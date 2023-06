Nuevo aumento de panificados en Mendoza: esto cuestan ahora el pan, las tortitas y las facturas

La Asociación de Industriales Panadera y Afines de Mendoza (AIPA) anunció que este mes, aumentaría un 13% el precio del pan, sus derivados y demás productos.

La entidad sacó un comunicado para informar la nueva lista de precios sugeridos para los distintos tipos de pan y también para derivados como las tortitas y las facturas. Recalcaron que son precios sugeridos para las panaderías sobre los precios en mostrador.

De igual manera, la Cámara de Empresarios Panaderos de Mendoza, publicó su lista de precios sugeridos a partir del 2 de junio de 2023.

Según la institución el nuevo listado de precios queda de la siguiente manera:

- Pan de 13 a 20 piezas: $ 630 el Kg

- Pan rosetas, flautines y francés: $ 630 el Kg

- Tortas comunes (La docena): $ 1080

- Facturas comunes (La docena): $ 1560

Cámara de Empresarios Panaderos de Mendoza (Precios sugeridos 2 de junio 2023)

Nuevos aumentos, mismos motivos

Durante abril los precios del pan se habían incrementado 15% y los precios sugeridos habían sido establecidos por la Federación Argentina de la Industria del Pan y Afines, que incluye a las cámaras de Mendoza.

En ese momento, las razones detrás del incremento en los precios del pan al consumidor estaban ancladas en los costos que enfrentan los panaderos para elaborar productos.

“Los constantes incrementos de precios en nuestras en nuestras materias primas tales como, margarinas, grasas, levaduras, azúcar, huevos, pre mezclas, chocolates y la harina con la modificación de su subsidio, etc. Además, no solo las mencionadas materias primas que hacen a la elaboración, sino, también todo lo concerniente a los descartables, como papel, bolsas, bandejas, etc., servicios de luz, agua, gas, alquileres y otros impuestos que se agregan tal como la nueva percepción en los alimentos más la mano de obra, hacen imposible mantener los valores actuales”, comunicó en abril la FAIPA.

Por otro lado, agregaron que son cocientes de que “la costumbre del panadero fue ajustar su costo a la mínima expresión, cargándose sobre sus espaldas muchos de los aumentos sufridos, pero en este momento, es indispensable seguir por el mismo camino, puesto que no se puede vender por debajo del costo”.

