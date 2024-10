El peso le gana el dólar vía plazos fijos: ¿Qué opciones hay disponibles?

El último dato de inflación que logró perforar la barrera del 4%, puso por primera vez en mucho tiempo al peso sobre el dólar en lo que a rendimientos respecta. Así, luego de una brutal baja de tasas incentivada por el Gobierno, se perdió parte del interés por los plazos fijos que desde hace un tiempo ofrecen tasas en torno al 3% o 3,5%. En este combo y con algunas diferencias, también entran las billeteras virtuales que brindan rentabilidades de entre 3,5% y 4,5%, aproximadamente.

A la par, con un dólar todavía regulado, la devaluación mensual del 2% ha impactado en cierto retraso del tipo de cambio por lo que ya no hay tanto interés por esta moneda. De este modo, en septiembre y probablemente hasta fin de año, los que apostaron por el peso “ganaron”. Es porque tanto el plazo fijo como el resto de las billeteras han comenzado a dar tasas positivas reales, algo que no se veía desde hace bastante tiempo debido a la inflación mucho más alta.

Sin embargo, los especialistas realizan algunas advertencias y aclaraciones con respecto a este tema y recomiendan estar atentos en el mediano plazo. Es decir y en general, no tomar decisiones sin tener en cuenta los últimos 30 días hacia atrás y las perspectivas de los próximos 30 hacia adelante. Del mismo modo, tampoco dejar de lado al dólar en función de diversas variables a tener en cuenta. Pese a todo, el momento actual es particular ya que mientras las tasas están por encima del 3,5%, el crawling peg se mantiene en el 2%. Más allá de que el objetivo del Gobierno es equiparar estos dos números, todavía no está claro si el último dato de inflación podrá mantenerse hacia abajo o retornará al 4%.

Tasas positivas

El economista de la consultora Evaluecon, José Vargas, explicó que después de años con tasas por arriba del 100% anual, algo totalmente ilógico para cualquier economía, el Gobierno nuevo bajó la referencia. Esto implicó que con una inflación alta, el plazo fijo perdiera incentivos, situación que se ha comenzado a revertir de manera paulatina.

En este marco, por el momento la inflación parece acomodarse con respecto al dólar aunque hay que estar atentos a lo que sucederá. Del mismo modo, Mauro Formini, contador y asesor financiero, destacó que es cierto que hoy tanto el plazo fijo como otras cuentas remuneradas pagan más que el dólar. Por otra parte, con el encarecimiento general, ya no es lo mismo ganar 1.000 dólares ahora que hace un año atrás y hay que ver qué pasará con relación a esto.

En tanto, el economista Daniel Garro de Value International Group, aclaró que el dólar y el plazo fijo no son estrictamente comparables desde el punto de vista técnico. Esto es porque el primero es un activo o una cobertura y el segundo tiene que ver con generar un flujo. “El propósito del dólar es cubrirse contra lo que se cree que puede disminuir el valor del peso, pero no te genera una ganancia de por sí”, expresó Garro. El dólar funciona como un capital y podría compararse con la compra de un departamento, por ejemplo, y el segundo como una ganancia.

“Si a ese departamento lo alquilás, ahí tendrías una ganancia y se transforma en inversión”, ejemplificó el profesional. Así, un dólar siempre es un dólar más allá de la volatilidad de su precio. Más allá de esto, Garro admitió que las tasas de interés en pesos han comenzado a ser positivas y a ganar rentabilidad en función de la baja de la inflación. Aunque esto no se ha notado en una avalancha de plazos fijos, según las estadísticas del Banco Central, lo cierto es que esta mejora podría alentar las inversiones en pesos. Tanto en la colocación del dinero a plazo como en las billeteras virtuales. “No sé si le ganó al dólar, pero las tasas hoy son positivas”, comentó Garro.

Dólar y plazo fijo

Los especialistas en economía y finanzas recomiendan estar atentos y hasta combinaciones de las dos herramientas más utilizadas de ahorro como son los dólares y los plazos fijos. En este sentido, Mauro Formini explicó que este año, si bien las tasas reales venían negativas con relación a la inflación, lo cierto es que las dos herramientas se han utilizado para ahorro en lo que va del año. Así, muchos compraban dólares para convertirlos a pesos y colocarlos en una billetera virtual o plazo fijo. Al fin del mes, lo obtenido con las tasas volvía a utilizarse para hacer el llamado carry trade, más conocido como “rulo financiero”. “Al final de la vuelta, importa cuántos dólares juntás”, opinó Formini.

José Vargas, por su lado, agregó que si bien en los últimos meses los niveles de inflación han sido relativamente bajos, es importante analizar el plazo fijo con cuidado. En primer lugar por la existencia del cepo, es decir, de un dólar –con todas sus variantes financieras- todavía regulado. “Al no tener un mercado libre todavía, existe cierto retraso cambiario que va a tener que reacomodarse en algún momento”, advirtió Vargas. Cuando eso suceda, es probable que el dólar le vuelva a ganar al peso y las tasas de referencia.

“El ahorrista debe tener en cuenta la evolución de los dos valores de los últimos 30 días”, recomendó Vargas. Más allá de la imprevisibilidad latente que todavía hay en Argentina, no se esperan grandes variaciones de acá a fin de año. “Es clave tener una perspectiva de unos 60 días antes de tomar las decisiones de ahorro”, agregó el referente de Evaluecon. Hay que tener en cuenta que si bien el Gobierno ha asegurado que no devaluará, es posible que eso suceda cuando se libere el cepo cambiario.

En una entrevista brindada al suplemento Económico de Los Andes este fin de semana, el economista y consultor Damián Di Pace, explicaba que dicha corrección podría hacerla el mercado llegado el momento. Más allá de esto, el director de la consultora Focus Market también destacaba la importancia de que –por primera vez en mucho tiempo- los argentinos pudieran obtener una ganancia real de su apuesta por el peso en plazo fijo o billetera virtual.