Precios Justos, el requisito que podría dejar afuera a los productos mendocinos del “dólar agro”

El programa Precios Justos es uno de los grandes interrogantes que hay en derredor de la implementación del “dólar agro” y hay temor en que ese requisito termine dejando afuera a los productos mendocinos del beneficio de un tipo de cambio diferenciado.

Si bien ayer la Secretaría de Agricultura de la Nación publicó en el Boletín Oficial la Resolución 138/23 dando a conocer los requisitos para que las economías regionales se sumen al Programa de Incremento Exportador, para los referentes de los distintos sectores productivos es “más de lo mismo” porque no aparece la tan pedida “letra chica” y las empresas continúan sin saber si podrán o no acceder al dólar a $300.

Después de lo que fue el anuncio el 4 de marzo en el desayuno de la Coviar, en el marco de la Fiesta Nacional de la Vendimia, de un tipo de cambio distinto para liquidar las exportaciones de las economías regionales, el ministro de Economía Sergio Massa presentó finalmente en sociedad el “dólar agro” un mes más tarde.

Durante el anuncio que se llevó a cabo el 5 de abril, el titular del Palacio de Hacienda dejó en claro que el dólar agro regirá hasta el 31 de agosto y también mencionó las condiciones que los exportadores deben cumplir para acceder al tipo de cambio diferenciado.

Las tres condiciones no negociables para Economía son que los productos ingresen al programa de precios, en segundo lugar que las empresas garanticen volumen y abastecimiento de los productos que se comprometen en el programa (Precios Justos) y como tercera condición, mantener el nivel de empleo.

El decreto que oficializó la medida apareció publicado en el Boletín Oficial el 10 de este mes pero, a diferencia de lo esperado, no aportó grandes novedades a lo que se había mencionado.

Como agregado especificó que los posibles beneficiarios debían haber exportado “en algún momento de los 18 meses anteriores a la entrada en vigencia del decreto”.

Mientras el tiempo avanza y se esperaba con ansias la letra chica del decreto, llegó la resolución de la Secretaría de Agricultura que dio detalles sobre las actividades y en particular el nomenclador de mercaderías que están incluidas dentro del programa, pero nunca evacuó las dudas sobre cuestiones claves de la implementación.

Precios Justos, la condición que te deja afuera o dentro

Uno de los grandes interrogantes que rodea al dólar agro es que pasará con la condición “sine qua non” que dispuso Economía para poder exportar y liquidar las divisas a un valor de $300 por dólar: Precios Justos

“La verdad que la publicación que se ha realizado hoy día en el Boletín Oficial nos sigue dejando varias incógnitas todavía por resolver. Habrá que seguir esperando un poco la letra chica de este decreto para poder ver cómo se implementa con exactitud y qué beneficios podría tener para la industria”, se limitó a decir Fabián Ruggeri, presidente de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas (Acovi).

Mauro Sosa, del Centro de Viñateros y Bodegueros del Este continuó en la misma línea al asegurar que “seguimos en la misma situación de duda” y luego puso en ojo en lo que considera el principal problema a resolver, la venta en el mercado interno y el programa de precios.

“No se entiende bien que es esto de los acuerdos de precios para el mercado local porque en ese caso hay que tener en cuenta que hay empresas exportadoras de vinos a granel que no tienen precio en góndolas, entonces ¿les van a hacer cumplir ese requisito?, no tendría ningún sentido”, afirmó.

Para Sosa, la resolución de la Secretaría de Agricultura “hasta ahora no aporta claridad al asunto”.

La opinión que hay en el sector olivícola es calcada. Mario Bustos Carra, gerente de la Asociación Olivícola de Mendoza (Asolmen) y también de la Cámara de Comercio Exterior de Cuyo aseguró que “hay que esperar para ver bien como como va a funcionar. Se entiende lo general como quienes son los que pueden ingresar, quienes son los que están alcanzados, cuáles son los productos y todo eso, pero faltan cosas todavía”.

“Nosotros interpretamos es que si usted exporta y vende al mercado interno, tiene que respetar los precios, esto de precios justos, en el mercado interno. Ahora bien, las aceituna no están en precio justo, pero no sabemos si para entrar en esto lo van a tener que hacer. Esas son cosas que son misterio de fe”, agregó Carra.

El gerente de la asociación olivícola también puso como ejemplo a los exportadores de aceite de oliva, que no venden dentro de los límites del país. “Hay mucha gente que no vende en el mercado interno, creemos que no, creemos que no los van a obligar a entrar (en precios justos) pero… son solo opiniones”, concluyó.

En el caso de la de la producción de ajo en Mendoza solamente el 10% va a parar al mercado interno ya que un 80% se exporta y el 10% restante se destina a nuevas plantaciones.

“Nosotros casi no vendemos en el mercado interno, es una porción muy pequeña, además el ajo no está en precios justos”, dijo por lo bajo un exportador.

En tanto Fabián Fusari Duin de la Asociación de Empacadores y Exportadores de Ajos, Cebollas y Afines de Mendoza (Asocamen) no quiso explayarse sobre los pro y contras de dólar agro porque “no hay precisiones” pero si aclaró que independientemente de las condiciones, aún no se puede ingresar al programa.

“Las empresas que han querido inscribirse para formar parte del programa (Incentivo Exportador) no pudieron. Los rebota la página de la AFIP”, comentó.