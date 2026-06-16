Cómo ahorrar $90.000 en combustible con los descuentos de Banco Nación

Los clientes de Banco Nación pueden acceder a un 20% de descuento en combustible al cargar en Shell, YPF y Axion durante los viernes. La promoción está vigente hasta el 31 de agosto y ofrece un tope de reintegro de $10.000 por mes por cliente en cada marca .

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Para aprovechar el beneficio es necesario pagar con tarjetas de crédito Visa o Mastercard de Banco Nación a través de MODO BNA+ . De esta forma, quienes carguen combustible en las estaciones adheridas podrán obtener un importante reintegro en sus consumos.

Shell forma parte de las 3 marcas que tienen 20% de descuento en combustible con Banco Nación . La promoción ofrece un 20% de reintegro los viernes , con un tope de $10.000 por mes por cliente .

Shell, YPF y Axion forman parte de la promoción que ofrece descuentos los viernes con medios de pago específicos.

El beneficio aplica para compras presenciales abonadas con tarjetas de crédito Visa o Mastercard de Banco Nación mediante MODO BNA+ , escaneando el código QR correspondiente.

En YPF , los clientes de Banco Nación también pueden acceder a un 20% de descuento los viernes al pagar con los medios habilitados.

La promoción mantiene un tope de reintegro de $10.000 mensuales por cliente y exige realizar el pago con Visa o Mastercard de Banco Nación a través de MODO BNA+.

MODO El beneficio tiene un tope mensual por cliente y requiere pagar con tarjetas de crédito de Banco Nación a través de MODO BNA+.

Descuento en Axion: otra alternativa para ahorrar en combustible

La tercera marca adherida es Axion, que ofrece un 20% de descuento los viernes con un tope de reintegro de $10.000 por mes por cliente. Para obtener el beneficio, el pago debe efectuarse con tarjetas de crédito Visa o Mastercard de Banco Nación utilizando exclusivamente MODO BNA+.

¿Cuánto podés ahorrar si usás el beneficio en las tres estaciones de servicio?

Cada una de las promociones cuenta con un tope de reintegro de $10.000 por mes por cliente. Si una persona alcanza el máximo permitido en Shell, YPF y Axion durante el mismo mes, puede recibir hasta $30.000 en reintegros.

Como el descuento es del 20%, para llegar al tope en cada marca habría que realizar consumos por $50.000 en cada estación de servicio, es decir, un total de $150.000 entre las tres. En ese caso, el ahorro mensual sería de $30.000.

Si esa misma estrategia se mantiene durante tres meses, el reintegro acumulado podría alcanzar los $90.000, siempre que se cumplan las condiciones de la promoción y se llegue al tope mensual en las tres cadenas de estaciones de servicio.