Minería: Mendoza presentó su plan en la AmCham

La ministra de Energía participó de un panel en la Cámara de Comercio de EEUU en donde se puso el camino iniciado en torno a la minería.

El Gobierno de Mendoza presentó en la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) su plan para impulsar una minería sostenible. La exposición, liderada por la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, quien expuso el objetivo de promover un desarrollo económico basado en la participación ciudadana y el consenso.

En la charla “Mining insights: Mendoza y el camino hacia una minería sostenible y moderna”, la funcionaria destacó la importancia de un modelo que involucre a todos los actores sociales. Acompañada por representantes de las organizaciones Impulsa Mendoza y Plan Pilares el panel reflejó cómo Mendoza ha implementado una política minera como un camino consensuado y no solo una iniciativa de gobierno.

En su presentación, la funcionaria detalló los avances de la provincia en la construcción de una política minera de Estado, caracterizada por la transparencia, la planificación a largo plazo y la legitimidad social. Latorre también resaltó que este enfoque involucra de manera activa al sector público y privado, la academia y la sociedad civil.

La ministra, por otra parte, también se refirió a Malargüe Distrito Minero Occidental, un polígono de 18.000 km² donde actualmente se concentran 150 proyectos con potencial de exploración. Aclaró que del total ya 38 cuentan con aprobación legislativa para avanzar y otros 27 se encuentran en trámite.

En este marco, Latorre puso en valor el proceso del proyecto PSJ Cobre Mendocino, que fue sometido a una audiencia pública inédita en la provincia tanto por su magnitud como por su nivel de participación. La funcionaria puso en valor la reciente Audiencia Publica realizada donde –según los registros finales- el 60% de las intervenciones expresaron una opinión favorable a la concreción del emprendimiento.