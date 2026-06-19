Ayuda Escolar de ANSES: paso a paso para cobrar los $85.000 si no los recibiste

Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) que todavía no recibieron la Ayuda Escolar 2026 pueden iniciar un trámite para acceder al pago. En la mayoría de los casos, la falta de cobro se debe a que la escolaridad de los menores no fue acreditada ante ANSES .

Qué hacer si no se cobró los $85.000 es una de las consultas más frecuentes entre las familias alcanzadas por el beneficio. Para resolver esta situación, el organismo exige presentar el Certificado Escolar y completar el procedimiento antes de la fecha límite establecida.

Quienes no recibieron el pago de la Ayuda Escolar deben verificar si la condición de alumno regular de sus hijos fue acreditada correctamente. ANSES realizó el depósito automático durante marzo únicamente para las familias que habían certificado la escolaridad en 2025, por lo que la falta de esa documentación explica gran parte de los casos en los que el beneficio no fue liquidado.

Además, algunas familias percibieron los $85.000 por uno de sus hijos, pero no por otros, debido a que la acreditación escolar no estaba actualizada para todos los menores incluidos en la prestación. También quedaron fuera del pago automático los estudiantes de 45 días a 5 años y quienes tienen 17 años , ya que en esos casos la presentación del formulario es obligatoria para habilitar el cobro.

Los titulares de AUH y SUAF tienen tiempo hasta fin de año para acreditar la escolaridad de sus hijos.

Ingresar a Mi ANSES con la Clave de la Seguridad Social.

con la Clave de la Seguridad Social. Seleccionar “Hijos” y luego la opción “Presentar un Certificado Escolar” .

y luego la opción . Generar e imprimir el formulario con los datos del estudiante.

con los datos del estudiante. Solicitar la firma y el sello de la institución educativa.

de la institución educativa. Tomar una fotografía legible del documento completo.

del documento completo. Volver a ingresar al sistema y subir la imagen mediante la opción “Subir Certificado”.

Quienes no puedan completar el trámite por internet también tienen la posibilidad de hacerlo de manera presencial en las oficinas o en los operativos móviles de ANSES.

Hasta cuándo hay tiempo para reclamar la Ayuda Escolar y cuándo se acredita el pago

Las familias que todavía no presentaron el Certificado Escolar tienen plazo para hacerlo hasta el 31 de diciembre. Una vez vencida esa fecha, ya no podrán reclamar el beneficio correspondiente a la Ayuda Escolar 2026, por lo que resulta importante completar el trámite dentro del período establecido.

AUH Anses (3).jpg La falta de actualización de la condición de alumno regular es una de las principales causas por las que el pago no se acredita.

Después de que la documentación es validada por ANSES, el organismo realiza el depósito aproximadamente 60 días más tarde. Según el Decreto 115/2026, el monto mínimo de la prestación es de $85.000, integrado por una base de $55.672 y un refuerzo de $29.328. Por ese motivo, quienes aún no cobraron y cumplen con los requisitos todavía están a tiempo de presentar la documentación para acceder al beneficio.