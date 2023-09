Préstamo de $400.000 para trabajadores, ¿convienen?: esto vas a pagar por mes

El próximo lunes para trabajadoras y trabajadores en relación de dependencia podrán iniciar el trámite para tener los $400.000 depositados en sus tarjeta de crédito entre los días 26 de septiembre o 27 de septiembre.

Pero para decidir si será conveniente o no pedirlos, porque al fin y al cabo se trata de una deuda, el economista José Vargas, le explicó a Los Andes, que si bien es un aliciente, un crédito de $400 mil permitirá pagar deudas o comprar algún electrodoméstico, porque no se trata de un valor que favorezca la compra de bienes durables (autos, lotes, etc.).

“Son créditos tentadores, por la tasa subsidiada (50%), y más, considerando que las familias sufrieron una licuación en sus ingresos por la inflación, y probablemente sirvan para cubrir deudas, porque también aumentó mucho el endeudamiento de las familias”, explicó el economista, titular de la consultora Evaluecon.

¿Conviene sacarlos aunque no se tenga todavía una deuda o algo que comprar? “Si, es una buena alternativa para adelantar consumos para productos no perecederos y evitar que en el futuro resulte más caro comprarlos”, cerró Vargas.

El trámite que tenés que hacer sí o sí, si vas a pedir los $400 mil

La directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raverta, brindó detalles sobre el acceso al Crédito ANSES, y aclaró que no se podrá acudir a una oficina de Anses para tramitarlo sin antes contar con un código.

Dicho código se podrá pedir en la página del organismo, de forma virtual, desde el 18 de septiembre, de lunes a viernes, de 10 a 20 horas. Pero antes, es necesario registrarse como usuario en la web de Anses y tener una “Clave de Seguridad Social”.

Esta última, “te permite realizar trámites y consultas de manera fácil y segura en mi ANSES y Atención Virtual desde tu computadora o celular, sin necesidad de ir a una oficina de ANSES” (para pedirla, necesitás conocer tu número de CUIL).

Es un crédito que se deposita directamente en la tarjeta de crédito, y luego las cuotas se van a debitar de la cuenta sueldo del solicitante (con tres meses de gracia).

¿Cuánto dinero vas a pagar por mes?

Estos créditos de hasta 400 mil pesos están destinados a las personas aportantes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) cuyos ingresos no superen el piso vigente del Impuesto a las Ganancias (que actualmente es de 700.875 pesos) y se les depositará en la tarjeta de crédito bancaria vinculada a la cuenta donde perciben su sueldo.

Podrán ser financiados en 24, 36 o 48 cuotas con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 50 por ciento anual, la mejor del mercado.

En ese sentido, la titular de ANSES sostuvo que “por ejemplo, un crédito que haya sacado un trabajador por 400 mil pesos en 48 cuotas, la cuota que se irá devolviendo será de 19 mil pesos, mientras que en cualquier otro banco es de casi 50 mil pesos”

La Anses va a chequear tus datos

El interesado en pedir el dinero deberá informar los datos de su cuenta sueldo para que la Anses chequee que tiene una tarjeta de crédito vinculada, en la que se depositarán hasta $400.000

Luego, el mismo ente previsional será el que genere un código que le proporcionará al solicitante, y con este en mano, se podrá ir a la oficina de Anses, validar la identidad y luego obtener el préstamo.

“Es un trámite rápido, no vas a necesitar turno, solo el código y tu DNI, para luego informar si aceptás el crédito o no. A los 7 días vas a tener depositado el dinero”, agregó Raverta, y explicó que no se permitirá utilizar el dinero para comprar dólares, extraerlo o constituir un depósito a Plazo Fijo.

“No vengas a una oficina de Anses sin el código, porque antes no vamos a poder tener chequeados tus datos”, agregó la funcionaria.

Cincos pasos: cómo realizar el trámite sin gestores ni intermediarios

1. Contar con la Clave de la Seguridad Social: las personas que aún no la tengan podrán crearla en el momento, desde su computadora o celular en el sitio web de ANSES.

2. Ingresar a mi ANSES – web y app - (lunes a viernes de 10 a 20 horas): colocar el CUIL y Clave de la Seguridad Social y elegir la opción Créditos trabajadores en relación de dependencia.

3. Generar la solicitud en el aplicativo mi ANSES: allí podrán elegir el monto y la cantidad de cuotas del crédito a solicitar. Luego de finalizada la solicitud, a los pocos días se les a enviar un SMS o notificación al teléfono celular para reingresar al aplicativo mi ANSES en el que se les otorgará un código con el que tendrán que acercarse a una de las oficinas a completar el trámite.

4. Con el código, a una oficina de ANSES: deberán ir sin turno con su DNI y el código recibido en un lapso de 10 días. Pasado ese tiempo, el código dejará de estar activo y deberán volver a iniciar la solicitud a través de mi ANSES.

5. Finalización del trámite: una vez que la solicitud haya sido aceptada, en los próximos 7 días hábiles se acreditará el monto solicitado en la tarjeta de crédito que eligieron.

