Municipios que pagan los sueldos con vales: el impacto de la inflación y el aumento la carne vacuna

El precio de la carne vacuna registró un fuerte aumento durante marzo en el AMBA , con impacto directo en la inflación y en el poder de compra de los sueldos . El informe del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina indicó que los cortes subieron 10,6% en el mes y acumulan un alza interanual del 68,6% .

En marzo, la carne subió 10% y viene aumentando por encima de la inflación desde octubre

El Banco Central informó que el mercado espera más inflación y la cifra de marzo estaría por encima de 3%

Este comportamiento incidió en el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires, que se aceleró al 3% en marzo, por encima del 2,6% de febrero .

El precio de la carne vacuna registró un fuerte aumento durante marzo, con impacto directo en la inflación y en el poder de compra de los sueldos.

El aumento dentro del rubro alimentos estuvo impulsado principalmente por carnes y derivados, que crecieron 6,3%, según datos del organismo estadístico porteño . Este incremento se dio en un contexto donde otros productos, como frutas y verduras, mostraron bajas estacionales que moderaron parcialmente la suba general.

El impacto no fue homogéneo. En supermercados, los precios subieron un 7,1%, mientras que en carnicerías el aumento alcanzó el 12,2% . Esta brecha refleja diferencias en costos, escala y estructura comercial.

Al comparar valores, algunos cortes resultan más accesibles en grandes cadenas. El asado, por ejemplo, presenta precios hasta un 16,8% más bajos en supermercados . Aun así, el encarecimiento general afecta el consumo cotidiano.

Precio de la carne 2

Los cortes que más aumentaron

El relevamiento mostró subas marcadas en productos específicos:

- Picada común: +20,4%

- Carnaza común: +17,7%

- Falda: +13,4%

En términos absolutos, el asado de tira promedió los $18.617 por kilo, mientras que el lomo se posicionó como el corte más caro, con un valor cercano a los $27.711.

Cambio en los hábitos de consumo

El encarecimiento de la carne vacuna impulsa una migración hacia otras proteínas. El pollo fresco subió 10,9% y el pechito de cerdo 6,3%, aunque mantienen una relación de precio más favorable. Según el informe, con el valor de un kilo de asado se pueden comprar en promedio 3,86 kilos de pollo, lo que explica el desplazamiento en la dieta.

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Impacto en municipios: el caso de Sauce de Luna

La presión inflacionaria también se refleja en las cuentas públicas locales. En la localidad entrerriana de Sauce de Luna, el intendente Alcides Alderete decidió reemplazar un bono salarial de $30.000 por un ticket alimentario de $50.000 ante problemas de liquidez.

El jefe comunal explicó que la medida busca sostener el ingreso real de los trabajadores en un contexto de caída de la recaudación y reducción de transferencias. “Nadie paga un impuesto; todos eligen comer”, afirmó, al describir una situación donde el 94% de los contribuyentes no abona tasas municipales.

Ticket de compras - transparencia fiscal

El municipio depende en gran parte de la coparticipación y enfrenta además embargos por juicios previos, lo que limita su capacidad operativa. En ese marco, los vales alimentarios funcionan como una alternativa para garantizar ingresos sin recurrir a pagos en efectivo.