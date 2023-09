Préstamo de $400.000 para trabajadores: “No se podrá extraer el dinero ni hacer Plazo Fijo”

La directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raverta, brindó detalles sobre el acceso al Crédito ANSES para trabajadoras y trabajadores en relación de dependencia, anunciado recientemente por el ministro de Economía, Sergio Massa.

Es que, los préstamos generaron gran expectativa, pero siguen haciéndose esperar, ya que aunque el anuncio se dio en el mes de agosto, hasta el mediodía de este 14 de septiembre, todavía no podían solicitarse en ningún banco y la página web de Anses no daba mayor información tampoco.

Crédito Anses para trabajadores en relación de dependencia, los detalles:

Los créditos de hasta $400.000 se podrán devolver en 24%, 36 o 48 cuotas, a una tasa subsidiada del 50% anual. Se depositarán en la tarjeta de crédito del banco donde el trabajador cobre el sueldo, y se otorgarán con tres meses de gracia, es decir, que no se van a pagar cuotas para devolver el dinero hasta tres meses después de haberlo pedido.

Sin embargo, vienen con restricciones, quienes los soliciten no podrán comprar dólares y según aclaró Raverta: “No lo vas a poder extraer de tu tarjeta de crédito ni hacer Plazos Fijos”.

Es un crédito que se deposita directamente en la tarjeta de crédito, y luego las cuotas se van a debitar de la cuenta sueldo del solicitante (con tres meses de gracia).

“Un crédito por $400.000, tendría una cuota de $19.000″, sumó Raverta.

¿Cómo pedirlo?

Primero, los solicitantes deberán ingresar a la página de Anses, y sacar la clave de seguridad social. Esto se puede hacer desde hoy, pero los créditos podrán solicitarse en forma virtual desde el 18 de septiembre, de lunes a viernes, de 10 a 20 horas.

“La Clave de la Seguridad Social te permite realizar trámites y consultas de manera fácil y segura en mi ANSES y Atención Virtual desde tu computadora o celular, sin necesidad de ir a una oficina de ANSES”, aclara el organismo.

Asimismo, el interesado en pedir el crédito deberá informar los datos de su cuenta sueldo para que la Anses chequee que tiene una tarjeta de crédito vinculada, en la que se depositará el dinero.

Luego, el mismo ente generará un código que le proporcionará al solicitante, con el que se podrá ir a la oficina de Anses para que se valide la identidad del solicitante y, finalmente, se le acreditará el dinero.

“Es un trámite rápido, no vas a necesitar turno, solo el código y tu DNI, para luego informar si aceptás el crédito o no. A los 7 días vas a tener depositado el dinero”, agregó Raverta, y explicó que no se permitirá utilizar el dinero para comprar dólares, extraerlo o constituir un depósito a Plazo Fijo.

“No vengas a una oficina de Anses sin el código, porque antes no vamos a poder tener chequeados tus datos”, agregó la funcionaria.

El crédito se depositará en las tarjetas de crédito, no se podrá extraer ni hacer un plazo fijo con este. Foto: Gustavo Rogé / Los Andes

Lo que dice el decreto

De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 463/2023, que se hizo público en el Boletín Oficial este jueves, los préstamos tendrán un límite máximo de $400,000, siempre y cuando el importe de la cuota no exceda el 20% del salario mensual del solicitante. Además, se aplicará una Tasa Nominal Anual (TNA) subsidiada del 50%, se ofrecerán tres meses de gracia y se otorgará un plazo de reembolso de 24, 36 o 48 cuotas.

“Es una nueva línea para trabajadores formales orientada al consumo, pero que, además, tiene el objetivo de desendeudar a las familias argentinas con la deuda de tarjeta de crédito”, detalló la directora ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta, la semana pasada.

La Directora Ejecutiva de ANSES, Fernanda Raverta.

Qué requisitos necesito para aplicar al crédito de $400.000

Para acceder a estos préstamos, los trabajadores deben cumplir con los siguientes requisitos:

Mantener una relación de dependencia laboral.

No estar sujetos al Impuesto a las Ganancias, es decir, tener un salario bruto inferior a $700,000.

Residir de manera permanente en el país.

Contar con al menos seis meses de antigüedad continua en el mismo empleo.

No superar la edad de jubilación en la fecha de vencimiento del préstamo.

No ser beneficiarios de otra línea de crédito vigente de Anses.

No estar clasificados en la categoría “situación 2″ del registro de deudores del Banco Central (BCRA).

El decreto también establece que, mientras estén pagando el préstamo, los solicitantes no podrán realizar operaciones en el mercado de cambios para comprar divisas. Esta restricción será complementada por normativas adicionales de otros organismos, como el Banco Central.

Los créditos podrán solicitarse en forma virtual desde el 18 de septiembre, de lunes a viernes, de 10 a 20 horas.

