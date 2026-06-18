18 de junio de 2026 - 22:05

Subieron los activos argentinos en una rueda marcada por el avance de Wall Street

Las acciones argentinas cerraron con ganancias en línea con Wall Street, mientras el petróleo volvió a retroceder. Los papeles bancarios lideraron las subas y los bonos mostraron una leve recuperación.

El optimismo por un acuerdo entre EE.UU. e Irán impulsó a los mercados.

El optimismo por un acuerdo entre EE.UU. e Irán impulsó a los mercados.

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Las acciones argentinas cerraron este jueves con ganancias en una jornada marcada por el buen desempeño de los mercados internacionales. El impulso llegó desde Wall Street, donde los principales índices avanzaron hasta 1,9% ante el optimismo generado por los progresos en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

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En ese contexto, el S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires registró una suba de 1,3% y finalizó en 3.333.407 puntos, mientras que el riesgo país elaborado por JPMorgan cedió a 429 puntos básicos.

Bonos y acciones, con saldo positivo

Los bonos soberanos en dólares, tanto Bonares como Globales, mostraron una mejora promedio de 0,2%, acompañando el clima favorable de los mercados.

Entre las acciones argentinas que cotizan en Nueva York, el desempeño fue dispar. Los papeles del sector financiero volvieron a destacarse entre las mayores subas, con avances de hasta 4,1%, encabezados por BBVA.

En el extremo opuesto se ubicó Globant, que sufrió una caída de 11,2%, convirtiéndose en uno de los retrocesos más pronunciados de la jornada.

Wall Street en máximos y caída del petróleo

Las bolsas estadounidenses operaron con ganancias de entre 0,1% y 1,9%, impulsadas principalmente por las compañías vinculadas al sector de los semiconductores.

Entre las empresas más destacadas estuvo Intel, cuyas acciones saltaron 10,6% luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara un acuerdo de colaboración con Apple para el diseño y fabricación de chips en territorio norteamericano. También avanzó Nvidia, con una mejora cercana al 3%.

En contraste, las acciones de SpaceX retrocedieron 3,6%, acumulando su segunda jornada consecutiva de pérdidas.

Mientras tanto, el mercado petrolero volvió a operar en baja. El Brent, referencia para Argentina, cayó 0,2% y cerró en 79,41 dólares por barril, mientras que el crudo WTI retrocedió 0,7%, hasta los 75,51 dólares por barril.

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