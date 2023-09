Nuevo “IFE” de $94.000: cómo generar la CBU que te van a pedir en Anses

Desde las 14 y hasta las 22 horas, cada día, y hasta terminar el mes, los mayores de 18 años que no tengan ingresos de ningún tipo (ni sueldo, ni pagos regulares vía billeteras virtuales, ni asignaciones del Estado), podrán inscribirse para cobrar el “refuerzo de ingresos” o bono de $94.000.

Por su similitud con los últimos Ingresos Familiares de Emergencia, se lo ha llamado “Nuevo IFE”, aunque no es igual, y las diferencias ya empezaron a reducir el grupo de beneficiarios habilitados. De todas maneras, lo que hay que saber es que se pagará en dos partes: 47.000 en octubre y $47.000 en noviembre.

Quienes cumplan con todos los requisitos, deberán inscribirse en la página web de Anses, o ingresar por la aplicación Mi Anses. Recordemos que las condiciones principales a cumplir son: tener entre 18 y 64 años, que no contar con ingresos registrados, no percibir ningún tipo de asistencia económica del Estado, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), las becas Progresar o el Potenciar Trabajo; y recordar que la Anses realizará una evaluación socioeconómica y patrimonial (consumo, bienes, cobertura de salud, etc.) de los solicitantes, para que estos no se estén inscribiendo si están insertos en un grupo familiar en donde hay más de 3 salarios mínimos vitales y móviles (118.000*3).

¿Qué trámite hay que hacer para gestionar el nuevo IFE?

Antes de entrar a la web de Anses, y para que no pierdas tu turno, tené a mano el DNI tarjeta, tu número de CUIL y tu Clave de Seguridad Social anotadas.

¿Cómo se saca el CUIL?

La constancia de CUIL la podés descargar desde la página de Anses, para ello, sólo necesitás tu número de documento, nombre y apellido y la fecha de nacimiento. Se encuentra desde aquí.

¿Cómo se saca la Clave de Seguridad Social?

La Clave de la Seguridad Social te permite realizar trámites y consultas de manera fácil y segura en mi ANSES y Atención Virtual desde tu computadora o celular, sin necesidad de ir a una oficina de ANSES.

Podés obtener una desde aquí (si la página te dice que no podés ingresar, apretá F5 desde el teclado de tu computadora, o recargá la página del celular).

Nuevo “IFE” de $94.000: cómo generar la CBU que te van a pedir en ANSES Foto: Orlando Pelichotti

¿Cómo abrir una cuenta bancaria para tener la CBU que pide Anses?

El último requisito para poder cobrar el IFE es contar con una CBU a tu nombre, esto significa que necesitás una cuenta bancaria y no te sirven las cuentas en billeteras virtuales como Mercado Pago o cualquier otra.

De acuerdo con el Banco Nación (aunque podés hacerla en otro banco), para realizar su apertura, tenés que descargarte la app BNA+ o asistir a una sucursal con el DNI en mano para poder gestionarla.

Asimismo, Supervielle te permite solicitar una cuenta desde este enlace; y Galicia, desde este.

Asimismo, de acuerdo con BBVA, podés abrir una “cuenta gratuita universal” sin costo alguno que te permitirá:

Depositar y extraér dinero sin cargo en cajeros automáticos. Realizá pagos y transferí dinero a través de cualquier medio electrónico. Tenés bonificados hasta 8 transacciones en cajeros de la red banelco o link.

Tener una tarjeta de débito para, abonar sin la necesidad de efectivo; adherir tus pagos e impuestos al débito automático.

Requisitos Ser mayor de 18 años. No tener cuentas monetarias en el sistema financiero.

