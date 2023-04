Vuelve a aumentar el pan: cómo quedarán los precios en Mendoza

La Federación Argentina de la Industria Panadera y Afines (FAIPA) “sugiere a todos sus filiales a partir de la fecha (14 de abril), un aumento del 15% en el precio del pan, sus derivados y demás productos”.

Asimismo, recomendaron ajustar los aumentos según “las características de cada provincia”, teniendo en cuenta que “se vienen produciendo” incrementos en todos los ítems que conforman los costos.

“Los constantes incrementos de precios en nuestras en nuestras materias primas tales como, margarinas, grasas, levaduras, azúcar, huevos, pre mezclas, chocolates y la harina con la modificación de su subsidio, etc. Además, no solo las mencionadas materias primas que hacen a la elaboración, sino, también todo lo concerniente a los descartables, como papel, bolsas, bandejas, etc., servicios de luz, agua, gas, alquileres y otros impuestos que se agregan tal como la nueva percepción en los alimentos más la mano de obra, hacen imposible mantener los valores actuales”, comunicó la FAIPA.

Por otro lado, agregaron que son cocientes de que “la costumbre del panadero fue ajustar su costo a la mínima expresión, cargándose sobre sus espaldas muchos de los aumentos sufridos, pero en este momento, es indispensable seguir por el mismo camino, puesto que no se puede vender por debajo del costo”.

Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

¿Qué pasará con el precio del pan en Mendoza?

Cristian Di Betta, presidente de la Cámara de Empresarios Panaderos de Mendoza (CEPA), explicó que la organización provincial participó en la elaboración del documento nacional, ya que forma parte de FAIPA.

Ahora bien, entre el lunes y el martes de la próxima semana, se reunirán los panaderos locales, para determinar el aumento que se aplicaría también aquí. De todas maneras, Di Betta adelantó que “ha sido tan fuerte el aumento de las materias primas” que “es probable que también se ajuste un 15% también acá en Mendoza”.

Los precios, por ahora en Mendoza

La última actualización de precios se dio en la provincia el pasado 17 de marzo, cuando la lista quedó conformada de la siguiente manera:

Pan de 13 a 20 piezas: $490 el kilo.

Pan rosetas, flautines y francés: $490 el kilo.

Tortas comunes (docena): $840.

Facturas comunes (docena): $1.200.

CEPA brindó una nueva lista de precios. Foto: C.E.PA. - MZA

Ahora, queda esperar que esos precios se actualicen en alrededor de un 15%.