Damián Di Pace: “El Gobierno va a tener que tomar una decisión valiente con respecto al cepo”

Damián Di Pace es analista económico y director de la consultora Focus Market. Referente obligado en temas de consumo, estuvo en Mendoza para cerrar la Expo Cuyo Franquicias en el auditorio Ángel Bustelo. Con una mirada optimista sobre lo que viene, habló acerca de los desafíos del Gobierno y de lo que implica la última cifra de inflación informada que fue en septiembre de 3,5% y logró perforar el piso del 4%.

Es que el número aportado el jueves por el Indec marca desde su perspectiva un punto de inflexión sobre lo que puede pasar. “Podría iniciarse un camino de crecimiento de dos o tres años en un contexto en el que la economía cayó, en promedio en los últimos diez años, cerca del 3,5% real”, puntualizó Di Pace.

En este contexto, el analista expresó que adquirir un formato probado como una franquicia es una oportunidad. Es que en momentos de recesión, los costos son menores y se tiene tiempo para transitar la curva de aprendizaje hasta que llegue la recuperación. “Cuando eso suceda, ya vas a estar armado ya que después de una caída muy fuerte del poder adquisitivo se va a empezar a recuperar”, anticipó Di Pace. Pese a su perspectiva, no es magia lo que ve sino que para que la mejora se convierta en realidad deben cumplirse las siguientes condiciones: que baje la inflación, que crezca la economía y que haya una mejora salarial.

Por eso, agregó Di Pace, en el próximo periodo se podría sembrar un clima para la estabilidad, para encontrar dos o tres años de crecimiento sostenido, recuperarse y encontrar oportunidades de negocios.

Damián Di Pace en la reciente Expo Cuyo Franquicias 2024.

¿Qué pasa con la inflación que no podía perforar el piso del 4%?

Cuando corregís los precios relativos de la economía hay un costo que pagar y el primero que equilibró el Gobierno fue el del tipo de cambio. Ahora está el debate de que puede quedarse corto, pero no es posible tocarlo todo el tiempo porque si no se produciría una aceleración inflacionaria. Ahora, se cree que vamos a ir a una inflación crucero del 3% al 3,5% de acá a marzo de 2025 y acá hay que diferenciar los precios que se desregularon como los servicios públicos o combustibles, de la núcleo. La inflación núcleo, que no depende ni de los valores regulados ni de los estacionales, fue alta en agosto por lo que el dato del jueves fue importante por partida doble. Al lograr bajar del 4%, no sería una locura pensar que octubre, noviembre y diciembre se acerque al 2% y si eso pasa se empareja con el crawling peg y no sería necesario devaluar.

¿Qué tiene que pasar para que se logre ese objetivo en el mediano plazo?

Que baje el impuesto País, que se frene la caída del consumo e ir a un escenario donde las brechas de tipos de cambio hayan bajado. Creo que ahí hay una situación importante que puede lograrse como objetivo en el primer trimestre del año.

¿Cómo ve el consumo?

El consumo va a caer en términos interanuales siempre. Es imposible que crezca y si hacemos una comparación y vamos al último trimestre del año pasado, vemos que a la se dio anabólico al paciente con tarjetas, créditos y plata para consumo. Este año, en cambio, se le aplicó un sedante y se le pidió al consumo que bajara para transparentar la situación de la micro en relación con la macro. Así, es imposible que exista un crecimiento interanual, por lo que hay que ver el dato desestacionalizado, es decir qué pasa entre un mes y otro.

En agosto las ventas de CAME cayeron 4,5% de manera intermensual ya que en la medición anual fue de 10,5%. Ese cuatro, no obstante, fue un número que julio comparado con junio. Ahora hay que ver si en septiembre se achica la brecha mensual. Más allá de esto, la restricción del ingreso se ve en el 18% de indigencia y en el 52% de pobreza, es algo que se transparenta en el mercado. Hay que tener en cuenta que el Gobierno intenta equilibrar la macro conteniendo la micro.

Damián Di Pace en la Conferencia Total Distributors Awards.

¿Y qué pasará si no se logra mantener esta baja de la inflación?

