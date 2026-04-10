Inflación: salió el dato que observa el gobierno de Milei y anticipa una mala noticia

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires se aceleró a 3% en marzo , desde el 2,6% que había arrojado en febrero , según informó el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Idecba). Se espera un dato similar a nivel nacional.

El Banco Central informó que el mercado espera más inflación y la cifra de marzo estaría por encima de 3%

En marzo, la carne subió 10% y viene aumentando por encima de la inflación desde octubre

Con este resultado, la inflación acumulada en el primer trimestre de 2026 se ubicó en 8,9%. En términos interanuales , la suba fue de 32,1 %, de acuerdo a la información oficial.

El rubro " educación " y el aumento de los combustibles explican la suba de los precios.

Justamente "educación" fue el de mayor alza con un 8,6 %, producto de los aumentos en las cuotas de la enseñanza privada y de los útiles escolares ante el inicio del año lectivo.

En tanto, transporte registró un alza de 6,0%, impactado por actualizaciones en los combustibles y en el valor del boleto de colectivo urbano.

El rubro "educación", con mayor impacto en la inflación de marzo de 2026

Por su parte, los gastos en “Vivienda, agua, electricidad, gas” subieron 3,2%, debido a incrementos en alquileres, gastos comunes y tarifas residenciales de electricidad (7,8%) y agua (4,0%).

Alimentos y bebidas no alcohólicas se incrementó 2,6% y el documento oficial señala que "el principal impulso provino de Carnes y derivados (6,3%)". Esta suba fue compensada parcialmente por caídas en los precios de verduras (-3,3%) y frutas (-1,8%).

Durante el tercer mes del año, los servicios (3,1%) se encarecieron por encima de los bienes (2,8%).

En el análisis por categorías, los precios regulados promediaron una suba de 6,5%, destacándose el peso de los colegios y el transporte.

En sentido contrario, los productos estacionales bajaron un 4,5%, principalmente por las "caídas en los precios de los alojamientos en hoteles y de los paquetes turísticos" tras la temporada de verano.

Expectativa por el magro dato nacional

Será el próximo martes 14 de abril cuando el Indec difunda la inflación de marzo a nivel nacional. Los analistas consultados por el Banco Central (Relevamiento de Expectativas del Mercado - REM) proyectaron un IPC mensual del 3%, revisando al alza las expectativas previas y en sintonía con lo registrado en CABA.

El presidente Javier Milei sostuvo recientemente que, tras el primer trimestre, la inflación retomará una tendencia descendente y que entre junio y agosto el índice mensual podría comenzar “con un cero adelante”.

De todos modos, de acuerdo con las previsiones del mercado, la inflación mensual recién perforaría el 2% en agosto, cuando se proyecta en torno al 1,8%.