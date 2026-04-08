8 de abril de 2026 - 21:03

El Banco Central informó que el mercado espera más inflación y la cifra de marzo estaría por encima de 3%

El Relevamiento de Expectativas de Mercado del BCRA elevó las proyecciones de inflación y prevé que recién en agosto se ubique por debajo del 2% mensual.

El mercado prevé más inflación y recién en agosto bajaría del 2%.

El mercado prevé más inflación y recién en agosto bajaría del 2%.

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) difundió el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM). En el informe, los analistas privados ajustaron al alza sus proyecciones de inflación y postergaron la posibilidad de que el índice mensual descienda por debajo del 2%.

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Según el relevamiento correspondiente a marzo, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubicaría en 3%, lo que implica una suba de 0,5 puntos porcentuales respecto a la estimación previa.

Inflación: desaceleración más lenta

De acuerdo con las previsiones del mercado, la inflación mensual recién perforaría el 2% en agosto, cuando se proyecta en torno al 1,8%.

En cuanto al acumulado anual, los analistas estimaron una inflación de 29,1% para 2026. Esto representa un incremento de 3,1 puntos porcentuales frente al relevamiento anterior.

El dato oficial de marzo será publicado en los próximos días por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Se elevó la proyección de inflación para el año
Se elevó la proyección de inflación para el año.

Se elevó la proyección de inflación para el año.

Dólar: expectativas a la baja

A diferencia de la inflación, las proyecciones para el tipo de cambio mostraron una corrección a la baja. Para abril, el mercado estima un dólar en torno a los $1.420, mientras que para el resto del año se ubicaría entre $1.450 y $1.570, con un cierre cercano a $1.700.

Esto implica una menor variación esperada, con una suba interanual del 17,4%.

Actividad, empleo y tasas

En relación con la actividad económica, el REM prevé un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 1,3% en el primer trimestre, seguido de subas más moderadas en los trimestres siguientes. Para 2026, la expansión sería del 3,3%.

En el mercado laboral, la tasa de desempleo se ubicaría en 7,6% en el inicio del año, con una leve mejora hacia el cierre, cuando descendería al 7,3%. Por su parte, la Tasa Mayorista de Argentina (TAMAR) fue estimada en 26,8% nominal anual, con una reducción respecto a previsiones anteriores.

Comercio exterior y resultado fiscal

En el frente externo, los analistas proyectan exportaciones por US$93.235 millones e importaciones por US$79.121 millones para 2026, lo que arrojaría un superávit comercial de US$14.114 millones.

Finalmente, el REM anticipa un superávit fiscal primario de $16 billones para el próximo año, aunque con una leve revisión a la baja respecto al informe previo.

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