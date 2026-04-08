Precio oficial del dólar hoy en Argentina: a cuánto abre este miércoles 8 de abril

El Dólar cerró este martes a $1.415 para la venta minorista en el Banco Nación y se espera que abra al mismo valor durante la jornada. El Mercado cambiario muestra una tendencia de estabilidad en Argentina , con movimientos acotados en los principales Bancos y sin grandes variaciones respecto a los últimos días.

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En el corto plazo, el comportamiento del Dólar continúa condicionado por la dinámica de la oferta y la demanda de divisas. El Mercado financiero observa con atención el ritmo de liquidación del sector exportador, mientras que los Bancos mantienen cotizaciones muy similares entre sí, reflejando un escenario de relativa previsibilidad para el Dólar hoy .

Banco Santander: $1.420

Banco Ciudad: $1.415

Banco Patagonia: $1.420

Banco Macro: $1.415

Banco Hipotecario: $1.415

Banco Supervielle: $1.414

Banco Credicoop: $1.420

ICBC: $1.420

Brubank: $1.410

Perspectivas del mercado cambiario y contexto económico en Argentina

El Mercado cambiario atraviesa un período de estabilidad en 2026, con intervención activa del Banco Central para sostener el equilibrio del Dólar. La autoridad monetaria continúa reforzando sus reservas gracias al ingreso de divisas provenientes de exportaciones, especialmente del sector agroindustrial, que suele incrementar su liquidación durante el segundo trimestre del año.

La evolución de la economía argentina también impacta en el comportamiento del tipo de cambio, con una inflación que muestra señales de moderación en comparación con períodos anteriores. En este contexto, las tasas de interés buscan mantener el atractivo de las colocaciones en pesos, reduciendo presiones adicionales sobre el Mercado cambiario y aportando previsibilidad al Dólar hoy.

Los Bancos reflejan esta estabilidad en sus pizarras, con diferencias mínimas entre entidades y sin saltos bruscos en la cotización. El escenario actual sugiere que el Dólar podría mantenerse en niveles similares en el corto plazo, siempre sujeto a factores internacionales y a la evolución de los flujos financieros que influyen sobre el Mercado local.