Minería: trasladan una iglesia de 113 años que pesa más que el reactor de IMPSA

Pesa 672 toneladas, 200 más que el reactor de IMPSA, y tomó dos días de viaje para llegar a su destino. El histórico edificio arriesgaba hundimiento. Ahora planean trasladar una ciudad completa por los requerimientos de la minería.

La iglesia se trasladó en una plataforma con 224 ruedas

La iglesia de Kiruna es uno de los edificios de madera más grandes de Suecia. Fue construida entre 1909 y 1912 por encargo de LKAB, la compañía minera que opera en la zona, y combina la arquitectura neogótica con un estilo Art Nouveau. El operativo incluye también el traslado de un campanario, que se realizará esta semana, ubicado a unos metros de la iglesia y que había sido construido unos años antes, en 1906.

El interior de la iglesia fue protegido con un mecanismo de andamios internos para su traslado.

El interior de la iglesia fue protegido con un mecanismo de andamios internos para su traslado.

Oficialmente afiliada al cristianismo luterano, sus fundadores, a principios del siglo XX, buscaron emular una cabaña tradicional y evitaron sobrecargarla de simbolismos, para asegurarse que todos los visitantes se sintieran bienvenidos. De hecho, la iglesia fue elegida como el edificio más popular de Suecia en 2001.

El día del traslado, una multitud se concentró en el lugar para observar cómo la enorme estructura de más de 672 toneladas era removida y avanzaba por las calles. En la primer hora, el carro que transportaba la estructura avanzó apenas 30 metros. Fueron necesarios dos días para que la estructura llegara a destino.

Una multitud se reunió para ver el traslado del emblemático edificio

Una multitud se reunió para ver el traslado del emblemático edificio

Ocho años de preparación y un presupuesto equivalente a casi 53 millones de dólares fueron necesarios para iniciar el movimiento del enorme templo, según The Guardian. Stefan Holmblad Johansson, director del proyecto, dijo que se trata de un "acontecimiento histórico que no permite margen de error". Los traslados de edificios históricos en Kiruna iniciaron en 2010, aunque muchos fueron demolidos y luego reconstruidos en el nuevo territorio.

Trasladar una ciudad completa

La antigua ciudad de Kiruna, de la que la famosa iglesia es parte, nació a partir del desarrollo de minería. Ahora, será totalmente reubicada a 5 kilómetros hacia el este. El proceso, que inició en 2010, podría extenderse hasta 2035. La causa de la excepcional mudanza se encuentra en la expansión de "la mina de hierro más grande del mundo", según Los Ángeles Times, y las fisuras terrestres provocadas tras más de 100 años de minería.

La Iglesia, junto con todo el poblado de Kiurna, se trasladan 5 kilómetros al este

La Iglesia, junto con todo el poblado de Kiurna, se trasladan 5 kilómetros al este

"No hay riesgo de que la gente caiga por las grietas" dice Robert Ylitalo, director ejecutivo de la empresa de desarrollo de Kiruna, sobre la antigua ciudad, "pero las fisuras eventualmente dañarían el suministro de agua, electricidad y alcantarillado. La gente tiene que moverse antes de que falle la infraestructura".

El costo del traslado de la ciudad completa se estima en más de 1.000 millones de dólares, factura que será cubierta por LKAB, la empresa operadora de la mina.

Lena Tjornberg, vicaria y responsable de la iglesia, bendijo el traslado antes del inicio y dijo que "todo el mundo sabe que tiene que ser reubicado: vivimos en una comunidad minera y dependemos de la mina. Estoy agradecida de que estemos trasladando la iglesia con nosotros al nuevo centro de la ciudad, pero también hay pena al verla dejar el suelo donde se convirtió en una iglesia".

Así se veía la salida de la iglesia de Kiruna hacia su nuevo destino

La televisión pública local, el canal SVT, transmitió en directo el espectáculo bajo el título El gran movimiento de la iglesia. El evento se replicó en redes sociales y los medios de todo el mundo, causando asombro por la unión entre el desarrollo técnico ingenieril y la protección de un edificio con alto valor simbólico y sentimental.

