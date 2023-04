Moratoria previsional: casi 1.200 mendocinos ya iniciaron el trámite

Las inscripciones para acceder a la nueva moratoria previsional impulsada por el gobierno nacional comenzó hace veinte días y, en ese lapso, 1.180 mendocinos iniciaron los trámites que demanda el “Plan de Pago de Deuda Previsional”, como se denomina el programa oficial que recibió cuestionamientos en el FMI. Una vez concluído, a cada uno de ellos, se le otorgará una jubilación, tal como le hubiera correspondido con los 30 años de aporte completos, menos los descuentos necesarios hasta cubrir la deuda que tengan con la Anses.

La cifra es aparentemente baja ya que, según cálculos preliminares del organismo, las personas que cumplirán durante 2023 los 60 (mujeres) o 65 (hombres) años de edad y que no podrían haberse jubilado sin la aprobación de esta ley rondaría las 30 mil en Mendoza y las 10 mil en San Juan, según explicó Carlos Gallo, jefe de la Regional Cuyo. Sin embargo, se estima que los posibles beneficiarios serían muchos más si se incluye también a quienes ya tienen la edad para jubilarse pero no los aportes y, hasta ahora, no ingresaron a ninguna otra de las moratorias vigentes.

“Hay personas que superan la edad que dice la ley y no han podido jubilarse que, gracias a esto, van a poder acceder a un plan de pago”, aseguró Gallo quien explicó que, incluso quienes cobran la Prestación Universal de Adulto Mayor (PUAM), que paga 80% de la jubilación mínima, podrán ahora pedir la moratoria y reemplazar un beneficio por otro.

“Existen casos de jubilados que tienen una PUAM cuando, en realidad, aportaron durante 20 o 25 años. Ahora pueden regularizar esos años e, incluso con el descuento por moratoria, van a pasar a cobrar más”, agregó.

El funcionario insistió en que, lejos de lo que se cree, sumar a las personas mayores de 60 o 65 años al sistema previsional, con todos los efectos de una jubilación en regla, permitirá una reactivación del sistema económico nacional. “En Mendoza, el sistema previsional aporta 48.000 millones de pesos y es dinero que se vuelca íntegro al consumo, al mismo tiempo en que Anses se fondea, en parte, con los recursos tributarios que provienen de ese consumo”, señaló Gallo.

Antes de la moratoria, Stella Maris, accedió a la jubilación gracias al Programa Integral de Reconocimiento de Períodos de Servicio por Tareas de Cuidado de Anses. (José Hernández)

El caso de las mujeres con hijos

Por otro lado, Gallo explicó a Los Andes que, como se trata de “un plan de pago”, permite acceder a una jubilación, pero no modifica la ley previsional y todas sus condiciones se mantienen, entre ellas, los años de aporte por “tareas de cuidado”. A través de esta política pública, Anses reconoce 1 año de aportes por cada hija o hijo y 2 años de aportes por cada hija o hijo adoptado y, de forma adicional, 1 año por hija o hijo con discapacidad y 2 años si accedieron a la Asignación Universal por Hija e Hijo.

También se tienen en cuenta los plazos de licencia por maternidad y de excedencia a las mujeres que hayan hecho uso de estos períodos al momento del nacimiento de sus hijas o hijos. Además, esta medida puede complementarse con las moratorias vigentes (Ley N° 24.476 y Ley N° 26.970).

Siguiendo con el caso anterior, si una mujer tuviera 4 hijos, en lugar de 15 años, debería regularizar 11 años. El nuevo cálculo sería por 132 meses de deuda (132 x 5.729,97). Asi, dicha mujer adeudaría al sistema previsional un total de $756.356,04 y, si los abona en 120 pagos, por mes se le descontarán $6.302,97 de su jubilación.

En primera persona

María del Carmen vive en Maipú, y cumplió 60 años en febrero. Ella es una de las mujeres que este mes pudo iniciar su jubilación.

En su caso, tuvo cinco hijos, por lo que, de su deuda, pudo descontar $343.798,20. Eligió pagar su deuda total en 90 meses y, según le contó a Los Andes, le dijeron que en 90 días va a empezar a cobrar.

“Me faltaban las partidas de nacimiento de dos de mis dos hijos, así que, en la Anses me esperaron hasta que pude ir al Registro a buscarlas. Hay que llevar las partidas originales, no digitales, para que ahí puedan sacarles copias e iniciar el trámite”, explicó la mujer.

"Me dijeron que en 90 días ya voy a estar cobrando", explicó una de la beneficiarias de la nueva moratoria a Los Andes (Imagen ilustrativa / Web)

La nueva moratoria, en claves:

- Plan de pagos de hasta 120 cuotas para completar los 30 años de aportes;

- Se toman aportes registrados hasta el año 2008;

- Las mujeres pueden sumar años por tareas de cuidado (1 por cada hijo o 2 por hijo con discapacidad);

- Cada mes que se adeude, equivale a $5.729,97;

- Para acceder a la moratoria no puede tener gastos en la tarjeta de crédito o débito superiores a $323.200 (promedio en 12 meses). Tampoco barcos, aeronaves, o vehículos valuados en más de $4.849.744 (según DNRPA).

- La edad jubilatoria no se modifica y el nuevo jubilado cobrará al final del plan lo mismo que hubiera cobrado con los 30 años de aporte (según cada rubro y actividad).

- No se necesita de un gestor para iniciar los trámites que, además, son gratuitos y deben hacerse de forma personal en las oficinas de Anses, luego de sacar un turno.