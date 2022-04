Por qué bajó el dólar blue cayó casi $14 en tres días y cerró la semana en $200

Aunque se mueve en un segmento muy pequeño, el precio del dólar en el mercado informal impacta mucho. Este viernes, el último de la semana y del mes, el conocido como dólar blue “cerró” a un valor promedio de $200, cuatro pesos menos que ayer y casi $14 por debajo de lo registrado el miércoles.

Su valor es ahora casi similar a la del dólar oficial con impuestos. La moneda estadounidense cerró hoy en bancos a $120,64, con una suba de 35 centavos en relación a la jornada de ayer, mientras los dólares bursátiles -contado con liquidación y MEP- marcan subas de hasta 1%.

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) aumenta 1%, a $ 207,56; mientras que el MEP avanza 0,6%, a $ 205,76, en el tramo final de la rueda.

En el segmento mayorista, la cotización de la divisa estadounidense finalizó en $115,31 por unidad, trece centavos arriba del cierre de ayer.

De esta forma, el tipo de cambio mayorista culminó la semana $ 1,08 por encima del cierre del viernes pasado.

En tanto, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó hoy un promedio de $156,83 por unidad, y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, $199,05.

Fuentes de mercado estimaron que el Banco Central (BCRA) terminó la rueda con compras por US$ 10 millones.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 306,761 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 233 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 2.455 millones.

Por qué bajó el dólar blue

El blue fue noticia en los últimos días por su fuerte alza cambiaria. Rozó los $214 el martes, después de seis rondas consecutivas con aumentos. Sin embargo, el panorama comenzó a cambiar el miércoles cuando comenzó a bajar hasta este viernes que se vendió en $200. Su movimiento fue similar a de las divisas en el mercado financiero. Incluso la divisa arrancó un poco más bajo en el mercado oficial ya que los arbolitos lo ofrecian a $199, una baja de cuatro pesos respecto de ayer jueves.

“El blue es un mercado poco transparente, por eso hoy el mercado principal pasa por el dólar MEP y el contado con liquidación (CCL). El paralelo no subió por mayores operaciones, sino porque estaba acompañando lo que pasaba con los financieros, lo cual es lógico. Si estos tipos de cambio empezaban a subir, por más que no haya una demanda fuerte sobre el blue, iba a acompañarlo en precios. Ahora pasó lo mismo, pero con el recorte de la suba de estos días: en el blue no se convalidaron los precios porque no había compradores, por eso son más referentes el MEP y el CCL”, señaló el analista financiero Christian Buteler al diario La Nación.

Los expertos aseguran que el dólar libre a $190 era un piso para la moneda y que había señales de que los financieros iban a dar un salto. “Estos datos nos daban señales de que se venía rebote, que fue lo que se vio. Ahora, ¿por qué baja? Porque la escalada fue muy fuerte, aunque la volatilidad que se está viendo es normal para este tipo de activos. Seguramente la volatilidad continuará, por la incertidumbre que genera el cumplimiento de las metas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el movimiento de tasas que realizará en mayo la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed)”, aseguró Lucas Yatche, head of strategy and investments de Liebre Capital.