Minería: trasladan una iglesia de 113 años que pesa más que el reactor de IMPSA

Al norte de Suecia, para alejarse de perforaciones por minería una ciudad trasladó una iglesia completa de madera de 113 años . Lo hizo en una plataforma con 224 ruedas , similar a la que se usó en Mendoza para trasladar el reactor de IMPSA . Aunque la "mole" local pesó doscientas toneladas menos que el templo suizo.

El carro suizo, que avanzó a no más de 500 metros por hora, demoró dos días en realizar el trayecto completo debido a sus 672 toneladas de peso. El traslado es parte del proceso de reubicación de una ciudad completa por riesgo de hundimiento.

La iglesia de Kiruna es uno de los edificios de madera más grandes de Suecia. Fue construida entre 1909 y 1912 por encargo de LKAB, la compañía minera que opera en la zona , y combina la arquitectura neogótica con un estilo Art Nouveau. El operativo incluye también el traslado de un campanario, que se realizará esta semana, ubicado a unos metros de la iglesia y que había sido construido unos años antes, en 1906.

Oficialmente afiliada al cristianismo luterano , sus fundadores, a principios del siglo XX, buscaron emular una cabaña tradicional y evitaron sobrecargarla de simbolismos, para asegurarse que todos los visitantes se sintieran bienvenidos. De hecho, la iglesia fue elegida como el edificio más popular de Suecia en 2001.

El interior de la iglesia fue protegido con un mecanismo de andamios internos para su traslado.

El día del traslado, una multitud se concentró en el lugar para observar cómo la enorme estructura de más de 672 toneladas era removida y avanzaba por las calles. En la primer hora, el carro que transportaba la estructura avanzó apenas 30 metros. Fueron necesarios dos días para que la estructura llegara a destino.

543a93c3-62f7-448f-8115-1b371fb1cfd5_16-9-discover-aspect-ratio_default_0_x4070y2504 Una multitud se reunió para ver el traslado del emblemático edificio Gentileza

Ocho años de preparación y un presupuesto equivalente a casi 53 millones de dólares fueron necesarios para iniciar el movimiento del enorme templo, según The Guardian. Stefan Holmblad Johansson, director del proyecto, dijo que se trata de un "acontecimiento histórico que no permite margen de error". Los traslados de edificios históricos en Kiruna iniciaron en 2010, aunque muchos fueron demolidos y luego reconstruidos en el nuevo territorio.

Trasladar una ciudad completa

La antigua ciudad de Kiruna, de la que la famosa iglesia es parte, nació a partir del desarrollo de minería. Ahora, será totalmente reubicada a 5 kilómetros hacia el este. El proceso, que inició en 2010, podría extenderse hasta 2035. La causa de la excepcional mudanza se encuentra en la expansión de "la mina de hierro más grande del mundo", según Los Ángeles Times, y las fisuras terrestres provocadas tras más de 100 años de minería.

trayecto iglesia La Iglesia, junto con todo el poblado de Kiurna, se trasladan 5 kilómetros al este Gentileza BBC

"No hay riesgo de que la gente caiga por las grietas" dice Robert Ylitalo, director ejecutivo de la empresa de desarrollo de Kiruna, sobre la antigua ciudad, "pero las fisuras eventualmente dañarían el suministro de agua, electricidad y alcantarillado. La gente tiene que moverse antes de que falle la infraestructura".

El costo del traslado de la ciudad completa se estima en más de 1.000 millones de dólares, factura que será cubierta por LKAB, la empresa operadora de la mina.

Embed Sweden relocates the 113-year-old Kiruna Church, a 672-ton wooden landmark, 5 km away to protect it from the expanding iron ore mine.



https://t.co/ZMeelupBFP pic.twitter.com/cteTUW6Kvb — Moments that Matter (@_fluxfeeds) August 20, 2025

Lena Tjornberg, vicaria y responsable de la iglesia, bendijo el traslado antes del inicio y dijo que "todo el mundo sabe que tiene que ser reubicado: vivimos en una comunidad minera y dependemos de la mina. Estoy agradecida de que estemos trasladando la iglesia con nosotros al nuevo centro de la ciudad, pero también hay pena al verla dejar el suelo donde se convirtió en una iglesia". Lena Tjornberg, vicaria y responsable de la iglesia, bendijo el traslado antes del inicio y dijo que "todo el mundo sabe que tiene que ser reubicado: vivimos en una comunidad minera y dependemos de la mina. Estoy agradecida de que estemos trasladando la iglesia con nosotros al nuevo centro de la ciudad, pero también hay pena al verla dejar el suelo donde se convirtió en una iglesia".

Así se veía la salida de la iglesia de Kiruna hacia su nuevo destino

La televisión pública local, el canal SVT, transmitió en directo el espectáculo bajo el título El gran movimiento de la iglesia. El evento se replicó en redes sociales y los medios de todo el mundo, causando asombro por la unión entre el desarrollo técnico ingenieril y la protección de un edificio con alto valor simbólico y sentimental.