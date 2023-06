Para la CAME, la producción manufacturera de las pymes creció un 0,3% en mayo

La producción de la industria manufacturera pyme creció 0,3% en mayo frente al mismo mes del año pasado, a precios constantes, por lo que acumula entre enero y mayo un incremento del 1,5% respecto del mismo período del año 2022, según los datos difundidos por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

A su vez la producción manufacturera pyme se mantuvo sin cambios entre abril y mayo pasado, período en el cual “se hicieron más frecuentes” los faltantes de insumos “tanto nacionales como importados”, según los empresarios consultados.

Señalaron también que “hay acopios especulativos por parte de proveedores que retienen mercadería para pedir más precios”; que “los clientes demoran pagos cuando los proveedores les exigen cancelar el total de las entregas por anticipado” y que “los aumentos en los importes de los insumos básicos atentan contra la rentabilidad de sus empresas, en tanto no los pueden trasladar a precios”.

Más productividad

La capacidad industrial utilizada se encuentra en el registro más elevado de los últimos 16 meses.

El rubro Alimentos y Bebidas, con un crecimiento anual de 5,3% en su producción, se ubicó como la actividad con mayor suba de producción, mientras que Papel e Impresiones registró una caída interanual de 14,7% anual.

La producción en Alimentos y Bebidas acumuló un incremento del 5,5% en los primeros cinco meses del año, respecto al mismo período del año 2022, con el 74,2% de su capacidad instalada, pero con problemas de abastecimiento de insumos como azúcar, maíz y papel, lo que las impulsó a tener que cambiar incluso los sistemas de packaging

Algunas firmas consultadas cuentan que no pueden utilizar más capacidad instalada, no por falta de demanda, sino porque no están consiguiendo piezas de máquinas averiadas, lo que genera que haya maquinaria inutilizada.

Indumentaria y Textil, en cambio la producción que acumula un incremento de 0,6% en los primeros cinco meses del año (frente a igual período de 2022), se retrajo 0,2% en la comparación interanual de mayo. En este caso las industrias trabajaron con un 75% de su capacidad instalada.

En cuanto a Productos Químicos y plásticos, la elaboración aumentó 3,3% anual en mayo, a precios reales, y acumula un incremento de 2,9% en los primeros cinco meses del año (frente al mismo período de 2022).

En la comparación mensual, creció 1,3%, con las plantas trabajando al 70% de su capacidad instalada, con “mucho dinamismo inversor”.

La fabricación en el rubro muebles suman un aumento de 1,1% en los primeros cinco meses del año (vs. igual periodo de 2022); en metálicos, maquinarias, equipos y material de transporte se registró un aumento de 1,6% entre enero y mayo; y papeles y cartón lleva una caída de 11,4% en el mismo período, trabajan con el 82,4% de su capacidad instalada “más por alta de inversiones que por exceso de actividad”; según el informe. / Funte Télam