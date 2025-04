Pensiones no contributivas ANSES en mayo de 2025: cómo verificar tu pago y reclamar

En mayo de 2025, ANSES paga las pensiones no contributivas, pero algunos beneficiarios deberán realizar reclamos si cumplen ciertos requisitos.

En mayo de 2025, Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzará a realizar los pagos de las Pensiones No Contributivas (PNC), pero no todos los beneficiarios recibirán el monto correspondiente de $277.537.

Aquellos que no cumplan con los requisitos establecidos por la ANSES, como estar fuera del país por más de 90 días consecutivos o haber sido dados de baja por irregularidades, no cobrarán la pensión. Si tu situación no está al día, es crucial que realices un reclamo para gestionar el pago de la pensión no contributiva.

ANSES pagos.jpg Pago de pensiones no contributivas ANSES: cómo reclamarlo si no lo cobras En mayo llega el aumento del 3,7% para los beneficiarios de ANSES. Las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez serán de $277.537,22 ($207.537,22 con el bono de $70.000). Si no recibis el pago correspondiente a tu pensión no contributiva, seguí estos pasos para gestionar un reclamo:

Reuní la documentación necesaria: Verificá si tu pago está atrasado más de 60 días, en cuyo caso es posible que ya esté registrado como impago en el sistema de ANSES. Si el retraso es menor a dos meses, vas a tener que completar e imprimir el formulario "Reclamo de Haberes Impagos" (PS 6.5). Presentá el formulario en tu banco: Luego de completar el formulario, lleválo a tu banco o entidad financiera. Es necesario que el formulario esté firmado por un responsable de la entidad (gerente, contador o jefe de área, entre otros). Ingresá a la atención virtual de ANSES: Podés hacer el reclamo en línea desde la plataforma de ANSES. Para ello, ingresá con tu número de CUIL y tu Clave de la Seguridad Social. Dentro del sistema, seleccioná la opción "Reclamar un beneficio suspendido o un mensual no cobrado". Asegurate de seguir los pasos correctamente y confirmar el trámite. Gestioná el reclamo de forma presencial: Si preferís hacer el reclamo en una oficina de ANSES, no olvides pedir un turno previo a través de su plataforma. Lleva toda la documentación necesaria y recordá que es importante que esté actualizada para evitar demoras.

Requisitos para recibir el pago de las pensiones no contributivas en mayo de 2025 En mayo de 2025, ANSES comenzará a abonar las pensiones no contributivas (PNC) a aquellos que cumplan con los requisitos establecidos por la entidad. No obstante, quienes hayan permanecido fuera del país por más de 90 días consecutivos o aquellos que hayan sido dados de baja por irregularidades en su situación no recibirán el pago.