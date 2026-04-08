El Banco Central informó que el mercado espera más inflación y la cifra de marzo estaría por encima de 3%

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) difundió el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) . En el informe, los analistas privados ajustaron al alza sus proyecciones de inflación y postergaron la posibilidad de que el índice mensual descienda por debajo del 2%.

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Según el relevamiento correspondiente a marzo, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubicaría en 3% , lo que implica una suba de 0,5 puntos porcentuales respecto a la estimación previa.

De acuerdo con las previsiones del mercado, la inflación mensual recién perforaría el 2% en agosto , cuando se proyecta en torno al 1,8% .

En cuanto al acumulado anual, los analistas estimaron una inflación de 29,1% para 2026 . Esto representa un incremento de 3,1 puntos porcentuales frente al relevamiento anterior.

El dato oficial de marzo será publicado en los próximos días por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) .

Se elevó la proyección de inflación para el año Se elevó la proyección de inflación para el año. BCRA

Dólar: expectativas a la baja

A diferencia de la inflación, las proyecciones para el tipo de cambio mostraron una corrección a la baja. Para abril, el mercado estima un dólar en torno a los $1.420, mientras que para el resto del año se ubicaría entre $1.450 y $1.570, con un cierre cercano a $1.700.

Esto implica una menor variación esperada, con una suba interanual del 17,4%.

Actividad, empleo y tasas

En relación con la actividad económica, el REM prevé un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 1,3% en el primer trimestre, seguido de subas más moderadas en los trimestres siguientes. Para 2026, la expansión sería del 3,3%.

En el mercado laboral, la tasa de desempleo se ubicaría en 7,6% en el inicio del año, con una leve mejora hacia el cierre, cuando descendería al 7,3%. Por su parte, la Tasa Mayorista de Argentina (TAMAR) fue estimada en 26,8% nominal anual, con una reducción respecto a previsiones anteriores.

Comercio exterior y resultado fiscal

En el frente externo, los analistas proyectan exportaciones por US$93.235 millones e importaciones por US$79.121 millones para 2026, lo que arrojaría un superávit comercial de US$14.114 millones.

Finalmente, el REM anticipa un superávit fiscal primario de $16 billones para el próximo año, aunque con una leve revisión a la baja respecto al informe previo.