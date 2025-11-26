26 de noviembre de 2025 - 11:33

Monotributo: cómo cancelar pagos atrasados y saber si te figura deuda en ARCA

ARCA reforzó los controles y habilitó herramientas digitales para que los monotributistas consulten deuda, generen VEP y paguen cuotas vencidas sin trámites presenciales.

ARCA sumó nuevos canales online para facilitar el control de pagos atrasados..

ARCA sumó nuevos canales online para facilitar el control de pagos atrasados..

Pagar el monotributo a tiempo es clave para sostener la actividad formal, mantener la obra social y no perder aportes. Cuando aparecen cuotas vencidas, ARCA ofrece herramientas digitales que permiten consultar deuda, generar boletas y regularizar pagos desde cualquier dispositivo.

Con los controles reforzados y los nuevos canales online del organismo, los contribuyentes pueden revisar períodos impagos, conocer intereses acumulados y ponerse al día sin trámites presenciales. Esto evita sanciones, recargos y la pérdida de beneficios vinculados al régimen.

Cómo saber si tenés deuda en el Monotributo

En los últimos meses, ARCA intensificó su monitoreo sobre la morosidad e incorporó servicios digitales para consultas rápidas. Desde la agencia señalaron que "cada monotributista puede verificar su situación fiscal desde cualquier dispositivo", lo que permite detectar cuotas vencidas antes de que generen mayores complicaciones.

ARCA
Los monotributistas pueden consultar deuda y generar VEP desde cualquier dispositivo.

Los monotributistas pueden consultar deuda y generar VEP desde cualquier dispositivo.

El organismo también recordó que la falta de pago prolongada puede derivar en medidas automáticas y afectar directamente la condición activa dentro del régimen. Para consultar si existe deuda, se debe ingresar con CUIT y clave fiscal al apartado Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos (CCMA), donde se detallan los períodos impagos, los intereses generados y la deuda consolidada. Allí mismo se puede utilizar la calculadora de intereses y acceder a las opciones de regularización disponibles.

Cómo cancelar cuotas vencidas y recuperar la regularidad fiscal

Para saldar pagos atrasados, el contribuyente debe generar un Volante Electrónico de Pago (VEP) desde CCMA o desde la sección Presentación de DDJJ y Pagos. Cada mes vencido exige un VEP independiente, que luego puede abonarse mediante home banking, transferencias electrónicas, billeteras virtuales, QR, tarjeta de crédito, débito automático o servicios habilitados como Net Cash.

Una vez realizado el pago, la acreditación puede demorar hasta 48 horas en impactar en Cuentas Tributarias. Si el VEP expira sin ser abonado, debe emitirse uno nuevo para continuar el trámite. Regularizar la deuda evita intereses adicionales, posibles bloqueos para emitir facturas, la pérdida de cobertura médica y cualquier interrupción en los beneficios previsionales.

