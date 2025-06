Petroleros acordaron con YPF asegurar las fuentes de trabajo en nuevas cesiones

El compromiso apunta a que se sostengan todos los servicios existentes y que no se produzcan despidos o interrupciones salariales. Así, en caso de ser necesario que algunos empleados estén por un tiempo en “ stand by ” -sin trabajar, en sus casas-, durante el traspaso de la concesión a las nuevas operadoras, estas personas percibirán el 100% del sueldo .

Desde hace un tiempo, el sindicato viene advirtiendo que YPF tiene planeado desprenderse de los yacimientos maduros que sigue operando en la provincia y que sólo conservará los de petróleo no convencional, en la lengua norte de la formación de Vaca Muerta, que se encuentra en Malargüe .

Por otra parte, los gremios han denunciado que, producto del traspaso de clústeres de áreas maduras de YPF a otras compañías, se han perdido cientos de fuentes de trabajo y que no han tenido respuesta del Gobierno ante esta situación. Desde el Ejecutivo provincial aseguran que no ha habido conflictos laborales y que las desvinculaciones se concentran en las empresas prestadoras de servicios (tercerizadas).

También afirmaron que las nuevas operadoras deben ajustar la estructura de costos, ya que YPF se retiró de esas áreas, precisamente, porque no le resultaba rentable su operación. En ese ajuste, es posible que dejen de demandar servicios de terceros o que achiquen la planta de personal. El Gobierno sí puede intervenir para asegurarse de que las nuevas operadoras realicen la inversión comprometida e incrementen la producción de hidrocarburos.

Matamala indicó que saben que YPF va a avanzar en nuevas etapas del Plan Andes y sólo se va a quedar en la provincia con los pozos no convencionales. El acuerdo, sostuvo, les da la tranquilidad de que no habrá despidos cuando esto suceda y que los trabajadores cobrarán el 100% del salario durante la transición. Añadió que, si bien la cesión del clúster Mendoza Sur a la UTE conformada por Quintana y TSB se anunció a fines de febrero, la nueva operadora aún no recibe “la llave”.

De todos modos, reconoció que, cuando las nuevas empresas se hagan cargo de las áreas, puede haber despidos y confió que la unión entre los sindicatos y el apoyo de las familias de los trabajadores será crucial para defender los puestos de trabajo. En particular, se mostró preocupado por lo que pueda suceder en Malargüe -donde YPF quería incluir áreas maduras en el Plan Andes original, pero las retiró-, porque la actividad petrolera es muy importante en ese departamento.

Petroleo pozos maduros.jpg El Gobierno de Mendoza negó que la transición del Clúster Norte a la empresa Petróleos Sudamericanos haya generado 500 despidos ni nuevos pasivos ambientales, como denuncian los gremios.

Qué pasa con otros conflictos

El sindicato de petroleros jerárquicos realizó medidas de fuerza contra otras empresas en las últimas semanas. Había anunciado una con Aconcagua Energía, que no llegó a concretarse y Matamala informó que se resolvieron las diferencias.

En cambio, la tensión se sostiene en el caso de Petróleos Sudamericanos (nueva concesionaria del clúster Mendoza Norte del Plan Andes). Detalló que tienen una audiencia virtual el próximo lunes (23 de junio), en el Ministerio de Trabajo de Nación. Pero que, de no llegar a un acuerdo por la pérdida de puestos de trabajo, volverán a optar por una medida de acción directa.

El secretario general planteó que le han dicho que, por el traspaso de las áreas maduras de YPF a una empresa privada, podría “ganar” 130 afiliados, que antes eran de Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos (Supeh, que representa a los trabajadores de la petrolera estatal). Sin embargo, él resaltó que primero debe defender a los 94 que hace años pertenecen al SPJC, para evitar que ellos y sus familias se queden sin trabajo.