Coto ofrece un 25% sin tope este viernes: qué medios de pago participan

Conocé qué medios de pago participan, cuáles son las exclusiones y qué condiciones hay que cumplir para acceder al beneficio vigente.

La promoción es válida en sucursales adheridas y aplica únicamente para pagos realizados con QR de Mercado Pago.

Coto tiene una promoción que permite obtener un 25% de descuento sin tope en las compras realizadas mediante código QR de Mercado Pago. El beneficio está disponible este viernes 19 y hasta el viernes 30 de junio en las sucursales adheridas, siempre que se cumplan las condiciones establecidas.

La propuesta alcanza a distintos medios de pago vinculados a Mercado Pago y representa una oportunidad para reducir el gasto en compras presenciales. Sin embargo, existen exclusiones y restricciones que es importante conocer antes de utilizar la promoción.

Cómo obtener el 25% sin tope en Coto este viernes con Mercado Pago Para acceder al beneficio, los clientes deben pagar sus compras en las líneas de cajas de las sucursales adheridas de Coto utilizando el código QR de Mercado Pago. La promoción ofrece un 25% de descuento sin tope sobre el precio de contado de la operación.

Mercado Pago El beneficio incluye un amplio listado de tarjetas y dinero en cuenta, aunque tiene restricciones para determinados productos y modalidades de compra. El descuento es válido para pagos realizados con dinero disponible en la cuenta de Mercado Pago y con tarjetas Visa Débito y Crédito, Mastercard Débito y Crédito, Cabal Débito y Crédito, Maestro Crédito, American Express Crédito, Naranja Crédito, Diners Crédito y Argencard.

De acuerdo con las condiciones de la promoción, el beneficio “no acumulable con otras promociones y/o beneficios vigentes en los comercios”. Además, se especifica que los “descuentos no válidos para compras por internet en Coto Digital”, por lo que únicamente pueden aprovecharse en compras presenciales en las sucursales adheridas.