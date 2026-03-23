23 de marzo de 2026 - 13:48

Monotributo: las razones del aumento de marzo y cuándo vuelve a incrementarse

El ajuste responde a la inflación acumulada y modifica cuotas y topes de facturación. También ya está definido cuándo se aplicará la próxima suba.

El aumento impacta en todas las categorías del monotributo, desde la A hasta la K.

El aumento impacta en todas las categorías del monotributo, desde la A hasta la K.

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) aplicó en marzo de 2026 un aumento del 14,29% en el monotributo, una medida que impacta directamente en más de 5 millones de contribuyentes en todo el país. La actualización responde al mecanismo automático basado en la inflación acumulada del segundo semestre de 2025.

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El cambio implica cuotas mensuales más altas y también una modificación en los topes de facturación anual que definen cada categoría. En este escenario, el organismo ya confirmó un próximo aumento en septiembre de 2026, lo que anticipa nuevos ajustes para los monotributistas en el corto plazo.

ARCA: por qué aumentó el monotributo en marzo y cuándo será el próximo aumento

El incremento aplicado en marzo forma parte de la actualización semestral que realiza ARCA para sostener el régimen frente a la inflación. Según se detalla, el aumento del 14,29% en las cuotas del monotributo entró en vigencia en marzo de 2026, como parte de la actualización semestral que la entidad realiza para mantener el régimen alineado con la inflación.

ARCA impuestos ganancias trámites monotributo
Tambi&eacute;n se actualizaron los l&iacute;mites de facturaci&oacute;n anual para cada contribuyente.

También se actualizaron los límites de facturación anual para cada contribuyente.

Este ajuste impacta en todas las categorías, desde la A hasta la K, y alcanza tanto a prestadores de servicios como a quienes venden bienes. Además, el incremento eleva el monto mensual, pero también redefine los límites de facturación anual, lo que puede generar cambios de categoría o la salida del régimen simplificado.

Cuándo vuelve a aumentar el monotributo

Con un nuevo ajuste previsto para septiembre, los contribuyentes deberán prestar atención a dos momentos clave. Por un lado, la recategorización obligatoria de agosto de 2026, donde se deberán informar los ingresos de los últimos 12 meses. Por otro, la actualización de escalas que puede modificar la carga mensual a pagar.

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ARCA prev&eacute; una nueva suba en septiembre y una recategorizaci&oacute;n previa en agosto. &nbsp;

ARCA prevé una nueva suba en septiembre y una recategorización previa en agosto.

Si los ingresos superan los nuevos topes, los monotributistas pueden pasar a una categoría superior o incluso quedar excluidos del régimen y migrar al Régimen General. Esto vuelve fundamental llevar un control detallado de la facturación para evitar sanciones o recategorizaciones automáticas.

En este contexto, se recomienda revisar la categoría actual, anticiparse a los cambios y consultar las escalas vigentes publicadas por ARCA. Estas acciones permiten evitar multas y sostener la permanencia dentro del régimen simplificado en un escenario de aumentos periódicos.

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