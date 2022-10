Pierpaolo Barbieri: “Estamos orgullosos de ser la primera Fintech que logró obtener su licencia bancaria”

En un contexto donde el negocio de las fintech entró en una meseta por la dificultad para acceder a capitales, Ualá anunció que va a desembolsar 150 millones de dólares en los próximos 18 meses para concretar su expansión en América Latina. Además, su fundador y CEO, Pierpaolo Barbieri, festejó que en tan sólo cinco años llegaron al margen bruto positivo y aseguró que la empresa alcanzará su -break even- en el próximo semestre, un resultado que en el plan original se había presupuesto para el octavo año.

La hazaña que está poniendo en marcha Barbieri, pone como base la expansión regional y proyecta sumar más de 25 millones de personas usuarias en los próximos cinco años. Para ello este año logró la aprobación de la compra del 100% de las acciones de Wilobank, el primer banco digital de la Argentina, a través de la cual la fintech obtuvo una licencia bancaria en el país. En México, donde Ualá desembarcó en 2020, está en proceso de adquisición del banco ABC Capital -sujeta a aprobación de los reguladores locales- y en Colombia inició operaciones en 2022 con una licencia de Compañía de Financiamiento, lo que le permite ofrecer herramientas financieras de calidad accesibles para toda la población.

Para tener una idea del negocio, en#Argentina ya se otorgaron más de 2 millones de créditos -entre préstamos y cuotificaciones-, mientras que más de 1,8 millones de usuarios invierten en el fondo común de inversión disponible a través de la aplicación, que es el segundo más grande en cantidad de personas.

Durante una charla que mantuvo en Buenos Aires con Los Andes, el emprendedor aseguró que se deben trabajar en algunos puntos para mejorar el acceso al sistema en Argentina, entre ellos, habló de los límites a las transferencias entre CBU y CVU, también habló de las limitantes en la interoperabilidad y el “openbanking”.

- ¿Cuáles considera que son los temas que hoy están limitando el negocio en Argentina?

- Al sistema financiero lo daña no tener competencia abierta. Por eso creemos en la competencia y apostamos por la competencia, cuando nos conviene, pero especialmente cuando no nos conviene. ¿Por qué? Porque como ciudadanos queremos un país con más transacciones digitales, con más gente incluida en el sistema. Entonces, cuando creamos trabas, condenamos a la gente a usar efectivo, cuando el dinero digital es más eficiente, es más cómodo y y es mejor.

- Los bancos se quejan del alto costo que tiene el dinero en efectivo, para las fintech ¿es eso un problema?

- Es un problema para nosotros también. El sistema cobra en efectivo y al tener billetes de pequeña denominación, el costo de mover esos billetes es cada vez más alto. Es una de las consecuencias de un alto desequilibrio inflacionario.

-¿Hay que ir hacia billetes de alta denominación?

- Es muy importante para la Argentina bajar la inflación, porque las subas de precios le pegan más a los que menos tienen y es un fenómeno regresivo en el sentido de que los que más tienen encuentran activos de valor real constante para protegerse de las subas nominales y los que menos tienen, no.

-¿Están por arrancar con WiloBank?

-Lo mejor para Wilobank está por venir,. Nosotros estamos muy orgullosos de ser la primera Fintech en Argentina que logró obtener su licencia bancaria. Eso fue en julio de este año y se vienen grandes planes para Willobank, pero todavía no hemos lanzado ningún producto.

-¿Van a tener sucursales físicas?

-Creo que en el futuro va a haber nuevos canales de distribución para las empresas de servicios financieros que son distintos a los del pasado, que se están digitalizando cada vez más. De todas formas, sí hay lugar para que las experiencias digitales tengan un lugar físico.

-Para protegerse de la inflación muchos optan por los FCI como una opción…

-Creamos millones de cuentas. Tenemos más de 30% de todas las cuentas comitentes del país. Eso nos hizo darnos cuenta que la gente no solamente quería un fondo común de inversión T0 para protegerse de la inflación y la liquidez del vivo, sino que también querían aprender más sobre inversiones y poder invertir en otros tipos de productos.

Entre esos nuevos productos ofrecemos Dólar Mep, que viene creciendo a más del 200% de tasa semestral de crecimiento. También ofrecemos el producto de Cedears, que es una innovación del sistema financiero argentino que permite desde el país invertir en activos y en empresas extranjeras como Apple, Amazon o American Airlines. Eso le da posibilidad a la gente de invertir y operar a la distancia.

- ¿Qué pasa con la inversión en criptomonedas?

- Las criptomonedas son parte del futuro de las finanzas y hay muchísima innovación en ese espacio. Sin duda ahí también lo mejor está por venir también. Nosotros hoy nos lo ofrecemos, pero creemos que hay mucha potencialidad en ese mercado.

Creemos que el mundo cripto va a ser parte del futuro de la finanzas, no que va a reemplazar a las finanzas, sino que va a ser parte del mundo financiero. Será un producto más en un ecosistema completo.

-Durante la presentación comentó que cuando arrancaron le dijeron que solo iba a hacer negocios con los pobres y los chicos, ¿Cómo se compone el negocio de Ualá hoy?

- Hoy el público es realmente federal. Más del 75% está fuera de Buenos Aires y eso nos hace muy felices porque tenemos un público que en su mayoría se compone por personas menores a 30 años y es federal. El 53% son hombres y el 47% mujeres.

-¿Cuál es el promedio de los prestamos personales que dan?

- Hoy nuestro promedio es de 200 mil pesos.

-La apertura de las cuentas sueldos es un limitante para las fintech...

-Para las fintech sí, pero Wilobank puede hacerlo.

-¿Hay espacio para crecer en el sector corporativo?

-Sí. En UaláBiz, que es nuestra solución de cobros, ofrecemos cuentas para individuos que cobran, pero también ahora para personas jurídicas. Entonces, quienes tienen un negocio online y son una persona jurídica pueden integrar las APIs abiertas de UaláBiz y poder hacer el check out. Creemos que en el futuro corporativo vamos a poder tener mucho más servicios para empresas. El 20% de los prestamos que está otorgando Ualá van a empresas.

De hecho, con el Mpos las empresas pueden hacer el cobro con el link de pago, con el QR donde usamos el sistema interoperable de cobros. Las APIs, entonces, brindan las herramientas para poder integrar Ualá a cualquier sitio.

-¿Cuánto influye la infraestructura en telecomunicaciones para que el negocio pueda crecer?

-Necesita internet para funcionar. Todavía hay partes de la Argentina que no tienen acceso a la red, pero irónicamente es mucho más fácil que llegue internet a un lugar en el que haya una sucursal bancaria. Nunca me voy a olvidar que una de las primeras usuarias me dijo: yo antes de Ualá me tenía que tomar el día en el laburo en Neuquén para poder ir a la sucursal bancaria. Ahí entendí que es más fácil que llegue internet a que llegue el banco físico. De todas maneras, estás claro que todavía nos falta un montón.

Hay que desplegar la red 5G y debemos llegar aunque sea con 3G a todos los rincones del país. En eso tenemos una deuda, por eso necesitamos más redes con más alcance y más acceso. Afortunadamente venimos progresando mucho en los últimos cinco años. Cuando llegamos había muchos lugares del interior donde no había 3G; hoy debatimos si hay 3 o 4G, pero todavía no arrancamos con el 5G.