17 de octubre de 2025 - 22:00

Paul Krugman cuestionó el acuerdo financiero con EE.UU.: "Beneficia a multimillonarios, no a la Argentina"

El premio Nobel de Economía 2008 advirtió que el plan no revertirá la economía ni salvará a Milei. Prevé fuga de capitales, suba de tasas y devaluación.

A través de su blog personal, el ganador del Nobel de Economía se refirió al acuerdo de Donald Trump y Javier Milei.

A través de su blog personal, el ganador del Nobel de Economía se refirió al acuerdo de Donald Trump y Javier Milei.

Foto:

Web
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Leé además

El presidente Javier Milei: El mayor esfuerzo lo están haciendo los argentinos.

Milei en modo campaña: habló de la reforma laboral, la baja de impuestos e inflación cero para agosto de 2026

Por Redacción Política
La ex presidenta Cristina Kirchner saluda a los militantes que marcharon hasta su domicilio en el barrio porteño de Constitución en el Día de la Lealtad.

En el Día de la Lealtad, Cristina Kirchner arengó a la militancia: "El 26 es Milei o Argentina"

Por Redacción Política

A través de su blog personal, el ganador del Nobel de Economía se refirió al gobierno de Donald Trump como “una administración que hace cosas corruptas, destructivas y simplemente estúpidas”, mientras que sobre el “fallido intento” de “rescatar” al presidente Javier Milei consideró que “ni siquiera entra en el top 10”.

Krugman reflexionó acerca de dos preguntas sobre el acuerdo financiero entre ambos países: “Primero, ¿qué tiene esto que ver, si es que tiene algo, con el interés nacional de EE. UU.? Segundo, ¿tendrá éxito este rescate y, de ser así, para quién?”.

El economista comparó el actual acuerdo con el rescate a México en 1995, cuando la administración de Bill Clinton otorgó un paquete de ayuda financiera, que estaba justificado por el intercambio comercial entre esos dos países.

Y consideró que el dinero hacia el país circulará porque el mandatario argentino “es un favorito del movimiento MAGA (Make America Great Again)”. “Los ‘trumpistas’ quieren que un político de derecha y antiestatal tenga éxito, sin importar cuánto dinero público se necesite”, señaló en su blog.

Javier Milei / Donald Trump
Javier Milei fue recibido por el presidente Trump en la Casa Blanca

Javier Milei fue recibido por el presidente Trump en la Casa Blanca

Como otro motivo, examinó que algunos multimillonarios “amigos” secretario del Tesoro americano, Scott Bessent, “apostaron fuerte por Milei y compraron bonos argentinos”.

“Es casi seguro que el paquete de rescate no logrará revertir la economía argentina ni salvar a Milei políticamente. Pero podría comprar suficiente tiempo para que los amigos de Bessent retiren buena parte de su dinero antes de que la economía argentina se derrumbe”.

Krugman manifestó que el Jefe de Estado argentino logró reducir la inflación “pero solo manteniendo el peso sobrevaluado frente al dólar”, lo que consideró como “una estrategia probadamente inútil, que se ha intentado muchas veces y siempre ha fracasado”.

Y detalló: “Hay euforia inicial. Luego, a medida que la moneda sobrevaluada provoca desempleo y reacción política, el dinero comienza a huir del país anticipando una futura devaluación”.

Según su análisis, durante un período de tiempo corto el Gobierno intentará “evitar la fuga de capitales” y “sostener la moneda subiendo las tasas de interés”. Como consecuencia, esas subas de tasas agravarán el “dolor económico”, la presión política se volverá “intolerable” y perderá valor el precio de la moneda.

El Nobel de Economía subraya que el dinero de los contribuyentes estadounidenses “está en riesgo”, ya que Argentina debe devolver el préstamo de la línea swap en dólares al tipo de cambio vigente.

“Estoy seguro de que Bessent conoce muy bien este proceso. Después de todo, comenzó su carrera trabajando para George Soros, y formó parte del equipo que aceleró la devaluación británica de 1992 apostando fuertemente (y con éxito) contra la libra sobrevaluada”, estimó Krugman.

milei trump34
Trump condicionó la ayuda a Argentina y el Gobierno aclaró que se refiere a 2027

Trump condicionó la ayuda a Argentina y el Gobierno aclaró que se refiere a 2027

Sobre el final, el economista aseguró que tanto Milei como Bessent “siguen atrapados en un pensamiento mágico” sobre “lo que la economía de derecha o un rescate del Tesoro estadounidense pueden lograr”.

Y se refirió a la frase del presidente republicano, en donde advierte sobre el resultado de las elecciones y el apoyo que podría dejar de darle a la Argentina si gana otro espacio político que no fuera La Libertad Avanza.

“Trump ha galvanizado a la oposición argentina, provocando más fuga de capitales y tasas de interés en alza. (Trump) Vive en su propio reino mágico, sin darse cuenta de lo impopular que es su actitud de matón hacia otros países. Ahora parece probable que Milei sufra una derrota aún mayor en las elecciones de este mes de la que habría tenido sin la ‘ayuda’ de Trump”.

Y finaliza explicando que el caso argentino muestra “la verdadera lección” del lema “America First”, que según él significa “Los Amigos Multimillonarios Primero”.

“Sabemos que al menos un grupo de facilitadores de este fiasco financiero saldrá beneficiado: los fondos de cobertura que apostaron por Milei. Pueden aprovechar el sostenimiento artificial del peso para retirar su dinero”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El ministro de Economía, Luis Caputo, junto al presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, participaron del Atlantic Council

Caputo y Bausili afirmaron que el acuerdo de U$D 20 mil millones con EE.UU. iniciará antes de las elecciones

Por Redacción Economía
La cadena de supermercados cerró cuatro sucursales en distintos puntos del país

Ola de cierres en una cadena de supermercados: más de 100 empleados afectados en tres provincias

Por Redacción Economía
El economista Salvador Di Stefano habló, en el Foro de AEM, sobre por qué hoy no hay que ahorrar en dólares, sino en pesos. Fotos: Ramiro Gomez

Salvador Di Stéfano: "El incentivo está en tener pesos y el que ahorra en dólares se va a fundir"

Por Sandra Conte
Dólar hoy, 17 de octubre

El dólar subió $50 y cerró la semana al alza, pese a la intervención del Tesoro de EE.UU.

Por Redacción Economía