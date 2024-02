Pobreza infantil: en 4 años no bajó del 55,8%

La última medición de la pobreza infantil corresponde al primer semestre del 2023 y llegaba al 57,7%, si bien sabemos que empeorará porque después llegaron dos devaluaciones, una de Sergio Massa y otra de Javier Milei en el segundo semestre del año pasado; siempre es bueno mirar la serie un poco más larga.

Esto nos permite advertir que la pobreza infantil, desde el primer semestre del 2019 no baja del 55,8%, en ese momento no había pandemia, pero sí estaba Mauricio Macri en la presidencia con una economía en llamas.

Infografía: Gastón Bustelo

El crecimiento económico

En 2019 el Producto Bruto Geográfico de Mendoza fue -1,3%; en 2020, pandemia de por medio, -8%; en 2021 9,7% y en 2022 4% según la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas del Gobierno de Mendoza.

Qué pasó con la pobreza infantil durante esos años. Siempre siguiendo el primer semestre de cada año tenemos que en 2019 fue del 55,8%; en el 2020 del 58,5%; en el 2021 del 62,5%; en el 2022 del 55,8% y en el 2023 del 57,7%.

Negar que es necesario que la economía crezca para que la gente tenga más trabajo sería necio, pero hay dudas en cuanto a que solo la suba del Producto Bruto Geográfico solucionará buena parte de los problemas. Más en una economía como la de Mendoza, en donde Estado y empresarios pagan salarios vergonzosos, entonces la inflación hace estragos en los índices de pobreza. Es que también aquí, no se avanzó en tener un indicador que analice otros factores, además del ingreso que siempre termina desecho con la inflación.

Pero bueno, hay que aprender a convivir con la mediocridad de los políticos y empresarios que tenemos y a aceptar que hay cosas que ya no van a pasar, serán otros ciudadanos los que quizás puedan contar con otra clase dirigente, nosotros ya no.

Veamos entonces que en el 2021 la economía creció casi 10 puntos y la pobreza infantil ascendió al bochornoso 62,5%, cuatro puntos más que en el 2020. Tengan cuidado los neo radicales de Alem y el liberalismo que ahora profesan, vean los números y estudien.

Los radicales de Alem, explicarán que la inflación hizo su tarea y por eso subió la pobreza infantil en Mendoza en esos dos años. En 2020 en nuestra provincia la suba de precios llegó al 36% y en el 2021 se disparó al 51,8%. Bueno, ok; qué pasó entonces en el 2022 y en el 2023, años en los que la inflación fue del 96,9% y del 216,5% respectivamente. La economía también creció, lo hizo 4 puntos en Mendoza en el 2022 y no sabemos qué pasó todavía en el 2023 porque no hay datos. Subió la inflación terriblemente, lo que haría volar por el aire la pobreza, creció la economía, pero la pobreza infantil subió solo dos puntos entre 2022 y 2023, del 55,8% al 57,7%. La tasa de desocupación tampoco fue alta y los salarios siguieron siendo malos. En el primer semestre del 2019 había 132.015 niños pobres; en el 2020 137.537; en el 2021 147.487; en el 2022 131.726 y en el 2023 136.502. Entre el primer semestre del 2022 y el mismo período del 2024 se sumaron 4.776 niños a la pobreza, 13 por día. Los vemos revisando los depósitos de basura, siempre apurados porque sino otro los dejará sin basura para comer.