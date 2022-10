Muchas consultas pero algunas dificultades técnicas en el primer día de Ahora 30

Ayer fue el primer día del Ahora 30, que el gobierno lanzó para favorecer la venta de electrodomésticos y tecnología, y que incluye televisores de más de 50 pulgadas, celulares, heladeras, lavarropas y equipos de aire acondicionado de bajo consumo y de fabricación nacional. Sin embargo, el estreno se encontró con algunas dificultades iniciales: no todas las tarjetas habían implementado la posibilidad de pagar en 30 cuotas, algunos compradores temen endeudarse por tanto tiempo y otros no tienen suficiente límite en la tarjeta.

Pese a eso, desde el sector de los electrodomésticos -y del comercio en general- esperan que la iniciativa del Ejecutivo nacional contribuya a un repunte de las ventas. Sergio Adi, de Luciana Hogar, señaló que el programa ofrece una tasa bastante accesible en comparación con la inflación, por lo que consideró que, una vez que su funcionamiento esté “aceitado”, a partir de noviembre, debería favorecer el consumo, que se frenó cuando subió la tasa de los otros planes Ahora.

Casa Naldo, en el centro de Mendoza. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

En este sentido, expresó que ahora comienza la temporada verano, cuando el fuerte es la venta de aires acondicionados, ventiladores, piletas y muebles de jardín, y el poder dar más financiamiento les dará un plus. Esto, porque el precio de un aire parte de los $100 mil y una pileta de lona con estructura de los $70 mil, y el ofrecer cuotas es clave para que el consumidor pueda acceder.

Adi comentó que han tenido varias consultas por el Ahora 30, pero que hay gente que, por más que se trate de una cuota fija, no quiere endeudarse por 30 meses y, en cambio, prefiere pagar el precio contado (que es más bajo que cuando se suma el interés) o, a lo sumo, en 6 o 12 cuotas.

Por otra parte, indicó que la puesta en marcha del programa fue un poco desprolija, ya que algunas tarjetas tenían habilitada en las terminales la posibilidad de establecer las 30 cuotas, mientras que otras no en las primeras horas del lunes. Por esta razón, en uno de los locales del centro no se habían sumado aún a la iniciativa, aunque tenían certeza de que iban a hacerlo, pero estaban aguardando que la implementación estuviera más clara.

En otra sucursal de una cadena de electrodomésticos, una mujer ingresó preguntando específicamente qué había disponible con Ahora 30. Un vendedor mencionó que hay quienes consultan, pero no les alcanza el saldo disponible en la tarjeta o, directamente, cuando la pasan no se autoriza la operación.

Sergio López, subgerente de Naldo Centro, coincidió en que varias personas preguntaron por el programa y señaló que tienen buenas expectativas del efecto que puede tener en las ventas, sobre todo porque el lunes, martes y miércoles próximos se realizará el Cyber Monday. Aunque los productos incluidos en ambas iniciativas serán diferentes, resaltó que son promociones que alientan las compras.

Juan Manuel Gispert, director ejecutivo de la Federación Económica de Mendoza (FEM), contó que han recibido la consulta de varios comerciantes interesados en adherir al programa y que querían conocer mejor las condiciones. Detalló que, con la inflación, a pesar de que hasta ahora estaba la posibilidad de pagar en 12 o 24 cuotas, costaba poder pagarlas y, por eso, extender el financiamiento ayuda mucho.

En Mendoza, según datos de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas de la provincia, la inflación acumulada en lo que va del año es de 68,4%, mientras que la del rubro Equipamiento y mantenimiento del hogar registra una suba del 61,3% de enero a setiembre de 2022.

El directivo de la FEM sumó que desde la entidad siempre plantean que el financiamiento al consumo es uno de los incentivos más importantes para la actividad comercial; aún más que el que se otorga directamente al comercio. En especial, cuando las tasas son accesibles, como sucede con el Ahora 30. Por eso, Gispert expresó que las expectativas son muy buenas.

Qué comprar en 30 cuotas

A través del programa Ahora 30 se podrá financiar la compra de aires acondicionados con tecnología “inverter”, lavarropas, heladeras, televisores de 50 o más pulgadas con resolución 4K y celulares 4G de gama baja y media, todos de producción nacional. El límite del valor de venta de los productos será de $200.000, con un tope máximo de precio final, incluidos los intereses, de $400.000.

La tasa de financiamiento que estableció el Gobierno es del 48%. Sin embargo, se debe tener en cuenta que, cuando se considera el CFT (costo financiero total; es decir, el interés que efectivamente se paga cuando se suman diversos gastos), el porcentaje se eleva considerablemente y llega al 84,04% u 85,57%, dependiendo del comercio. De todos modos, se trata de una tasa inferior a la de las 12 o 24 cuotas.

Para entenderlo, una heladera Patrick Cycle Defrost se puede encontrar, en la página web de una de las cadenas de electrodomésticos, a $137.250 de precio contado, que, con un ahorro de $21.451 por comprarla online, queda en $115.799. Cuando se eligen las 30 cuotas, cada una tiene un valor de $7.718, lo que significa que se termina pagando $231.540,10; aunque en dos años y medio de plazo.

Pero este interés efectivo es inferior al de otros planes vigentes. Por ejemplo, si se paga en 24 cuotas, el CFT se eleva a 123,17%, el valor de cada una es de $10.024,33 y se termina pagando $240.584 por la misma heladera (un precio final superior al de las 30 cuotas). Y si se opta por cancelarla en un año, el CFT es de 106,87% -aún por encima del Ahora 30-, pero en total se abonan $167.978,03, en 12 pagos de $13.998,17.

En cuanto a por qué algunos usuarios se muestran reacios a comprar en un plazo extendido, el economista Raúl Mercau apuntó precisamente a esto: que hay que analizar cuál es el recargo efectivo por abonar en varias cuotas, en comparación con hacerlo en 6 o 12 pagos. Por otra parte, indicó que, aun cuando la tasa esté por debajo de la inflación, se debe comparar con la evolución de los ingresos, que suelen no acompañar -al menos no del todo- a la suba de los precios. Y, además, implica un compromiso a largo plazo, que no todos están seguros de poder afrontar en un futuro.

De ahí que puede haber personas que trabajen en un sector en el que los salarios se van ajustando de modo bastante similar a la inflación y, en ese caso, podría convenirles la tasa de este tipo de programas. En cambio, alguien que trabaja en negro, con una situación más inestable, podría evitar tomar deudas de largo plazo. Y si se quiere considerar un elemento más, indicó Mercau, también se puede señalar que una deuda es una esclavitud, que se asocia a una sensación de pérdida de libertad.

Pese a todo esto, algunos consumidores no son tan racionales y simplemente analizan si van a poder pagar la cuota que, cuanto mayor es el plazo de pago, más pequeña es. El riesgo asociado a esto es generar un sobre endeudamiento, cuando no se evalúa la capacidad de afrontar el pago de varias compras.