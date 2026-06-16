16 de junio de 2026 - 13:52

Cómo ahorrar $90.000 en combustible con los descuentos de Banco Nación

Conocé qué estaciones de servicio participan de la promoción, cuáles son las condiciones para acceder al reintegro y el monto máximo que se puede obtener.

Los clientes de Banco Nación pueden acceder a reintegros en cargas de combustible realizadas en estaciones adheridas.

Los clientes de Banco Nación pueden acceder a reintegros en cargas de combustible realizadas en estaciones adheridas.

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Los Andes | Melisa Sbrocco
Por Melisa Sbrocco

Los clientes de Banco Nación pueden acceder a un 20% de descuento en combustible al cargar en Shell, YPF y Axion durante los viernes. La promoción está vigente hasta el 31 de agosto y ofrece un tope de reintegro de $10.000 por mes por cliente en cada marca.

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Al pagar con MODO en supermercados adheridos, los clientes pueden acceder a reintegros en distintos días de la semana y acumular el ahorro. 

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Para aprovechar el beneficio es necesario pagar con tarjetas de crédito Visa o Mastercard de Banco Nación a través de MODO BNA+. De esta forma, quienes carguen combustible en las estaciones adheridas podrán obtener un importante reintegro en sus consumos.

Combustible / Nafta
Shell, YPF y Axion forman parte de la promoci&oacute;n que ofrece descuentos los viernes con medios de pago espec&iacute;ficos.

Shell, YPF y Axion forman parte de la promoción que ofrece descuentos los viernes con medios de pago específicos.

Las 3 estaciones de servicio que tienen 20% de descuento con Banco Nación

  • Descuento en Shell: 20% de ahorro los viernes

Shell forma parte de las 3 marcas que tienen 20% de descuento en combustible con Banco Nación. La promoción ofrece un 20% de reintegro los viernes, con un tope de $10.000 por mes por cliente.

El beneficio aplica para compras presenciales abonadas con tarjetas de crédito Visa o Mastercard de Banco Nación mediante MODO BNA+, escaneando el código QR correspondiente.

  • Descuento en YPF: reintegro de hasta $10.000 por mes

En YPF, los clientes de Banco Nación también pueden acceder a un 20% de descuento los viernes al pagar con los medios habilitados.

La promoción mantiene un tope de reintegro de $10.000 mensuales por cliente y exige realizar el pago con Visa o Mastercard de Banco Nación a través de MODO BNA+.

MODO
El beneficio tiene un tope mensual por cliente y requiere pagar con tarjetas de cr&eacute;dito de Banco Naci&oacute;n a trav&eacute;s de MODO BNA+.

El beneficio tiene un tope mensual por cliente y requiere pagar con tarjetas de crédito de Banco Nación a través de MODO BNA+.

  • Descuento en Axion: otra alternativa para ahorrar en combustible

La tercera marca adherida es Axion, que ofrece un 20% de descuento los viernes con un tope de reintegro de $10.000 por mes por cliente. Para obtener el beneficio, el pago debe efectuarse con tarjetas de crédito Visa o Mastercard de Banco Nación utilizando exclusivamente MODO BNA+.

¿Cuánto podés ahorrar si usás el beneficio en las tres estaciones de servicio?

Cada una de las promociones cuenta con un tope de reintegro de $10.000 por mes por cliente. Si una persona alcanza el máximo permitido en Shell, YPF y Axion durante el mismo mes, puede recibir hasta $30.000 en reintegros.

Como el descuento es del 20%, para llegar al tope en cada marca habría que realizar consumos por $50.000 en cada estación de servicio, es decir, un total de $150.000 entre las tres. En ese caso, el ahorro mensual sería de $30.000.

Si esa misma estrategia se mantiene durante tres meses, el reintegro acumulado podría alcanzar los $90.000, siempre que se cumplan las condiciones de la promoción y se llegue al tope mensual en las tres cadenas de estaciones de servicio.

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