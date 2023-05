Por el elevado déficit bilateral, Argentina pretende no usar más dólares para pagar importaciones desde Brasil

Uma alegria receber o amigo @alferdez hoje no Palácio do Alvorada. Brasil e Argentina são países irmãos e teremos relações cada vez mais prósperas com um dos maiores parceiros comerciais do nosso país e da nossa indústria. Juntos somos mais fortes 🇧🇷🇦🇷



📸: @ricardostuckert pic.twitter.com/7XTV5w1Nt8