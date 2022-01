Precios Cuidados: la nueva lista llega con incrementos de hasta 36%

Con la renovación del programa Precios Cuidados los mendocinos ya pueden acceder a los 1.295 productos incluidos en esta etapa. Si bien los aumentos de precios respecto a la edición anterior promedian el 7%, en algunos casos las subas rozan el 40%. Así mismo, algunos artículos bajaron su valor hasta un 3%.

Una vez más, el programa tendrá una duración de tres meses. Luego de ese período se revisarán los precios. Sin embargo, a diferencia de las ediciones anteriores, esta vez el Gobierno nacional acordó con más de 150 empresas que se permitirá un ajuste mensual de hasta el 2%.

La lista de Mendoza

Para el caso de Mendoza, el listado es un poco más reducido que el anunciado desde Nación, ya que no alcanza los 1.321 artículos, sino que incluye 1.295. Los Andes realizó una comparación de lo que costaban 30 de los productos más demandados en octubre de 2021, en la versión anterior del programa de control de precios, y el que se acordó en los últimos días. Se debe tener en cuenta que, del total, hay varios que estaban “congelados” en octubre y no ahora, y que ha habido nuevas incorporaciones, ya que el total no ha tenido una variación considerable (en octubre era de 1.247 productos).

Para comprar esos 30 productos incluidos en Precios Cuidados, desde octubre del año pasado y hasta los primeros días de este año, se necesitaban $ 4.806,37, mientras que ahora (y hasta principios de febrero), se necesitan $5.130,33; es decir un 7% más. Pero la variación de los importes no siempre respeta ese porcentaje. Algunos artículos subieron bastante por encima del 7% e incluso hubo unos pocos que bajaron.

El producto que registra un mayor aumento es la harina 000 Blancaflor con vitaminas B6 y B12, que costaba $ 48,60 y ahora cuesta $ 65,94 (+36%). El aceite mezcla Lira por 900 ml también tuvo una suba importante, del 20%, ya que pasó de $ 311,40 a $ 372,29. Las galletitas surtidas chocolate Terrabusi Variedad por 300 gramos aumentaron un 16%, ya que tenían un precio de $ 92,70 y tienen uno de $ 107,31.

En tanto, la cerveza retornable Quilmes Bajo Cero por 1 litro, que valía $ 106,35, ahora vale $ 118,93 (+12%); los fideos tallarines Lucchetti costaban $ 62,73 y hoy, $ 69,68 (+11%); y por la yerba mate con palo 4Flex Taragüí por 500 gramos había que pagar $ 241,43 y ahora $ 276,59 (+15%).

Pasando ya a los incrementos de un dígito, tres de los artículos elegidos en este “carrito de compras” de Precios Cuidados subieron un 9% entre la edición pasada y la actual del programa: la Coca Cola light por 1,5 litros ($ 136,71 / $ 148,40); la leche larga vida descremada Milkaut UAT fortificada con vitamina A y D ($ 91,80 / $ 99,70); y el café instantáneo selección Arlistán por 170 gramos ($ 371,56 / $ 406,43).

La mayor parte de los productos subió un 6%. A modo de ejemplo se pueden mencionar el alcohol en gel Algabo ultra pocket 70° por 70 ml (pasó de $ 99 a $ 104,45); la leche fresca entera Armonía tenor graso 3% ($ 60,90 a $ 64,52) y los fideos tirabuzón Terrabusi (saltaron de $ 61,05 a $ 64,69).

También la lavandina tradicional concentrada Ayudín por 1 litro aumentó un 6%, pasando de $53,70 a $ 56,92, al igual qu el queso cremoso Supercrem por 1 kilo ($ 558,10 a $ 591,58) y el jabón líquido para ropa doypack Ace por 1.400 ml (costaba $ 263,95 y ahora se vende a $ 279,79), entre otros productos.

Dos artículos subieron por debajo de este porcentaje son el aceite de girasol Cocinero por 1,5 litros, que aumentó 5%, desde los $ 236,15 a los $ 246,96; y el azúcar Arcor por 1 kilo, que pasó de los $ 62,91 a los $ 63,99 (+2%).

En cambio, cuatro productos redujeron su valor en las góndolas entre octubre y enero. El shampoo y el acondicionador Reparación Total 5 Elvive Loreal Paris por 200 ml costaban $ 233,64 y ahora cuestan $ 230,65; es decir que bajaron un 1%. El jabón de tocador Lux rosas francesas por 3 pastillas de 125 gramos tenía un precio de $ 167,32 y ahora tiene uno de $ 164,25 (-2%); y la polenta instantánea Presto Pronta por 500 gramos valía $ 84,58 y vale $ 82,05; por lo que disminuyó 3%.

Cómo es el programa

La nueva lista de Precios Cuidados se dio a conocer el martes por la noche. Incluye artículos de almacén, limpieza, librería, perfumería, cuidado e higiene personal, artículos para bebés, mascotas, frescos -lácteos, fiambres, pastas frescas, tapas de empanadas y de tartas-, congelados y bebidas, entre otros.

El secretario de Comercio Interior de la Nación, Roberto Feletti, expresó que esta nueva canasta “es compatible con el consumo del argentino medio”. Por eso, concentra productos esenciales para las compras diarias, como 45 variedades de leches (larga vida, infantiles, saborizadas, fluidas y en polvo), 22 presentaciones de yerbas, 6 panificados de molde, 24 tipos y tamaños de pañales descartables, y 33 variedades de paquetes de pasta seca.

El objetivo del gobierno nacional es intentar frenar el impacto de la inflación, que hasta noviembre del año pasado alcanzaba una variación interanual del 51,2%, y el rubro alimentos y bebidas no alcohólicas, específicamente, una de 50,5% en general para todo el país.

Hoy se conocerán los números de diciembre. En Mendoza, el Índice de Precios al Consumidor tuvo un incremento de 53,4% entre noviembre de 2020 y el mismo mes de 2021, y el rubro de “alimentos y bebidas” subió un 55%.