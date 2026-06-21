Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este lunes 22 de junio

La cotización del dólar oficial para la venta minorista abrirá este lunes a $1.480 en Banco Nación. Para JP Morgan, en 2027, los vencimientos de deuda serán un reto complejo por el elevado volumen en el monto, pero advierte estrategias para consolidar el impulso de la actividad económica.
dólar lunes 22 de junio
El dólar continúa subiendo y para este lunes abrirá a primera hora en $1.480 en Banco Nación.
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Precio del dólar para este lunes en cada banco
El Banco Central de la República Argentina publica el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.
Banco por banco: la cotización del dólar de este lunes 22 de junio
- Banco Nación: $1.480
- Banco Galicia: $1.480
- Banco BBVA: $1.480
- Banco Santander: $1.485
- Banco Ciudad: $1.475
- Banco Patagonia: $1.485
- Banco Macro: $1.485
- Banco Hipotecario: $1.480
- Banco Supervielle: $1.484,50
- Banco Credicoop: $1.480
- Banco Piano: $1.480
- Banco Comercio: $1.475
- ICBC: $1.485
- Brubank: $1.475
Perspectivas del mercado y contexto financiero del país
El mayor banco de inversión de Estados Unidos advirtió que Argentina enfrentará un importante desafío financiero durante el año electoral. De acuerdo con un informe de JP Morgan, la diferencia entre las necesidades de financiamiento y los recursos disponibles en dólares podría alcanzar los USD 9.000 millones, por lo que será clave mantener el equilibrio fiscal, administrar los compromisos de deuda y recuperar de forma gradual el acceso a los mercados internacionales de crédito.
Según el análisis de la entidad, el 2027 no solo representará un reto desde el punto de vista político para el gobierno de Javier Milei, sino también una etapa compleja por el elevado volumen de vencimientos de deuda en moneda extranjera. Por ese motivo, considera necesario avanzar con una estrategia de prefinanciamiento que permita afrontar esos compromisos con mayor previsibilidad.
Si bien el informe reconoce los avances logrados en materia fiscal, pone el acento en la magnitud de las obligaciones que deberán atenderse durante el próximo año y en la importancia de ampliar las alternativas de financiamiento disponibles.
- Uno de los datos más relevantes del reporte indica que las necesidades de divisas del sector público para 2027 representan el 3,7% del PBI. Sin embargo, si se suman los compromisos del Banco Central, incluyendo los Bopreal y los repos acordados con bancos internacionales, ese porcentaje asciende al 5,3% del PBI.
- En valores absolutos, JP Morgan estima que, bajo el supuesto de una renovación total de la deuda en pesos, la brecha de financiamiento en moneda extranjera rondaría los USD 9.000 millones, equivalente al 1,4% del PBI. En un escenario donde el BCRA consiga renovar sus repos con entidades financieras del exterior, esa diferencia se reduciría hasta aproximadamente USD 4.000 millones. Aun así, el banco considera que el monto continúa siendo relevante para una economía que todavía busca fortalecer su nivel de reservas internacionales.
Para cerrar esa brecha, la entidad plantea dos alternativas
- La primera consiste en emitir deuda en los mercados internacionales, siempre que las condiciones financieras resulten aceptables para el Gobierno.
- La segunda opción es recurrir a otras fuentes de financiamiento que permitan cubrir las necesidades previstas. La decisión dependerá de la evolución del contexto financiero y de las condiciones que presenten los mercados a medida que avance el calendario electoral.
El informe también señala que el Gobierno ya comenzó a tomar medidas para anticiparse a los vencimientos previstos para 2027. El objetivo es reforzar la posición financiera del país antes de que el proceso electoral pueda generar mayor volatilidad en los mercados y complique el acceso al financiamiento.