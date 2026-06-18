18 de junio de 2026 - 23:45

Nuevo ajuste del GNC en Mendoza: subió cerca de $50

Tras casi dos meses sin modificaciones, el precio del GNC volvió a subir en Mendoza. El ajuste ya se refleja en varios surtidores, aunque en las próximas horas se podría generalizar el aumento.

El GNC volvió a aumentar en Mendoza tras casi dos meses sin cambios.

El GNC volvió a aumentar en Mendoza tras casi dos meses sin cambios.

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Algunos usuarios de gas natural comprimido (GNC) en Mendoza se encontraron con una sorpresa al bolsillo: un nuevo incremento en los surtidores. Se trata de una suba cercana a los $50 por metro cúbico, que ya corre en varios estaciones de la provincia.

Leé además

Los clientes de Banco Nación pueden acceder a reintegros en cargas de combustible realizadas en estaciones adheridas.

Cómo ahorrar $90.000 en combustible con los descuentos de Banco Nación

Por Melisa Sbrocco
Qué va a pasar con el precio de los combustibles con la baja del petróleo

¿Bajarán los combustibles? Qué impacto puede tener la caída del precio del petróleo

Por Redacción Economía

Este aumento del GNC lleva el precio a $849. Sin embargo, en algunos puntos de carga mantienen momentáneamente los valores anteriores, aunque la actualización terminará extendiéndose al resto de los expendedores en las próximas horas.

Cabe recordar también que, debido a que el mercado del GNC funciona con precios liberados, los montos pueden variar según la empresa y la ubicación de cada estación.

Además vale mencionar que el último ajuste se había registrado a fines de abril, por lo que este aumento representa la primera modificación de precios en casi dos meses. De esta manera, en la noche del miércoles, algunos usuarios optaron por recorrer varios puntos de carga en busca de precios no actualizados; principalmente los taxistas que cargan combustible con frecuencia y la suba repercute en sus costos operativos.

Mientras tanto, el mercado energético continúa atento a la evolución de los combustibles líquidos y del precio internacional del petróleo, factores que podrían influir en los costos del sector durante las próximas semanas.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El optimismo por un acuerdo entre EE.UU. e Irán impulsó a los mercados.

Subieron los activos argentinos en una rueda marcada por el avance de Wall Street

Por Redacción Economía
La UGA realizó una inspección de la campaña de perforación in-fill en PSJ Cobre Mendocino

Inspección en PSJ Cobre Mendocino: vecinos y organismos públicos controlan la campaña de perforación

Por Redacción Economía
vaca muerta: como la fiebre del petroleo redefine la ciudad, el empleo y la dinamica social

Vaca Muerta: cómo la fiebre del petróleo redefine la ciudad, el empleo y la dinámica social

Por Diana Chiani
JetSmart amplía su flota en Argentina

JetSmart expande su flota en Argentina con 23 aviones y nuevas rutas para el verano

Por Redacción Economía