstamos para jubilados clientes del banco y destacó que son 100% online y cuentan con tasa de interés fija y sistema de amortización francés.

Los créditos permiten financiar hasta $40.000.000 en un plazo máximo de 72 meses. En este caso, la entidad aplica una TNA del 70% y una TEA del 97,46%. Si un jubilado solicita $5.000.000 a 24 meses, pagaría una cuota aproximada de $414.000 por mes. El total estimado a devolver sería de $9.936.000.

Banco Comafi

Banco Comafi ofrece préstamos para jubilados de hasta $10.000.000 y hasta 60 meses para devolverlo. El trámite tiene un otorgamiento ágil, rápido y sencillo, según la entidad. Además, las cuotas se debitan automáticamente de tu Cuenta Comafi y que se requieren ingresos netos mínimos de $273.000.

La entidad informa una TNA orientativa del 60% y una TEA del 79,62%. Para un préstamo de $5.000.000 a 24 meses, la cuota aproximada sería de $394.526,29 por mes.

Préstamos jubilados.jpg Los créditos se tramitan de manera online o presencial, según cada banco. Freepik

Qué tener en cuenta antes de pedir un préstamo si sos jubilado

Antes de solicitar un crédito, los jubilados deben revisar la tasa de interés, el valor final de las cuotas y el porcentaje del ingreso mensual que quedará comprometido. En la mayoría de los casos, los bancos exigen que la cuota no supere un porcentaje del haber mensual para aprobar el financiamiento.

También es importante analizar el plazo elegido, ya que cuanto más largo sea el crédito, mayor será el monto total que se terminará devolviendo. Además, conviene comparar el Costo Financiero Total (CFT) entre las distintas entidades para identificar cuál es la opción más conveniente.