Pese a la emergencia, Mendoza es la quinta provincia que menos ATN recibió en 2022

Con más de 90 mil hectáreas afectadas por las heladas tardías y tempranas, a lo que se fueron sumando, durante la temporada 2022-2023, los daños causados por el granizo y la menor producción por efecto de la escasez hídrica, se podría esperar que Mendoza hubiera recibido un buen aporte de parte de Nación para solventar esa emergencia.

De hecho, un relevamiento realizado por Coninagro reveló que los productores mendocinos y entrerrianos fueron los más perjudicados por las contingencias climáticas. Sin embargo, cuando se observan los números que el Gobierno nacional presentó en la Cámara de Diputados, para responder a una pregunta sobre el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), se observa que ambas están en los últimos puestos.

Al sumar las distintas transferencias recibidas por cada una de las jurisdicciones, Buenos Aires ocupa el primer lugar, con $5.798 millones enviados desde Nación en 2022 y lo que va de 2023 (hasta mediados de mayo). Le siguen La Rioja, con $ 4.237 millones; Santiago del Estero, con $2.771 millones; y Chaco, con $2.586 millones.

En cambio, Mendoza se encuentra entre las cinco provincias que menos recursos recibieron: Jujuy, $481 millones; Tierra del Fuego, $522 millones; San Luis, $526 millones; Neuquén, $620 millones; y Mendoza, $713. Entre Ríos, por otra parte, está en el octavo lugar, con $863 millones; después de San Juan, con $724 millones; y Chubut, con $746 millones.

En mayo, Coninagro (Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada) difundió los resultados de una encuesta –”Una mirada sobre la realidad productiva en un año climáticamente desafiante”-, para la que se consultó a unos 500 productores de distintas zonas del país. El 85,7% manifestó haber sido perjudicado por la sequía y el 40,7% planteó afectación por las heladas; particularmente por la ocurrida en octubre.

Del total de consultados, el 62,4% señaló que su producción bajó un 50% o más en relación con la campaña anterior. Entre Ríos -por la afectación de la sequía en la producción agrícola- y Mendoza -por el impacto de las heladas en la vitivinicultura- registraron los niveles más altos de pérdida de producción en comparación con la temporada pasada.

Pero esto parece no reflejarse en los Aportes del Tesoro Nacional, pese a que, en los motivos de esas transferencias se establece, en todos los casos, que respondieron a emergencia. La senadora nacional Mariana Juri detalló que se trata de fondos discrecionales y su reparto no se entiende por la cantidad de habitantes, ni el número de hectáreas afectadas por contingencias, ni -como se planteó en su momento- a una compensación por la coparticipación. “No hay un solo índice que explique por qué Mendoza está en los últimos puestos”, planteó.

Discrecionalidad

Juri explicó que hay tres modalidades por las que las provincias reciben financiamiento de Nación: las transferencias discrecionales, la coparticipación y el presupuesto. En los últimos años, la primera es la que ha tenido un mayor aumento, lo que permite entender por qué la discusión del presupuesto en el Congreso ha perdido relevancia.

También señaló que estos Aportes del Tesoro Nacional fueron creados para situaciones de emergencia y el decreto del Ministerio del Interior solía tener una justificación detallada, mientras desde hace un tiempo simplemente se menciona que se envía determinado monto a cierta provincia sin una explicación del motivo.

Juri sumó que Buenos Aires tiene una participación del 44% sobre los ATN de 2023 (que alcanzan un total de $9.797 millones), mientras Mendoza está entre las que no han recibido nada. Por otra parte, algunas han tenido una asistencia en lo que va del año -La Rioja (98% del total de $20.149 millones), La Pampa, Neuquén, Río Negro, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe y Santiago del Estero- y Mendoza está, una vez más, entre las relegadas.

Esto implica que no han llegado fondos desde Nación en concepto de partidas no automáticas (ATN y asistencia) en 2023; situación en la que también se encuentran CABA, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, San Juan y Tierra del Fuego.

Cuando se analiza el financiamiento que cada habitante recibió por parte de Nación de modo discrecional en lo que va del año, se aprecia que La Rioja percibió $27.924 per cápita; Formosa, $1.023; La Pampa; $878; Catamarca, $712; Santiago del Estero, $696; Chaco, $612; San Luis, $592; Tucumán, $411; Misiones, $313; Buenos Aires, $245; Salta, $208; Santa Fe, $190; Santa Cruz, $73; Neuquén, $7; y Río Negro, $3.

La senadora presentó, con pares, un proyecto de ley -lleva unos meses en comisiones- para que los Aportes del Tesoro Nacional a las provincias se destinen exclusivamente a atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales y que previsto en el presupuesto del Ministerio del Interior, encargado de su asignación. El objetivo de la iniciativa es restarles discrecionalidad a las transferencias nacionales.

También prevé que la entrega de estos fondos sea fundada. Esto es, que se exprese en forma concreta y detallada la situación -de emergencia o el desequilibrio financiero- que afecta a la jurisdicción beneficiaria. Juri detalló que, en Chaco, los aportes nacionales discrecionales se utilizaron para construir piletas de natación; lo que, claramente, debería haber sido incluido en el presupuesto.

El proyecto fija, además, que ninguna provincia puede recibir más del doble, por habitante, de los fondos que, por ATN, hayan sido asignados a las otras provincias, dentro de un mismo período fiscal. Asimismo, establece que no podrá enviarse financiamiento dentro de los 60 días previos a la realización de elecciones nacionales y/o provinciales, a menos que ocurra un desastre o catástrofe naturales. Entre mediados de abril y de mayo, y unos días antes de los comicios, seis provincias recibieron entre $300 millones y $700 millones en concepto de emergencia.