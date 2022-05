Por primera vez, el “dólar ahorro” superó los $200 en los bancos

La cotización del dólar oficial cerró hoy en $121,44, con una suba de 11 centavos en relación a la víspera, mientras los dólares bursátiles marcan una baja de 1,1% en el caso del contado con liquidación y una suba de 0,5% en el MEP.

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $157,87 por unidad, y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, $200,37. Es la primera vez que el dólar oficial con impuestos, también conocido como ahorro, turista o solidario, supera la barrera de los $200 por unidad.

Actualmente está muy reducida la posibilidad de compra del billete estadounidense ya que solo se puede acceder a él con un cupo de 200 dólares mensuales, cifra que puede ser menor si ya se hacen pagos en esa moneda. Además solo pueden acceder al cupo las personas que no reciban ninguna ayuda del Estado, ya sea de forma directa o indirecta. Esto hace que el mercado de compra sea muy reducido.

El blue, en baja

En el segmento informal, el denominado dólar “blue” retrocede dos pesos, a un promedio de $201 por unidad. En el arranque la de la semana, el dólar informal se mantiene a la baja luego de que la semana pasada alcanzar picos de $214 en el mercado informal.

A partir del jueves, al borde del final de abril, la moneda comenzó a bajar su valor y se movió alrededor de los $200, igualando el valor del “dólar ahorro”.

Los dólares bursátiles

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) baja 1,1%, a $ 206,39; mientras que el MEP sube 0,5%, a $ 206,81, en el tramo final de la rueda.

En el segmento mayorista, la cotización de la divisa estadounidense registró un incremento de 15 centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $116,02.

Fuentes de mercado estimaron a la agencia Télam que el Banco Central (BCRA) finalizó la jornada de hoy con compras por US$ 90 millones.

De esta forma, en los tres primeros días de mayo la autoridad monetaria acumula compras por US$ 330 millones, el registro más alto hasta ahora de 2022.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 253,699 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por U$S 55 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 562 millones.