Hay dos situaciones. Primero, se va a erosionar más rápido el tipo de cambio y el proceso de aceleración de decisión de levantar el cepo. Porque el gobierno va a tener que tomar una decisión política, valiente y, si no la toma, va a poseer un costo para la economía. Además, esa elección debe hacerla entre diciembre y marzo porque después van a quedar muy cerca las elecciones. Si la inflación se acelera va a estar en un contexto en que no pudo bajar la inflación al dos y cuando levante el cepo la corrección del tipo de cambio de equilibrio va a hacer que suba. En marzo es algo que las personas podrían entender, pero no a dos meses de ir a votar. En este marco, no obstante, lo que ganás en actividad económica lo pagás con mayor nivel de inflación. Se levanta el cepo, el tipo de cambio encuentra un nivel más alto e inmediatamente ya se sabe el valor al que se entra y sale de la economía.

¿Cuáles son las oportunidades de Argentina?

Las oportunidades de crecimiento son enormes y Argentina no tiene un problema económico sino financiero. No podemos volver la oportunidad. Tenemos Vaca Muerta, somos la cuarta reserva de gas no convencional del mundo, somos la segunda reserva de litio, también hay importantes yacimientos de cobre, plata y oro. A esto hay que sumarle el agro, que ya tiene productividad y competitividad por lo que si mejoran las condiciones va a volar.

Ganadería es un sector para crecer ya que estamos por debajo de Uruguay, Brasil y Paraguay. Además poseemos economía del conocimiento y economías regionales. El problema es que tenemos cortada la tarjeta de crédito y es importante lograr las condiciones para que Argentina pueda tomar deuda en el mercado, honrar sus compromisos y salir para adelante.

¿El cepo es la principal piedra en el zapato?

Creo que hay dos. Uno es el cepo y otro son los vencimientos de deuda el año que viene y qué costo se va a pagar. El superávit primario garantiza el pago de deuda que tiene una parte en dólares. Si se levanta el cepo, se muestra que contás con mayor disponibilidad y posibilidad de que entren reservas. Si abrís el cerrojo ingresan los dólares y para el mercado eso implica que Argentina va a tener con qué abonar su deuda.

Por eso, el mercado reaccionó con euforia al veto al financiamiento universitario. Es debido a que se ve que no se van a usar recursos que no hay y que si compro un bono argentino, me lo van a pagar. Esta semana, los bonos y las acciones locales se fueron para arriba y bajó el Riesgo País.

Damián Di Pace (libros).

¿Estamos caros en dólares, qué va a pasar con eso?

El Gobierno no va a devaluar y vamos a seguir caros porque la devaluación no la va a hacer el Banco Central sino el mercado. Para levantar el cepo se tiene que recuperar la demanda de pesos, reducir cantidad de pesos en el mercado (base monetaria) para bajar la inflación. Ahora el dato clave es que si rompe el umbral del 4% va a ser la primera vez que un argentino le ganó al dólar en rendimientos con plazo fijo, billeteras, etc.

Eso significa que puede crecer la demanda de pesos, que se resuelva el tema de las letras fiscales (que impactará en la oferta crediticia en los bancos) y que se incrementen las reservas internacionales. El programa es flaco en este último punto porque se deberían incrementar en 10.000 millones de dólares y ahí está hoy la clave del proceso para ver cuándo se corregiría el tipo de cambio a uno de equilibrio del mercado, dadas estas condiciones.

Con relación a las economías regionales, ¿qué ve en la vitivinicultura?

En primer lugar, el mundo está cansando de la inestabilidad argentina con precios que oscilan demasiado en contraposición con Chile en donde el vino siempre vale lo mismo. La situación es compleja porque en el mercado local el consumo viene retraído aunque allí hay dos situaciones. Por un lado, se comienza a desacelerar la caída del mercado interno y va a quedar ver si se recupera la competitividad.

Mendoza tiene productividad y ahora debe ir a ganar estabilidad en las góndolas argentinas y del mundo. Argentina no la tuvo en los últimos 15 años y el bodeguero se vuelve loco porque trata de vender afuera lo que no puede adentro o al revés, detrás de los vaivenes de la economía.

El segundo punto es que es maravilloso lo que pasa en Mendoza con esta relación entre turismo y bodegas. La provincia puede reconvertir su matriz productiva con este producto en el que el fenómeno brasileño es impresionante ya que encontró aquí un low cost de nieve y vino que no le daban en Bariloche. No solo por el paisaje y la montaña sino también por su gastronomía y vinos, el enoturismo de Mendoza se puede convertir en un punto importante del Producto Bruto Geográfico local.

Seguí leyendo: