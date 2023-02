Preocupación por la gripe aviar: Sergio Massa se reunirá con referentes para definir nuevas medidas

El avance de la gripe aviar en Argentina puso en estado de alerta a todos los organismos sanitarios, en especial los vinculados con el sector agropecuario. A los casos iniciales detectados en Jujuy, ahora se sumaron reportes de casos positivos en Córdoba y Santa Fe. Debido a esto, mañana se realizará una reunión con referentes para analizar el estado actual de la situación y las medidas a tomar para contener el avance del virus.

Dicho encuentro será encabezado por el ministro de Economía, Sergio Massa, y contará con la presencia del secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, y la presidenta del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), Diana Guillén.

Según lo detalló Infobae, la propia titular del Senasa dijo que la gripe aviar es de alta patogenicidad: “Significa que es mucho más contagiosa y más mortal en aves y nos hace estar más alertas para que esta influenza no ingrese en los sistemas productivos, en las granjas avícolas, ya sea de engorde de pollos o de huevos, porque ahí sí estaríamos en una situación más crítica. Mientras no ingrese a los sistemas productivos, no tenemos restricciones comerciales, no hay mayor perjuicio económico, pero todo cambia si tenemos que intervenir en una granja”.

En tanto, tanto el sector productivo como en el Gobierno hay mucha preocupación y las acciones preventivas están orientadas a que la enfermedad no llegue al sistema comercial, para evitar pérdidas.

“Hasta el momento, el virus de la gripe aviar solo ha sido identificado en aves silvestres y aves domésticas o de traspatio. No se han notificado casos de gripe aviar en granjas o establecimientos industriales. Por lo cual, la Argentina mantiene el estatus de país libre de gripe aviar”, explicó al mismo medio el veterinario Vicente Rea Pidcova, del Programa Sanidad Aviar del Senasa.

Las 5 especies de aves que han sido identificadas con gripe aviar en el país son: ganso andino, pato silvestre, gallinas, pavos y patos domésticos o traspatio. Además, el aumento de casos de aves afectadas por gripe o influenza aviar está relacionado con una temporada epidémica inusual que se viene desarrollando desde el año pasado en el mundo.

La gripe aviar y la salud humana

El vicepresidente del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), Rodolfo Acerbi, aseguró hoy que los casos de influenza aviar “no representan un peligro en la salud de la población en Argentina, ni para la cadena comercial de venta”.

El funcionario detallo además las medidas de prevención que llevan adelante dependencias nacionales y provinciales para evitar la expansión del virus.

“La influenza aviar no representa un problema para la salud de la población en el país, y estamos garantizando todas las medidas sanitarias para evitar su expansión. Las chances de afectar a las personas son bajas, y esta enfermedad no se contagia por el consumo de la carne de pollo ni de huevos, la única manera que las personas pueden contagiarse es si manipulan aves muertas o enfermas por este virus. Por lo que, no hay peligro de contagio a través de la ingesta de alimentos, y no afecta a la cadena comercial de venta”, dijo Acerbi.

Medidas de prevención por la gripe aviar

Desde el Senada emitieron una serie de recomendaciones a tener en cuenta para actuar de manera preventiva:

-Lavado frecuente de manos con agua y jabón o usar desinfectantes a base de alcohol.

-Evitar el contacto directo con aves silvestres y, de ser posible, solo observarlas desde lejos.

-No tocar superficies que podrían estar contaminadas con saliva, mucosa o heces de aves silvestres o de corral, y ajustar las medidas sanitarias en el trabajo comercial.

-Evitar tener contacto sin protección con aves de corral que parecen estar enfermas o muertas

-En caso de encontrar algún ave enferma o muerta, evitar el contacto y dar aviso a las autoridades sanitarias del Senasa concurriendo a cualquiera de sus oficinas; por medio de la aplicación “Notificaciones Senasa”, o enviando un correo electrónico a notificaciones@senasa.gob.ar.

También ingresando al apartado “Avisa al Senasa” de la página web del organismo o enviando un WhatsApp al 11-5700-5704

-Actualmente, no hay restricciones para viajar a zonas afectadas por influenza aviar. Sin embargo, se recomienda que las personas que viajan tomen las medidas de prevención necesarias para evitar riesgos.