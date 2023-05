Paquete oficial: mendocinos reclaman atacar el déficit fiscal

Con este paquete de seis medidas, que serán oficializadas hoy, el Gobierno nacional busca contrarrestar el efecto de aceleración de la inflación, promover el ahorro, estimular el consumo interno, evitar la distorsión de precios y fortalecer la economía a través de acuerdos internacionales para garantizar el financiamiento externo. Los mendocinos analizan cuál sería el impacto que tendrán estos anuncios que impulsa el Ministerio de economía, que conduce Sergio Massa.

Nicolás Aroma, Coordinador del Centro de economía y Finanzas Mendoza, destacó que hay dos frentes en el paquete de medidas del Ejecutivo. El primero, apuntado en contener el avance de la inflación, y el segundo, en sacar presión al mercado cambiario, en el “qué pasa con el dólar”.

El asesor del Partido Justicialista, subrayó la idea de contener “porque no son medidas que cambiarán en forma brusca las expectativas, más cuando uno de los problemas de la inflación es la inercia” y para eso es necesario un plan de estabilización.

El especialista en Hacienda al abordar al tema fiscal puntualizó que “hace ocho meses estamos realizando un ajuste del gasto y sin embargo la inflación viene creciendo al mismo ritmo y más”. Aroma comentó sobre las medidas que buscan sacar presión cambiaria, “por la carrera dólar-tasa que se produce en este momento, muchos lo ven como una tasa muy alta, pero si no se hace el paso al dólar hace pierdas más reservas”, explicó.

Ante la intervención en el mercado cambiario, al aumentar la tasa de interés, y luego regularlo por medio del Banco Central, Nicolás Aroma explicó: “Son medidas que contrarrestan el efecto negativo que produce en la economía, en el crecimiento, el aumento de la tasa de interés, porque el encarecimiento del crédito tira para atrás el crecimiento”.

Por su parte, el economista Walter Carvalho, al referirse al impacto en Mendoza de este paquete de medidas comentó que “hay que esperar a que sea efectivo para analizar cual es el efecto, porque a la hora de implementarlas se trabajará sobre lo concreto”. El gerente de la Unión Comercial e Industrial Mendoza (UCIM), destacó que a primera vista se observan acciones positivas como la baja de la tasa de interés en el Ahora 12, como una herramienta para dinamizar el consumo, y también medidas de alivio fiscal. “En Mendoza puede haber un efecto similar al de nación”, dijo.

Intereses contra intereses

El economista Fernando Galante sobre los ajustes en las tasas de interés comentó que “en este contexto, sin un ajuste fiscal no sirven. De hecho viene corriendo de atrás a la inflación hace tiempo e incluso no llegan a generar tasas de interés reales ni contra el dato de la inflación de abril, ni contra el de mayo que se ha acelerado”.

El CEO de Ohana y Chimpay Inversiones, agregó que sin una reducción del gasto público “la suba de las tasas de interés para un gobierno, que es el principal deudor en pesos del país y el principal emisor de deuda, significa mayor emisión monetaria futura”.

En tato que el economista Carlos Rodríguez, hizo foco en que “estos anuncios se han demorado, porque están muy cerca del lunes que es el día de la apertura de los mercados. En razgos generales, destacó que el ministro trata de tomar la iniciativa y que no le pasa desapercibido el índice de inflación (recordemos que en abril fue de 8,4% y el interanual de 108,8%).

En tanto que, Noelia Villafañe, titular de Monotributistas de la República Argentina (MARA), sobre el Plan de pagos de la AFIP para empresas Pymes en hasta 84 cuotas destacó: “en Mendoza hay 169.000 monotributistas. Si la moratoria es con quita de intereses -por ejemplo- es positivo, también con tasa fija. Pero si es con tasa Bladar es una trampa, como paso con los últimos planes de pago”.

Importaciones y dólares

“La reducción de la tasa en los planes de cuotas puede ayudar a mejorar en parte la caída del consumo, pero tampoco ataca el problema de fondo que nuevamente es la inflación que genera una caída del poder adquisitivo y de los salarios en términos reales”, enfatizó Galante y comentó sobre de las medidas apuntadas a las importaciones que “no tienen mucho sentido en un contexto donde el BCRA no cuenta con reservas en dólares”.

Mientras sobre la habilitación del Mercado Central para importar alimentos sin costos de intermediación. Graciela Rovera, presidente de la Comisión de Comercio Exterior de la FEM, apuntó que se “tendría que fortalecer más las exportaciones y retirar los derechos de exportación”.

Mario Bustos Carra, gerente de la Cámara de Comercio Exterior de Cuyo, al referirse la importación para evitar las distorsión en los precios aclaró que las soluciones superficiales aumentan el costo y la complejidad de la operación comercial, mientras que la inflación es el verdadero problema. “Las medidas actuales solo causan confusión y mayor burocracia”, dijo.

“La única consecuencia que dejan estas acciones es complicar más la operativa y por tanto los costos. Sinceramente dudo que sean un beneficio para la ciudadanía en general”, aclaró Bustos Carra.

Por último, el Gobierno buscará acelerar los acuerdos con el FMI, con China y la obtención de una garantía crediticia a través del Nuevo Banco de Desarrollo de los países del Brics (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica). Acuerdos que buscan fortalecer la economía nacional y garantizar financiamiento externo. Sobre esto, el economista Raúl Mercau explicó: “evidentemente la sequía cambió el escenario para todo... La economía estaría en riesgo de default, de no poder cumplir con el acuerdo con el Fondo y en segundo lugar no tendría los dólares para hacer importaciones. Quiere decir que el impacto más importante es lo que pasaría si no se logran estos acuerdos”.