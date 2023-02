Helada inusual: Afectó a la zona central del país y en Mendoza dañó hortalizas

El sábado las bajas temperaturas volvieron a golpear al sector agrícola en Mendoza. Una helada, de características inusuales, causó una gran afectación en las plantaciones de verduras, principalmente en los cuadros cultivados con tomate, papa, pimiento y zapallo del Valle de Uco.

La temperatura descendió por debajo de los 0 grados durante la madrugada del último sábado y de acuerdo a los registros de Contingencias Climáticas, se registraron temperaturas de -3,5 en Agua Amarga; Vista Flores -6; Altamira -5,8; El Cepillo -7; La Consulta -5,9 y Tupungato -6. En tanto que fue de -1° en San Carlos, -2° en Tunuyán, y en el paraje de Calise (en San Carlos) llegó a los -3°.

Pero Mendoza no fue la única región azotada por esta helada inusual (de mediados de febrero), ya que las bajas temperaturas también impactaron en la zona central del país, comprometiendo vastas zonas productivas de grano en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, La Pampa y San Luis. Áreas de siembra de maíz, soja, maní y girasol.

En cuanto a los campos de soja, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) había estimado en enero que la presente campaña se esperaba cosechar 34,5 millones de toneladas, uno de los peores registros de los últimos 15 años. Esta estimación, sin contar la presente merma causada por la helada del sábado, es de 12 millones de toneladas de granos menos por la sequía.

Bajo cero en el valle

“No ha quedado nada de papá por ejemplo, fueron 200 hectáreas en la zona de La Carrera en Tupungato”, explicó en declaraciones a InfoUco, Exequiel Fadel.

Sobre los montes de frutos secos, Belén Bobadilla (presidente del Clúster del sector) explicó que no se vieron afectados los frutos secos, “si bien las mínimas en San Carlos y en la zona baja de Tunuyán estuvieron por debajo de los 3°C, lo que más impacto sufrieron fueron las hortalizas de hojas, como el tomate y zapallo”.

Por su parte, el productor vitivinícola Diego Stortini señaló que la helada fue muy fuerte en el Valle de Uco. “Sobre todo en San Carlos y la zona alta”. El empresario al hablar sobre vitivinicultura y fruticultura, destacó que “lo que está quedando en la región es el cultivo de vid pendiente de la cosecha, con bastantes plantas afectadas. Hoy no tenemos una conclusión de cuánto va a afectar a la producción, porque la helada fue heterogénea y como la vitivinicultura viene registrando grandes pérdidas, tenemos que ver cómo va a afectar”.

Es oportuno destacar que a mediados del mes de enero comenzó la cosecha del durazno y la zona Sur y Este mostraron el grado de afectación por las heladas tardías de enero. El Valle de Uco en la actualidad representa el 85% de la producción.

En las zonas aledañas

El Presidente de la Cámara de Comercio de General Alvear, Jorge Noguerol, comentó que “En la zona en donde tenemos la finca no hubo daños. En Bowen hubo 0 grados pero no paso de eso y no hizo daño”.

El productor agregó que “en Real del Padre sólo quemó algunas hojas de zapallo pero no hubo daño ni en frutos ni flores”. Comentando además que algunos tomateros realizaron una defensa preventiva en sus cuadros.

Recientemente se anunció una inversión de $20 millones que realizará el municipio de Alvear, en el marco de un plan forrajero, para sumar 400 hectáreas nuevas de pasturas en zonas afectadas por heladas. Las inscripciones para los productores, que recibirán material para la siembra de 1,5 hectáreas, cerró el 10 de febrero.