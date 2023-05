Para la UCA, la pobreza en el Gran Mendoza se mantuvo estable por la actividad, el empleo y los planes sociales

Todos sabemos que la inflación es una máquina que destroza los ingresos y manda gente por debajo de la línea de la pobreza. Así todo, desde el Observatorio de la Deuda Social sede Mendoza de la Universidad Católica Argentina (UCA), elaboraron un informe al que accedió en exclusiva Los Andes en el que se indica que la población pobre se mantuvo estable entre 2020-2021 y 2021-2022, concretamente el indicador pasó del 44,8 al 44,7, algo similar sucedió con la población indigente que pasó del 8,9% al 8,5%.

La pregunta es de cajón: ¿Cómo fue posible eso si el año pasado tuvimos 96,9% de inflación en Mendoza? Diego Santamarina, referente del Observatorio de la Deuda Social sede Mendoza, explicó que tres factores operaron fuerte para mantener el porcentaje de pobreza a raya según los estudios que realiza la UCA.

Pobreza e indigencia en Mendoza. Cifras de 2017 a 2022 según el informe “Tasas de indigencia y pobreza por ingresos monetarios para Gran Mendoza 2017-2022, UCA.

Uno fue que la economía creció tanto en el 2021 (Casi 10 puntos según la DEIE) y también en el 2022 (según la Fundación Mediterránea 3,1%). También afirma que otro punto importante fue que aumentó el empleo formal lo que impactó en las clases medias urbanas que lograron mantener ingresos porque más personas salieron a trabajar al mejorar la actividad. En este sentido destacó Santamarina que si bien los salarios perdieron o se mantuvieron cerca del porcentaje de inflación, “con la suba de precios se hubiera esperado otra cosa pero se contrarrestó con la mejora de la actividad”.

Si vemos los datos del Indec indican que comparando el tercer trimestre del 2021 con el del 2022, la actividad del mercado laboral en Mendoza creció y pasó del 46,8% al 49,8%, también mejoró el empleo del 43% al 46,8% y bajó la desocupación del 8,1% al 6%. Sí aumentó la subocupación demandante, gente que busca un mejor empleo porque no le pagan bien en el que tiene y pasó del 11,1% al 13,7%.

Para la UCA, la pobreza en el Gran Mendoza llega al 44,7%.

Y el tercer factor importante fue el aumento de las prestaciones sociales, las que si no estuvieran harían que la población pobre en vez de ser el 44,7% del Gran Mendoza, llegaría a casi el 50%, es decir que baja 4,5 puntos porcentuales debido a la Asignación Universal por Hijo, otros programas sociales y pensiones no contributivas, según el informe del Observatorio de la Deuda Social sede Mendoza de la UCA al que accedió Los Andes en exclusiva.

La asistencia social antes de la pandemia, en los años 2017 y 2018, impactaban en casi 3 puntos de la pobreza, en el 2019-2020 subió a 5,3 y ahora bajó a 4,5 puntos, pero se mantiene por encima de los niveles prepandemia.

En las conclusiones del informe, los técnicos de la UCA señalan que “los registros están reflejando una leve mejora de la pobreza y también de la indigencia en la población del Gran Mendoza para el período 2021-2022, en este último caso con impacto un poco más evidente, aunque tampoco necesariamente estadísticamente significativo. A pesar del escenario crecientemente inflacionario, con evolución de las prestaciones y remuneraciones nominales por debajo del incremento de la canasta básica, no se evidencia un crecimiento de la indigencia y pobreza por ingresos. Esto debe ponderarse como un hecho positivo, aunque no refleje cambios cualitativos importantes ni se observen modificaciones estructurales en los modelos de producción ni sociales de Mendoza”.

En 30 años nunca bajó del 20% la pobreza en Mendoza

Agregan que “si bien los números están reflejando una leve mejora de los indicadores del Gran Mendoza, deberá analizarse si este sendero continúa en el tiempo. Como se ha visto, la evolución macroeconómica nacional tiene un gran impacto en la dinámica local”.

Señana además que “las cifras se ubican en registros extremadamente elevados que dificultan el desarrollo económico y social. Además, las estimaciones serían aún más altas en caso de no mediar políticas de transferencia de ingreso que se han ido intensificando a lo largo del tiempo y que por tanto evidencian un aumento difícil de revertir en la participación de los ingresos no laborales en los presupuestos familiares de los hogares, en particular, de los peor posicionados en la distribución. Los gobiernos nacional y provincial deberán seleccionar e intensificar solo aquellos programas de ayuda que generen alto impacto social que beneficie a las poblaciones más vulnerables. Pero principalmente deberán procurar las reformas estructurales que permitan el crecimiento económico, el aumento del empleo de calidad, mejora del poder adquisitivo y detener el efecto regresivo de la inflación”.