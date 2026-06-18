Nuevo ajuste del GNC en Mendoza: subió cerca de $50

Tras casi dos meses sin modificaciones, el precio del GNC volvió a subir en Mendoza. El ajuste ya se refleja en varios surtidores, aunque en las próximas horas se podría generalizar el aumento.

Algunos usuarios de gas natural comprimido (GNC) en Mendoza se encontraron con una sorpresa al bolsillo: un nuevo incremento en los surtidores. Se trata de una suba cercana a los $50 por metro cúbico, que ya corre en varios estaciones de la provincia.

Este aumento del GNC lleva el precio a $849. Sin embargo, en algunos puntos de carga mantienen momentáneamente los valores anteriores, aunque la actualización terminará extendiéndose al resto de los expendedores en las próximas horas.

Cabe recordar también que, debido a que el mercado del GNC funciona con precios liberados, los montos pueden variar según la empresa y la ubicación de cada estación.

Además vale mencionar que el último ajuste se había registrado a fines de abril, por lo que este aumento representa la primera modificación de precios en casi dos meses. De esta manera, en la noche del miércoles, algunos usuarios optaron por recorrer varios puntos de carga en busca de precios no actualizados; principalmente los taxistas que cargan combustible con frecuencia y la suba repercute en sus costos operativos.

Mientras tanto, el mercado energético continúa atento a la evolución de los combustibles líquidos y del precio internacional del petróleo, factores que podrían influir en los costos del sector durante las próximas semanas.