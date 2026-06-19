19 de junio de 2026 - 10:28

Coto ofrece un 25% sin tope este viernes: qué medios de pago participan

Conocé qué medios de pago participan, cuáles son las exclusiones y qué condiciones hay que cumplir para acceder al beneficio vigente.

La promoción es válida en sucursales adheridas y aplica únicamente para pagos realizados con QR de Mercado Pago.

La promoción es válida en sucursales adheridas y aplica únicamente para pagos realizados con QR de Mercado Pago.

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Los Andes | Melisa Sbrocco
Por Melisa Sbrocco

Coto tiene una promoción que permite obtener un 25% de descuento sin tope en las compras realizadas mediante código QR de Mercado Pago. El beneficio está disponible este viernes 19 y hasta el viernes 30 de junio en las sucursales adheridas, siempre que se cumplan las condiciones establecidas.

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La propuesta alcanza a distintos medios de pago vinculados a Mercado Pago y representa una oportunidad para reducir el gasto en compras presenciales. Sin embargo, existen exclusiones y restricciones que es importante conocer antes de utilizar la promoción.

Cómo obtener el 25% sin tope en Coto este viernes con Mercado Pago

Para acceder al beneficio, los clientes deben pagar sus compras en las líneas de cajas de las sucursales adheridas de Coto utilizando el código QR de Mercado Pago. La promoción ofrece un 25% de descuento sin tope sobre el precio de contado de la operación.

Mercado Pago
El beneficio incluye un amplio listado de tarjetas y dinero en cuenta, aunque tiene restricciones para determinados productos y modalidades de compra.

El beneficio incluye un amplio listado de tarjetas y dinero en cuenta, aunque tiene restricciones para determinados productos y modalidades de compra.

El descuento es válido para pagos realizados con dinero disponible en la cuenta de Mercado Pago y con tarjetas Visa Débito y Crédito, Mastercard Débito y Crédito, Cabal Débito y Crédito, Maestro Crédito, American Express Crédito, Naranja Crédito, Diners Crédito y Argencard.

De acuerdo con las condiciones de la promoción, el beneficio “no acumulable con otras promociones y/o beneficios vigentes en los comercios”. Además, se especifica que los “descuentos no válidos para compras por internet en Coto Digital”, por lo que únicamente pueden aprovecharse en compras presenciales en las sucursales adheridas.

Cuáles son las exclusiones y condiciones que hay que tener en cuenta

Antes de realizar una compra, conviene revisar las limitaciones de la promoción para evitar inconvenientes al momento del pago. El descuento no aplica a operaciones efectuadas con tecnología NFC, compras en cuotas con tarjetas de crédito emitidas en el exterior, tarjetas de compra u órdenes de compra emitidas por Coto, ni pagos realizados en euros o dólares.

Vino / Compra / supermercado / chango
Antes de aprovechar el descuento, conviene revisar las exclusiones previstas para compras online, cuotas y rubros espec&iacute;fico

Antes de aprovechar el descuento, conviene revisar las exclusiones previstas para compras online, cuotas y rubros específico

Tampoco alcanza a tickets o tarjetas de programas de ayuda social, productos incluidos en programas de precios del Gobierno o alcanzados por normativa vigente. A esto se suman exclusiones para las compras realizadas en Coto Digital, Patio de Comidas, Coto Expresso, Coto Bar, juegos y estacionamiento propio.

Por último, la promoción tampoco incluye neumáticos, rodados ni productos de bodegas. Por ese motivo, quienes deseen aprovechar el 25% sin tope durante la vigencia de la campaña deberían verificar previamente que los artículos elegidos y la modalidad de pago estén comprendidos dentro de las condiciones del beneficio.

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