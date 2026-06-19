19 de junio de 2026 - 12:02

Monotributo 2026: ARCA prepara un aumento de las cuotas y estas serían las nuevas escalas

La actualización semestral también modificará los topes de facturación y otros parámetros que definen la categoría de cada contribuyente.

ARCA deberá oficializar las nuevas escalas del monotributo que regirán durante el segundo semestre de 2026.

ARCA deberá oficializar las nuevas escalas del monotributo que regirán durante el segundo semestre de 2026.

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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) pondrá en marcha una nueva actualización del monotributo a partir de julio de 2026. La medida alcanzará las cuotas mensuales, los topes de facturación y otros parámetros que determinan la categoría de los contribuyentes dentro del régimen simplificado.

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De acuerdo con las estimaciones conocidas hasta el momento, aumentan las cuotas en todas las categorías con un ajuste cercano al 14,3%, calculado en función de la inflación acumulada durante el semestre anterior. Los importes definitivos deberán ser oficializados por ARCA antes de la entrada en vigencia de las nuevas escalas.

Cuáles serían las nuevas cuotas del monotributo que aplicará ARCA desde julio

La actualización prevista para julio de 2026 impactará sobre millones de trabajadores independientes, profesionales, comerciantes y pequeños contribuyentes inscriptos en el régimen simplificado. Además de modificar el monto mensual que deberán pagar, también influirá en la recategorización y en los parámetros que definen la permanencia dentro del sistema.

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La actualización alcanzará tanto a trabajadores independientes como a profesionales, comerciantes y pequeños contribuyentes.

Según las proyecciones difundidas, las cuotas mensuales quedarían de la siguiente manera:

  • Categoría A: $42.386,74.
  • Categoría B: $48.250,78.
  • Categoría C:
    • Servicios: $56.501,85.
    • Venta de bienes: $55.227,06.
  • Categoría D:
    • Servicios: $72.414,10.
    • Venta de bienes: $70.661,26.
  • Categoría E:
    • Servicios: $102.537,97.
    • Venta de bienes: $92.658,35.
  • Categoría F:
    • Servicios: $129.045,32.
    • Venta de bienes: $111.198,27.
  • Categoría G:
    • Servicios: $197.108,23.
    • Venta de bienes: $135.918,34.
  • Categoría H:
    • Servicios: $447.346,93.
    • Venta de bienes: $272.063,40.
  • Categoría I:
    • Servicios: $824.802,26.
    • Venta de bienes: $406.512,05.
  • Categoría J:
    • Servicios: $999.007,65.
    • Venta de bienes: $497.059,41.
  • Categoría K:
    • Servicios: $1.381.687,90.
    • Venta de bienes: $600.879,51.

Estos importes corresponden a estimaciones realizadas en función de la inflación acumulada durante el semestre y podrían sufrir modificaciones menores cuando ARCA publique oficialmente los valores definitivos.

Qué otros cambios traerá la actualización y qué debate se abre sobre el monotributo

La actualización semestral no solo impactará en las cuotas que pagan los contribuyentes. También se esperan modificaciones en los límites de facturación, los alquileres devengados, el consumo de energía eléctrica y otros parámetros que se utilizan para determinar la categoría correspondiente dentro del régimen simplificado.

Estos cambios serán determinantes para quienes deban realizar la recategorización, ya que ese proceso define si el contribuyente permanece en la misma escala o debe ascender o descender según la actividad desarrollada durante los últimos doce meses.

Al mismo tiempo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) incorporó al monotributo dentro de una serie de recomendaciones para una eventual reforma tributaria. Entre sus propuestas figura avanzar hacia una convergencia gradual entre el régimen simplificado y el régimen general, además de revisar beneficios fiscales, ampliar la base del Impuesto a las Ganancias y simplificar otros tributos.

Por ahora, esas iniciativas no implican cambios inmediatos en la normativa vigente. La principal expectativa de los monotributistas sigue puesta en la publicación oficial de las nuevas escalas por parte de ARCA, que definirán las cuotas y los parámetros aplicables durante el segundo semestre de 2026.

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