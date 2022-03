Por la guerra de Ucrania, podría complicarse el abastecimiento de gas en Argentina

Rusia es el primer productor de crudo del mundo y destina el destina el 50% de su exportación a Europa, un 30% a China y el resto a países de la ex Unión Soviética y otras naciones. En tanto, casi el 81% de las ventas al exterior de gas tienen como destino el viejo continente y esa cantidad representa el 65% de la demanda europea. Si bien Europa podría abastecerse de crudo desde otros lugares, el gas proviene de gasoductos y de los 700 millones de metros cúbicos que vienen de Rusia, 500 lo hacen a través del gasoducto.

Estos datos fueron analizados por el director del Instituto de Energía de la Universidad Austral, Roberto Carnicer, en una entrevista televisiva con la señal TN sobre cómo la guerra entre Rusia y Ucrania podría impactar en la producción de energía del país y en el resto del mundo. Una de esas consecuencias es que, si bien cada país regula el precio en el surtidor, es de esperar que se vea afectado frente al aumento del crudo.

“Lamentablemente, Argentina está en una situación complicada ya que tenemos un 30% de importación de gas y un 30% de crudo procesado. Es decir, naftas gasoil para las centrales térmicas, porque no tenemos capacidad de refinación para procesar el crudo, algo que requiere de años de inversiones”, señaló Carnicer.

Pero sumó que lo más complicado para el país es el gas, ya que si bien hay una gran cantidad en Vaca Muerta, no se cuenta con la infraestructura que se necesita para abastecer la demanda que se genera en Buenos Aires y el sur de las provincias de Córdoba y Santa Fe. “Durante el invierno, los gasoductos están llenos y no logran satisfacer la demanda, por consiguiente, es necesaria la importación”, acotó.

“Con respecto a la formación del precio del gas en boca de pozo, todos los analistas nos estamos planteando qué es lo que podría pasar durante el invierno nacional, en un momento en el que no sobran dólares y en el que ya existe un subsidio en el precio”, manifestó. Asimismo, detalló que la volatilidad del precio del gas es muy superior a la del crudo. Para ilustrarlo, detalló que el precio que se paga en dólares en Argentina está en torno de 4, mientras que el que pagaba Europa hace una semana era 35 y el precio del 7 de marzo era de 100.

“La gran dependencia que existe del gas ruso en el mundo, sin duda, impactará en Argentina ya que sí o sí vamos a tener que importar en el invierno. La incógnita será a qué precio”, planteó. Es que en el país, el precio del gas está subsidiado y las tarifas no se actualizan a diario, sino por ley cada seis meses. Concretamente, desde abril de 2019 hasta junio de 2021 no se actualizaron los precios y si se llegó a una actualización fue solo de un 10 a20%. “La sensación de que ‘se viene un tarifazo’ es porque no se tiene en cuenta que las tarifas se congelan por mucho tiempo”, indicó.

“Tenemos que lograr que Argentina sea un gran exportador, de manera tal que los problemas internacionales no nos afecten. Sin embargo, lo que sucede es que siempre estamos tratando de solucionar los problemas de hace dos días, y no tenemos planificación a futuro”, expresó Carnicer, al tiempo que resaltó que el país tiene una capacidad extraordinaria de producción de gas y crudo, pero el porblema es que se maneja todo a corto plazo, por lo que es necesario pensar y planificar a futuro.