Argentina no logró subir de categoría en un índice clave para atraer inversiones

La expectativa de una mejora en la clasificación internacional de Argentina quedó descartada por el momento. El índice Morgan Stanley Capital International (MSCI) confirmó que el país continuará dentro de la categoría de mercado independiente ("standalone") , sin iniciar durante este año un proceso de revisión para modificar su estatus.

La definición surgió tras la publicación del Informe Anual de Clasificación de Mercados , documento en el que Argentina no figura entre las economías que serán evaluadas para un eventual cambio de categoría. Como consecuencia, la situación permanecerá sin modificaciones durante el resto de 2026.

La decisión se conoció pocos días después de que MSCI difundiera su revisión sobre accesibilidad de mercados. En ese análisis, la entidad mantuvo observaciones vinculadas al funcionamiento del sistema financiero argentino.

MSCI mantiene a la Argentina en “standalone” y no la reclasificará este año.

Entre los aspectos señalados aparecen las restricciones cambiarias aún vigentes (cepo) y determinadas intervenciones oficiales en la economía . Según el organismo, estas condiciones generan interrogantes sobre la estabilidad y previsibilidad necesarias para el desarrollo de un mercado considerado plenamente abierto para los inversores internacionales.

Tras esta resolución, cualquier posibilidad de reclasificación quedó postergada al menos hasta el próximo año . Incluso especialistas del sector consideran que un eventual ascenso demandará un proceso prolongado.

El economista jefe de PUENTE, Eric Ritondale, explicó que el escenario más probable contempla que durante 2027 se consoliden medidas de apertura financiera, permitiendo que MSCI evalúe incorporar a Argentina a una lista de revisión en ese año. Históricamente, los países suelen permanecer más de un año bajo observación antes de obtener una mejora definitiva.

Al respecto vaticinó: "La ventana más probable para un ascenso recién aparece hacia 2028".

MSCI confirmó el ingreso de Argentina a emergentes: pesará el 0,26% del índice MSCI mantuvo a Argentina como mercado independiente.

Qué implica seguir en la categoría “standalone”

La permanencia como mercado independiente limita la participación de numerosos fondos de inversión internacionales, ya que muchos de ellos sólo pueden operar en países incluidos dentro de categorías superiores por cuestiones estatutarias.

Argentina comparte actualmente esta clasificación con países como Zimbabue, Líbano, Palestina, Botsuana, Ucrania y Panamá, mercados que presentan distintos tipos de restricciones para el movimiento de capitales o dificultades de acceso para inversores extranjeros.

Las mejoras de otras calificadoras no alcanzaron

Durante los últimos meses se había generado expectativa en el mercado luego de que las agencias Fitch y Standard & Poor's (S&P) mejoraran la nota crediticia argentina de CCC+ a B-. Sin embargo, MSCI no consideró que esos avances fueran suficientes para iniciar una revisión formal de la categoría del país.

De acuerdo con Ritondale, una eventual mejora futura incluso podría derivar directamente en la condición de Mercado Emergente, sin necesidad de una etapa intermedia. No obstante, aclaró que la clave será demostrar que las reformas orientadas a la apertura y normalización del mercado de capitales son sostenibles en el tiempo y no susceptibles de revertirse.