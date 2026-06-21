Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este lunes 22 de junio

El dólar oficial para la venta minorista abrirá este lunes a $1.480 en Banco Nación. Conocé cómo estarán las cotizaciones en los diferentes bancos del país.

La cotización del dólar oficial para la venta minorista abrirá este lunes a $1.480 en Banco Nación. Para JP Morgan, en 2027, los vencimientos de deuda serán un reto complejo por el elevado volumen en el monto, pero advierte estrategias para consolidar el impulso de la actividad económica.

dólar lunes 22 de junio El dólar continúa subiendo y para este lunes abrirá a primera hora en $1.480 en Banco Nación. WEB Precio del dólar para este lunes en cada banco El Banco Central de la República Argentina publica el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.

Banco por banco: la cotización del dólar de este lunes 22 de junio Banco Nación: $1.480

$1.480 Banco Galicia: $1.480

$1.480 Banco BBVA: $1.480

$1.480 Banco Santander: $1.485

$1.485 Banco Ciudad: $1.475

$1.475 Banco Patagonia: $1.485

$1.485 Banco Macro: $1.485

$1.485 Banco Hipotecario: $1.480

$1.480 Banco Supervielle: $1.484,50

$1.484,50 Banco Credicoop: $1.480

$1.480 Banco Piano: $1.480

$1.480 Banco Comercio: $1.475

$1.475 ICBC: $1.485

$1.485 Brubank: $1.475 Perspectivas del mercado y contexto financiero del país El mayor banco de inversión de Estados Unidos advirtió que Argentina enfrentará un importante desafío financiero durante el año electoral. De acuerdo con un informe de JP Morgan, la diferencia entre las necesidades de financiamiento y los recursos disponibles en dólares podría alcanzar los USD 9.000 millones, por lo que será clave mantener el equilibrio fiscal, administrar los compromisos de deuda y recuperar de forma gradual el acceso a los mercados internacionales de crédito.

Según el análisis de la entidad, el 2027 no solo representará un reto desde el punto de vista político para el gobierno de Javier Milei, sino también una etapa compleja por el elevado volumen de vencimientos de deuda en moneda extranjera. Por ese motivo, considera necesario avanzar con una estrategia de prefinanciamiento que permita afrontar esos compromisos con mayor previsibilidad.